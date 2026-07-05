Sport oggi in tv, a che ora e dove vedere il Gp di F1, Sinner a Wimbledon e Brasile-Norvegia dei Mondiali

Mondiali di calcio, Sinner in campo a Wimbledon, il Gp di Inghilterra di F1 e poi il Tour, basket e volley. Tanto sport oggi 5 luglio

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Domenica piena zeppa di appuntamenti sportiva importanti, con protagonisti automobilismo, basket, calcio, ciclismo, pallavolo maschile e tennis. Le gare si snodano durante tutta la giornata, coprendo orari pomeridiani e serali, e includono eventi di grande richiamo internazionale come il Tour de France, la Formula 1 con il GP di Gran Bretagna al Circuito di Silverstone, la FIBA World Cup European Qualifiers di basket e i match dei Mondiali 2026 di calcio.

Prima di tutto c’è il Gran premio di F1 che si corre sulla pista di Silverstone: Antonelli e le Rosse promettono battaglia. Semaforo verde alle ore 16.00. Quasi contemporaneamente la seconda tappa del Tour de France, dopo la bella impresa di ieri di Filippo Ganna.

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Nel pomeriggio anche l’intenso programma degli ottavi di Wimbledon. Prima in campo Djokovic e la Sabalenka, tra gli altri, poi alle 18.00 (più o meno) Jannik Sinner cerca l’accesso ai quarti di finale contro il giapponese Mochizuki, una delle grandi sorprese del torneo.

Nel preserale due appuntamenti con le nazionali azzurre di basket e volley. Nel basket, da segnalare due sfide importantissime: Georgia-Spagna e Italia-Lituania, valevoli per la qualificazione ai prossimi campionati europei ed entrambe trasmesse da Sky Sport Basket a pagamento. Alle 18.00 c’è la grande pallavolo con l’amichevole di lusso tra Italia e Argentina.

In seconda serata alle 22.00 per i Mondiali di calcio c’è un imperdibile Brasile-Norvegia, trasmesso anche in chiaro su Rai1 e nel cuore della notte italiana Inghilterra-Messico.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Automobilismo

16:00 Formula 1, GP Gran Bretagna al Circuito di Silverstone (Sky Sport F1 – pay, Sky Sport 1 – pay)

Basket

17:30 FIBA World Cup European Qualifiers, Georgia-Spagna (Sky Sport Basket – pay)

FIBA World Cup European Qualifiers, Georgia-Spagna (Sky Sport Basket – pay) 20:00 FIBA World Cup European Qualifiers, Italia-Lituania (Sky Sport Basket – pay)

Calcio – Mondiali

Stasera

22:00 Mondiali 2026, Brasile-Norvegia (Rai 1 – free, Dazn – pay)

Stanotte

02:00 Mondiali 2026, Messico-Inghilterra (Dazn – pay)

Ciclismo

15:05 Tour de France – 2a tappa: Tarragona-Barcellona (Rai 2 – free)

Tour de France – 2a tappa: Tarragona-Barcellona (Rai 2 – free) 13:30 Tour de France – 2a tappa: Tarragona-Barcellona (Eurosport – free)

Pallavolo Maschile

18:00 Amichevole, Italia-Argentina (Sky Sport Max – pay)

Tennis

12:00 Wimbledon, 7a giornata (Sky Sport Tennis – pay)

Wimbledon, 7a giornata (Sky Sport Tennis – pay) 14:00 Wimbledon, 7a giornata (Sky Sport Arena – pay)

Wimbledon, 7a giornata (Sky Sport Arena – pay) 14:30 Wimbledon, 7a giornata (Sky Sport Tennis – pay)

14.30 Djokovic-Safiullin

16.30 Sabalenka-Osaka

18.00 Sinner-Mochizuki

Wimbledon, 7a giornata (Sky Sport Tennis – pay) 14.30 Djokovic-Safiullin 16.30 Sabalenka-Osaka 18.00 Sinner-Mochizuki 20:00 Wimbledon, 7a giornata (Sky Sport Arena – pay)

Wimbledon, 7a giornata (Sky Sport Arena – pay) 20:45 Wimbledon, 7a giornata (Sky Sport 1 – pay)