Sport oggi in tv: Champions, basket e il grande volley, la programmazione di martedì 9 dicembre 2025

La giornata odierna propone una ricca programmazione dedicata agli appassionati di calcio, basket e pallavolo. Il calcio domina con una lunga serie di incontri, tra cui le importanti sfide della UEFA Champions League, che vedono protagoniste squadre blasonate come Barcellona, Inter, Liverpool, Atalanta e molte altre. Gli appassionati potranno seguire anche la UEFA Youth League, con il match Inter-Liverpool U19, mentre sul fronte della pallavolo maschile sono in programma i match della CEV Champions League, tra cui Civitanova-Montpellier.

Al via, inoltre, i Mondiali per Club di volley femminile in Brasile, con in campo Conegliano e Scandicci. Non mancano gli incontri di basket: spicca la partita di Eurocup tra Bourg en Bresse e Aquila Trento. Tutte le partite sono trasmesse in diretta su canali Sky dedicati al mondo dello sport, con possibilità di seguirle su diverse piattaforme pay per view. Una giornata cruciale, quindi, per i tifosi e gli amanti dello sport che potranno godersi numerosi eventi live senza perdere nemmeno un minuto di azione.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

19:30 Eurocup: Bourg en Bresse-Aquila Trento (Sky Sport Basket)

CALCIO

16:00 UEFA Youth League: Inter-Liverpool U19 (Sky Sport 1)

PALLAVOLO MASCHILE

20:30 CEV Champions League: Civitanova-Montpellier (Sky Sport Arena)

PALLAVOLO FEMMINILE

17:30 Mondiale per Club: Conegliano-Orlando Valkyries (DAZN e VBTV)

Mondiale per Club: Conegliano-Orlando Valkyries (DAZN e VBTV) 21:00 Mondiale per Club: Scandicci-Zhetysu (DAZN e VBTV)