Sport oggi in tv, da non perdere Wimbledon con le partite di Cobolli e Paolini: a che ora e dove vedere in diretta

Oggi massima attenzione per le partite dei quarti a Wimbledon: in campo Cobolli e Jasmine Paolini

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Giornata dominata dal tennis, stante la giornata di riposo ai Mondiali di calcio. A Wimbledon si giocano le partite dei quarti della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile. La prima a scendere in campo alle 14.30 è Jasmine Paolini che affronta l’ucraina Kostyuk in un match che si annuncia molto equilibrato (le due sono testa di serie 13 e 12) e problematico per le alte temperature del pomeriggio londinese. Verso le 16 scende in campo per il torneo maschile Flavio Cobolli che deve vedersela contro il sorprendente Fery, l’inglesino proveniente dalle qualificazioni che sta facendo un percorso stupendo approfittando anche della familiarità con l’erba. Per il tennista romano la grande opportunità di accedere alle semifinali del secondo Slam consecutivo dopo le meraviglie di Parigi poco meno di un mese fa.

Il Tour oggi presenta una bella tappa pirenaica che dovrebbe fare un po’ di selezione. Il calcio propone Italia-Danimarca valevole per gli Europei Under 19 in corso di svolgimento in Galles.