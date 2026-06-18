Sport oggi in tv giovedì 18 giugno 2026, oltre ai Mondiali occhio alla finale scudetto del Basket

La giornata sportiva di oggi propone una variegata offerta di appuntamenti dedicati agli appassionati di calcio, basket, ciclismo, tennis e softball. La programmazione è piena di eventi interessanti e tante dirette sia in chiaro che su canali pay. Per quanto riguarda i Mondiali le prime partite del secondo turno della fase a gironi: in serata Repubblica Ceca-Sudafrica e Svizzera-Bosnia (trasmessa in chiaro su Rai1) e in piena notte Canada-Qatar e Messico-Corea del Sud.
Ma non ci sono solo i Mondiali. La Serie A di basket presenta la quarta partita della finale playoff Milano-Venezia, che potrebbe dare lo scudetto così come riaprire il discorso per l’attribuzione del titolo. Per il ciclismo le tappe del Giro di Svizzera e del Giro di Slovenia. Infine, il tennis offre molteplici appuntamenti con partite del circuito ATP (Halle e Queen’s) & WTA (Nottingham e Berlino) anche su Sky Sport Tennis, Sky Sport 1 e Sky Sport Mix. Non mancano poi momenti dedicati al softball con la sfida mondiale tra Australia e Italia visibile su Rai Sport, in chiaro e gratuitamente. Un palinsesto ricco, che accontenta tutti i gusti e regala emozioni a ogni ora del giorno.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASKET
- 20:00 Serie A: Reyer Venezia – Olimpia Milano (Sky Sport Basket) [pay]
- 20:00 Serie A: Reyer Venezia – Olimpia Milano (Sky Sport 1) [pay]
- 20:00 Serie A: Reyer Venezia – Olimpia Milano (Cielo) [free]
CALCIO
Stasera
- 18:00 Mondiali 2026: Cechia – Sudafrica (Dazn) [pay]
- 20:00 Mondiali 2026: Svizzera – Bosnia (Rai 1) [free]
- 21:00 Mondiali 2026: Svizzera – Bosnia (Dazn) [pay]
Stanotte
- 00:00 Mondiali 2026: Canada-Qatar (Dazn) [pay]
- 03:00 Mondiali 2026: Messico-Corea del Sud (Dazn) [pay]
CICLISMO
- 10:05 Ciclismo Femminile, Giro di Svizzera, 2a tappa (Eurosport) [free]
- 13:30 Giro di Slovenia, 2a tappa (Eurosport) [free]
- 15:45 Giro di Svizzera, 2a tappa (Eurosport) [free]
SOFTBALL
- 13:00 Mondiali 2027: Australia – Italia (Rai Sport) [free]
TENNIS
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis) [pay]
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix) [pay]
- 11:30 ATP & WTA (Sky Sport 1) [pay]
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.