Sport oggi in tv, ai Mondiali c'è Francia-Norvegia; per il tennis 3 tornei su erba

Scopri gli appuntamenti sportivi più importanti trasmessi in diretta TV oggi 26 giugno, con tennis, calcio e atletica leggera protagonisti.

Calcio, tennis e atletica leggera dominano la giornata sportiva di venerdì 26 giugno 2026 con una ricca programmazione su diverse piattaforme televisive italiane. Tra le tante sfide, spiccano le semifinali dei tornei di tennis su erba come WTA 500 di Bad Homburg e ATP 250 di Maiorca e di Eastbourne, da seguire sulle varie emittenti Sky dedicate, inclusa Sky Sport Tennis: in tutto ben otto partite tutte da seguire. La serata sarà invece dominata dalla grande atmosfera dei Mondiali 2026 di calcio, con un match clou Norvegia-Francia ossia la sfida tra Mbappé-Dembelè da una parte e Haaland dall’altra: una partita che probabilmente ritroveremo tra qualche settimana più in là nel prosieguo del torneo e che stasera è trasmessa in diretta su Rai 1 in chiaro e in pay per view su Dazn. Contemporaneamente anche Senegal-Iraq con le due squadre ancora a zero punti che vincendo potrebbero ancora sperare di entrare nella classifica delle migliori terze. A notte fonda la Spagna affronta l’Uruguay in una partita molto delicata soprattutto per i sudamericani che perdendo rischierebbero una clamorosa eliminazione e sarà importante anche il risultato di Capo Verde-Arabia che si gioca in contemporanea. All’alba invece ultima chiamata per il Belgio che deve assolutamente battere la Nuova Zelanda se non vuole rischiare seriamente di tornare a casa anzitempo. Da non perdere anche la tappa del World Athletics Continental Tour Gold a Zagabria, che porta sul piccolo schermo l’eccellenza dell’atletica leggera. Una giornata ricca di eventi che saprà accontentare tutti gli appassionati di sport in TV.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

18:00 World Athletics Continental Tour Gold, Zagreb (Sky Sport 1, pay)

Calcio – Mondiali

Stasera

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21:00 Mondiali 2026: Norvegia-Francia (Rai 1, free; Dazn, pay)

Mondiali 2026: Norvegia-Francia (Rai 1, free; Dazn, pay) 21:00 Mondiali 2026: Senegal-Iraq (Dazn, pay)

Stanotte

02:00 Mondiali 2026: Capo Verde-Arabia Saudita (Dazn, pay)

Mondiali 2026: Capo Verde-Arabia Saudita (Dazn, pay) 02:00 Mondiali 2026: Uruguay-Spagna (Dazn, pay)

Mondiali 2026: Uruguay-Spagna (Dazn, pay) 05:00 Mondiali 2026: Egitto-Iran (Dazn, pay)

Mondiali 2026: Egitto-Iran (Dazn, pay) 05:00 Mondiali 2026: Nuova Zelanda-Belgio (Dazn, pay)

Tennis

12:00 WTA 250: Eastbourne, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

WTA 250: Eastbourne, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay) 13:00 WTA 500 Bad Homburg: 1a Semifinale (Sky Sport Max, pay)

WTA 500 Bad Homburg: 1a Semifinale (Sky Sport Max, pay) 13:30 WTA 250: Eastbourne, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

WTA 250: Eastbourne, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay) 15:00 ATP 250 Maiorca: 1a Semifinale (Sky Sport Arena, pay)

ATP 250 Maiorca: 1a Semifinale (Sky Sport Arena, pay) 15:00 WTA 500 Bad Homburg: 2a Semifinale (Sky Sport Max, pay)

WTA 500 Bad Homburg: 2a Semifinale (Sky Sport Max, pay) 15:00 ATP 250: Eastbourne, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 250: Eastbourne, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay) 17:00 ATP 250: Eastbourne, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 250: Eastbourne, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay) 17:30 ATP 250 Maiorca: 2a Semifinale (Sky Sport Arena, pay)