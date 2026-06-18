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Sport oggi in tv giovedì 18 giugno 2026, oltre ai Mondiali occhio alla finale scudetto del Basket

Attenzione alla partita Olympia Milano-Reyer Venezia che assegna il titolo italiano della pallacanestro

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Redazione

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La giornata sportiva di oggi propone una variegata offerta di appuntamenti dedicati agli appassionati di calcio, basket, ciclismo, tennis e softball. La programmazione è piena di eventi interessanti e tante dirette sia in chiaro che su canali pay. Per quanto riguarda i Mondiali le prime partite del secondo turno della fase a gironi: in serata Repubblica Ceca-Sudafrica e Svizzera-Bosnia (trasmessa in chiaro su Rai1) e in piena notte Canada-Qatar e Messico-Corea del Sud.

Ma non ci sono solo i Mondiali. La Serie A di basket presenta la quarta partita della finale playoff Milano-Venezia, che potrebbe dare lo scudetto così come riaprire il discorso per l’attribuzione del titolo. Per il ciclismo le tappe del Giro di Svizzera e del Giro di Slovenia. Infine, il tennis offre molteplici appuntamenti con partite del circuito ATP (Halle e Queen’s) & WTA (Nottingham e Berlino) anche su Sky Sport Tennis, Sky Sport 1 e Sky Sport Mix. Non mancano poi momenti dedicati al softball con la sfida mondiale tra Australia e Italia visibile su Rai Sport, in chiaro e gratuitamente. Un palinsesto ricco, che accontenta tutti i gusti e regala emozioni a ogni ora del giorno.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

  • 20:00 Serie A: Reyer Venezia – Olimpia Milano (Sky Sport Basket) [pay]
  • 20:00 Serie A: Reyer Venezia – Olimpia Milano (Sky Sport 1) [pay]
  • 20:00 Serie A: Reyer Venezia – Olimpia Milano (Cielo) [free]

CALCIO

Stasera

  • 18:00 Mondiali 2026: Cechia – Sudafrica (Dazn) [pay]
  • 20:00 Mondiali 2026: Svizzera – Bosnia (Rai 1) [free]
  • 21:00 Mondiali 2026: Svizzera – Bosnia (Dazn) [pay]

Stanotte

  • 00:00 Mondiali 2026: Canada-Qatar (Dazn) [pay]
  • 03:00 Mondiali 2026: Messico-Corea del Sud (Dazn) [pay]

CICLISMO

  • 10:05 Ciclismo Femminile, Giro di Svizzera, 2a tappa (Eurosport) [free]
  • 13:30 Giro di Slovenia, 2a tappa (Eurosport) [free]
  • 15:45 Giro di Svizzera, 2a tappa (Eurosport) [free]

SOFTBALL

  • 13:00 Mondiali 2027: Australia – Italia (Rai Sport) [free]

TENNIS

  • 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis) [pay]
  • 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix) [pay]
  • 11:30 ATP & WTA (Sky Sport 1) [pay]

Sport oggi in tv giovedì 18 giugno 2026, oltre ai Mondiali occhio alla finale scudetto del Basket

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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