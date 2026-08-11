Sport, Nyt: "Caldo afoso, ma a Roma si gioca a curling con vista Colosseo"

Il progetto, trasformato in realtà nel piccolo parco di Colle Oppio a Roma, ha destato l'interesse del New York Times

Una pista di curling con vista Colosseo. Il progetto, trasformato in realtà nel piccolo parco di Colle Oppio a Roma, ha destato l’interesse del New York Times che ha dedicato un lungo reportage all’iniziativa lanciata da Sport e Salute sulla scia del successo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il quotidiano statunitense sottolinea come “facendo una sudata passeggiata estiva tra gli antichi monumenti di Roma”, l’ultima cosa che ci si possa aspettare è imbattersi in “uno sport invernale di fronte al Colosseo a luglio”. Così descrive la “pista di curling arroccata sul colle Oppio, come è conosciuta fin dall’antichità questa zona che domina l’anfiteatro del I secolo. (NPK) (US Sport e Salute)