Sport oggi in tv, a che ora vedere le partite di Cobolli e Paolini a Wimbledon e il derby mondiale Spagna-Portogallo

Scopri la diretta tv dei principali eventi sportivi del 6 luglio: Spagna-Portogallo ai Mondiali di calcio e poi Wimbledon con Paolini e Cobolli

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Lunedì con tanti eventi sportivi interessanti spalmati su tutta la giornata. Verso mezzogiorno iniziano le trasmissioni delle partite di Wimbledon e della terza tappa del Tour. A proposito di Wimbledon, il torneo londinese entra decisamente nel vivo con la seconda giornata degli ottavi e due italiani in campo. Alle 14.00 Flavio Cobolli tenta l’impresa contro il numero 5 del tabellone, l’australiano DeMinaur in una partita che si annuncia davvero tosta; così come alle 14:30 il match del torneo femminile nel quale Jasmine Paolini deve tirare fuori il meglio di sé contro la temibilissima filippina Alexandra Eala, fresca giustiziera di Iga Swiatek. Le partite di Wimbledon sono trasmesse in successione fino alla serata quando sarà la volta di Sascha Zverev che affronta il ceco Lehecka, avversario non banale.

Finito il tennis, sotto con le partite di basket: ci sono le qualificazioni ai Mondiali. Ieri l’Italia ha fatto l’impresa battendo la Lituania, stasera gli appassionati potranno vedere all’opera squadroni come Francia e Serbia. Infine il calcio con le partite degli ottavi di finale: alle 21:00 un attesissimo derby iberico Spagna-Portogallo con la sfida generazionale tra Yamal e CR7 e nel cuore della notte italiana, alle 2.00 Belgio-USA.