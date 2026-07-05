Sport oggi in tv, a che ora e dove vedere il Gp di F1, Sinner a Wimbledon e Brasile-Norvegia dei Mondiali

Domenica piena zeppa di appuntamenti sportiva importanti, con protagonisti automobilismo, basket, calcio, ciclismo, pallavolo maschile e tennis. Le gare si snodano durante tutta la giornata, coprendo orari pomeridiani e serali, e includono eventi di grande richiamo internazionale come il Tour de France, la Formula 1 con il GP di Gran Bretagna al Circuito di Silverstone, la FIBA World Cup European Qualifiers di basket e i match dei Mondiali 2026 di calcio.
Prima di tutto c’è il Gran premio di F1 che si corre sulla pista di Silverstone: Antonelli e le Rosse promettono battaglia. Semaforo verde alle ore 16.00. Quasi contemporaneamente la seconda tappa del Tour de France, dopo la bella impresa di ieri di Filippo Ganna.
Nel pomeriggio anche l’intenso programma degli ottavi di Wimbledon. Prima in campo Djokovic e la Sabalenka, tra gli altri, poi alle 18.00 (più o meno) Jannik Sinner cerca l’accesso ai quarti di finale contro il giapponese Mochizuki, una delle grandi sorprese del torneo.
Nel preserale due appuntamenti con le nazionali azzurre di basket e volley. Nel basket, da segnalare due sfide importantissime: Georgia-Spagna e Italia-Lituania, valevoli per la qualificazione ai prossimi campionati europei ed entrambe trasmesse da Sky Sport Basket a pagamento. Alle 18.00 c’è la grande pallavolo con l’amichevole di lusso tra Italia e Argentina.
In seconda serata alle 22.00 per i Mondiali di calcio c’è un imperdibile Brasile-Norvegia, trasmesso anche in chiaro su Rai1 e nel cuore della notte italiana Inghilterra-Messico.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Automobilismo
- 16:00 Formula 1, GP Gran Bretagna al Circuito di Silverstone (Sky Sport F1 – pay, Sky Sport 1 – pay)
Basket
- 17:30 FIBA World Cup European Qualifiers, Georgia-Spagna (Sky Sport Basket – pay)
- 20:00 FIBA World Cup European Qualifiers, Italia-Lituania (Sky Sport Basket – pay)
Calcio – Mondiali
Stasera
- 22:00 Mondiali 2026, Brasile-Norvegia (Rai 1 – free, Dazn – pay)
Stanotte
- 02:00 Mondiali 2026, Messico-Inghilterra (Dazn – pay)
Ciclismo
- 15:05 Tour de France – 2a tappa: Tarragona-Barcellona (Rai 2 – free)
- 13:30 Tour de France – 2a tappa: Tarragona-Barcellona (Eurosport – free)
Pallavolo Maschile
- 18:00 Amichevole, Italia-Argentina (Sky Sport Max – pay)
Tennis
- 12:00 Wimbledon, 7a giornata (Sky Sport Tennis – pay)
- 14:00 Wimbledon, 7a giornata (Sky Sport Arena – pay)
- 14:30 Wimbledon, 7a giornata (Sky Sport Tennis – pay)
14.30 Djokovic-Safiullin
16.30 Sabalenka-Osaka
18.00 Sinner-Mochizuki
- 20:00 Wimbledon, 7a giornata (Sky Sport Arena – pay)
- 20:45 Wimbledon, 7a giornata (Sky Sport 1 – pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.