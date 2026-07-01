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Sport oggi in tv, attenzione a Wimbledon con le partite di Sinner e Djokovic

Mondiali di calcio e Wimbledon in evidenza nella programmazione sportiva di oggi 1 luglio

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Redazione

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Oggi il palinsesto televisivo offre una ricca varietà di eventi dedicati agli appassionati di calcio e tennis. Siamo nel vivo dei Mondiali 2026 con Inghilterra-Congo, e un imprevedibile Belgio-Senegal trasmesso anche in chiaro su Rai1. Le partite promettono grande spettacolo e si svolgono in orari differenti per seguire tutte le sfide più importanti del torneo iridato. Nel cuore della notte Usa-Bosnia, che sarebbe probabilmente stata la partita dei sedicesimi che avrebbe giocato l’Italia se si fosse qualificata a scapito dei balcanici.

Sul fronte tennis, prosegue il prestigioso Wimbledon con le partite del secondo turno sia per il tabellone maschile, sia per quello femminile. Le dirette coprono oltre a Sky Sport Tennis anche Sky Sport Mix, Sky Sport Arena e Sky Sport 1, piattaforme che assicurano una copertura completa del torneo londinese. È una giornata piena di match da non perdere per gli amanti delle discipline da racchetta, con appuntamenti distribuiti lungo tutta la giornata: su tutti Jannik Sinner che deve vedersela con il portoghese Borges e Nole Djokovic che deve vedersela con un potenziale big come Stefanos Tsitsipas che sta vivendo un momento oscuro della sua carriera.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

CALCIO – Mondiali

Stasera

  • 18:00 Mondiali 2026: Inghilterra-D.R. Congo (Dazn, pay)
  • 22:00 Mondiali 2026: Belgio-Senegal (Dazn, pay)
  • 22:00 Mondiali 2026: Belgio-Senegal (Rai 1, free)

Stanotte

  • 02:00 Mondiali 2026: Usa-Bosnia Erzegovina (Dazn, pay)

TENNIS

  • 10:00 Wimbledon, 3a giornata (Sky Sport Mix, pay)
  • 12:00 Wimbledon, 3a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
  • 12:00 Wimbledon, 3a giornata (Sky Sport Arena, pay)
  • 12:00 Wimbledon, 3a giornata (Sky Sport 1, pay)
  • 14:30 Wimbledon, 3a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
    Sinner-Borges
  • 14:30 Wimbledon, 3a giornata (Sky Sport 1, pay)
    18:00 Djokovic-Tsitsipas
  • 20:00 Wimbledon, 3a giornata (Sky Sport Arena, pay)

Sport oggi in tv, attenzione a Wimbledon con le partite di Sinner e Djokovic

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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