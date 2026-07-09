Sport oggi in tv, a che ora vedere le semifinali di Wimbledon e il big match mondiale Francia-Marocco

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi per tutti gli appassionati, con un palinsesto variegato che offre eventi imperdibili di calcio, ciclismo e tennis. Oggi la scena è dominata dal prestigioso Tour de France, che propone la 6a tappa da Pau a Gavarnie Gèdre, trasmessa su canali sia in chiaro che a pagamento, pronta ad emozionare gli iscritti con immagini suggestive tra le montagne francesi. Il tennis, invece, propone le fasi cruciali di Wimbledon con semifinali femminili e la finale del doppio misto, tutte in diretta e su piattaforme pay per veri appassionati. Come ciliegina sulla torta, però, in serata il calcio regala un incontro di grande interesse: la partita tra Francia e Marocco valida per i Mondiali 2026, visibile sia in chiaro che su piattaforme a pagamento.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.