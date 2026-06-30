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Sport oggi in tv, a Wimbledon a che ora giocano Arnaldi, Berrettini e Cobolli

Scopri gli eventi sportivi in diretta TV oggi 30 giugno tra tennis, Mondiali di calcio e calcio a 5 maschile

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Redazione

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In tv tante partite di Wimbledon. Oggi sul terreno verde dello slam londinese quattro partite di tennisti azzurri. Il primo a scendere sotto rete è Matteo Arnaldi non prima delle 13.30 contro il francese Halys; poi è la volta di Lorenzo Sonego che alle 15.30 affronta l’argentino Etcheverry, quasi contemporaneamente a Zverev che esordisce contro il belga Blockx; alle 17.00 partita d’esordio contro Navone mentre Matteo Berrettini affronta una leggenda del tennis come lo svizzero Stan Wawrinka che è al suo ultimo Wimbledon. Queste sono solo alcune delle partite del torneo maschile oggi in programma, ma il torneo propone anche le partite di Shelton, Tiafoe, DeMinaur, Fritz, Moutet e tanto altro ancora.

In serata largo alle partite dei Mondiali di calcio, che sono giunti ai sedicesimi di finale. Alle 19.00 un interessante Costa d’Avorio-Norvegia che misurerà le reali ambizioni dei vichinghi guidati da Haaland; mentre alle 23, a proposito di squadre ambiziose, Francia-Svezia, partita che viene trasmessa anche in chiaro su Rai 1. Infine gli appassionati di calcio a 5 maschile, possono godersi la finalissima di Serie A Futsal Meta Catania-L84 Torino, trasmessa da Sky Sport Max.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio – Mondiali

Stasera

  • 19.00 Mondiali 2026: Costa d’Avorio-Norvegia (Dazn)
  • 23.00 Mondiali 2026: Francia-Svezia (Dazn)
  • 23.00 Mondiali 2026: Francia-Svezia (Rai 1)

Stanotte

  • 23.00 Mondiali 2026: Messico-Ecuador (Dazn)

Calcio a 5 Maschile

  • 20.30 Serie A Futsal: Meta Catania-L84 Torin (Sky Sport Max)

Tennis

  • 10.00 Wimbledon, 2a giornata (Sky Sport Mix)
  • 12.00 Wimbledon, 2a giornata (Sky Sport Tennis)
  • 12.00 Wimbledon, 2a giornata (Sky Sport Arena)
  • 12.00 Wimbledon, 2a giornata (Sky Sport 1)
    13.30 Arnaldi-Halys
  • 14.30 Wimbledon, 2a giornata (Sky Sport Tennis)
  • 14.30 Wimbledon, 2a giornata (Sky Sport 1)
    15.30 Sonego-Etcheverry
    17.00 Navone-Cobolli
    17.30 Berrettini-Wawrinka
  • 20.00 Wimbledon, 2a giornata (Sky Sport Arena)

Sport oggi in tv, a Wimbledon a che ora giocano Arnaldi, Berrettini e Cobolli ANSA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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