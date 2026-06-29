Sport oggi in tv, attenzione a Wimbledon: a che ora giocano Sinner e Darderi

Due grandi eventi sportivi monopolizzano questa giornata: i Mondiali di calcio e Wimbledon per il tennis. Ai Mondiali si giocano le partite dei sedicesimi e in campo scendono in serata Brasile e Germania in due match sulla carta piuttosto agevoli contro, rispettivamente, Giappone e Paraguay. In piena notte invece il big match del tabellone ossia Marocco-Olanda, partita che meriterebbe una veglia notturna.
Il tennis tocca il suo apice stagionale con l’inizio del torneo di Wimbledon. In campo anche Jannik Sinner nel primo pomeriggio contro il serbo Kecmanovic. Come sta il fenomeno di San Candido dopo la brutta avventura di Parigi? Lo capiremo solo seguendo il match in diretta. Ma in generale il programma della giornata è particolarmente ricco e vede scendere in campo anche l’altro azzurro, Luciano Darderi impegnato contro l’americano Quinn. Qui tutto il calendario delle partite di oggi
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
CALCIO
Stasera
- 19:00 Mondiali 2026: Brasile-Giappone (Rai 1, gratis)
- 19:00 Mondiali 2026: Brasile-Giappone (Dazn, pay)
- 22:30 Mondiali 2026: Germania-Paraguay (Dazn, pay)
Stanotte
- 03:00 Mondiali 2026: Olanda-Marocco (Dazn, pay)
CALCIO
- 17:00 Europei U19 Galles 2026: Italia-Serbia (Rai Sport, gratis)
TENNIS
- 10:00 Wimbledon 1a giornata (Sky Sport Mix, pay)
- 12:00 Wimbledon 1a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
- 12:00 Wimbledon 1a giornata (Sky Sport Arena, pay)
- 12:00 Wimbledon 1a giornata (Sky Sport 1, pay)
- 14:30 Wimbledon 1a giornata (Sky Sport Tennis, pay) Sinner-Kecmanovic
- 14:30 Wimbledon 1a giornata (Sky Sport 1, pay) Darderi-Quinn (verso le 15:30)
- 17:00 Wimbledon 1a giornata (non specificato, centro ritardi, non incluso)
- 20:00 Wimbledon 1a giornata (Sky Sport Arena, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.