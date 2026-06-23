Sport oggi in tv, ai Mondiali è il giorno di CR7 e dell'Inghilterra

La giornata odierna è ricca di appuntamenti dedicati agli appassionati di calcio e tennis. I riflettori saranno puntati sui Mondiali 2026 con diverse partite trasmesse sulle principali piattaforme sportive. In campo due delle protagoniste più attese: Inghilterra e Portogallo. In programma alle 19.00 c’è Portogallo-Uzbekistan, che dovrebbe dare a CR7 e soci i 3 punti necessari per rimettersi in carreggiata dopo il clamoroso mezzo flop dell’esordio contro il Congo. Cannavaro, alla guida della matricola uzbeka, cercherà di inventarsi di tutto per evitare se non altro la goleada. Alle 22.00 è la volta di Inghilterra-Ghana: impegno non banalissimo per i bianchi contro un avversario molto muscolare e veloce. Quest’ultima partita è visibile sia in chiaro su Rai 1 che in pay tv su Dazn. Anche i più giovani avranno il loro spazio nei Campionati Nazionali Giovanili SGS con due partite in contemporanea, visibili su diversi canali Sky Sport. Oltre al calcio, è protagonista anche il tennis con eventi dal circuito ATP & WTA trasmessi su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, offrendo agli appassionati un programma completo durante tutta la giornata.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Calcio Mondiali
Stasera
- 19:00 Mondiali 2026: Portogallo-Uzbekistan (Dazn, pay)
- 22:00 Mondiali 2026: Inghilterra-Ghana (Dazn, pay)
- 22:00 Mondiali 2026: Inghilterra-Ghana (Rai 1, free)
Stanotte
- 01:00 Mondiali 2026: Panama-Croazia (Dazn, pay)
- 04:00 Mondiali 2026: Congo-Colombia (Dazn, pay)
Calcio
- 17:30 Campionati Nazionali Giovanili SGS: U-17 Serie A (Sky Sport Calcio, pay)
- 20:30 Campionati Nazionali Giovanili SGS: U-17 Serie A (Sky Sport 1, pay)
- 20:30 Campionati Nazionali Giovanili SGS: U17 Serie A-B Semifinale 2 (Sky Sport Max, pay)
Tennis
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.