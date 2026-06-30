Sport oggi in tv, a Wimbledon a che ora giocano Arnaldi, Berrettini e Cobolli

In tv tante partite di Wimbledon. Oggi sul terreno verde dello slam londinese quattro partite di tennisti azzurri. Il primo a scendere sotto rete è Matteo Arnaldi non prima delle 13.30 contro il francese Halys; poi è la volta di Lorenzo Sonego che alle 15.30 affronta l’argentino Etcheverry, quasi contemporaneamente a Zverev che esordisce contro il belga Blockx; alle 17.00 partita d’esordio contro Navone mentre Matteo Berrettini affronta una leggenda del tennis come lo svizzero Stan Wawrinka che è al suo ultimo Wimbledon. Queste sono solo alcune delle partite del torneo maschile oggi in programma, ma il torneo propone anche le partite di Shelton, Tiafoe, DeMinaur, Fritz, Moutet e tanto altro ancora.
In serata largo alle partite dei Mondiali di calcio, che sono giunti ai sedicesimi di finale. Alle 19.00 un interessante Costa d’Avorio-Norvegia che misurerà le reali ambizioni dei vichinghi guidati da Haaland; mentre alle 23, a proposito di squadre ambiziose, Francia-Svezia, partita che viene trasmessa anche in chiaro su Rai 1. Infine gli appassionati di calcio a 5 maschile, possono godersi la finalissima di Serie A Futsal Meta Catania-L84 Torino, trasmessa da Sky Sport Max.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Calcio – Mondiali
Stasera
- 19.00 Mondiali 2026: Costa d’Avorio-Norvegia (Dazn)
- 23.00 Mondiali 2026: Francia-Svezia (Dazn)
- 23.00 Mondiali 2026: Francia-Svezia (Rai 1)
Stanotte
- 23.00 Mondiali 2026: Messico-Ecuador (Dazn)
Calcio a 5 Maschile
- 20.30 Serie A Futsal: Meta Catania-L84 Torin (Sky Sport Max)
Tennis
- 10.00 Wimbledon, 2a giornata (Sky Sport Mix)
- 12.00 Wimbledon, 2a giornata (Sky Sport Tennis)
- 12.00 Wimbledon, 2a giornata (Sky Sport Arena)
- 12.00 Wimbledon, 2a giornata (Sky Sport 1)
13.30 Arnaldi-Halys
- 14.30 Wimbledon, 2a giornata (Sky Sport Tennis)
- 14.30 Wimbledon, 2a giornata (Sky Sport 1)
15.30 Sonego-Etcheverry
17.00 Navone-Cobolli
17.30 Berrettini-Wawrinka
- 20.00 Wimbledon, 2a giornata (Sky Sport Arena)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.