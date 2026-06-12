Sport oggi in tv, la programmazione: Canada-Bosnia sulla Rai e tanto tennis

Oggi la programmazione sportiva in televisione offre un palinsesto ricco ed eterogeneo, perfetto per gli appassionati di diverse discipline. Dal calcio, con gli attesissimi incontri dei Mondiali 2026, al basket di Serie A2 con la sfida Rimini-Verona, passando per il ciclismo e la 6a tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpe. Non mancano poi gli eventi di tennis con i match dell’ATP & WTA in onda sui canali Sky dedicati, e il calcio a 5 maschile di Serie A Futsal con le gare Napoli-Sala Consilina in doppia programmazione su Sky Sport. Le proposte sono distribuite tra canali pay e free, offrendo così molteplici opzioni per seguire le dirette, sia per chi preferisce il calcio su DAZN o Rai 1, sia per chi segue il ciclismo o il basket su canali come Eurosport e Rai Sport. Una giornata sportiva completa e variegata, che soddisferà ogni tifoso e spettatore, portando l’emozione dello sport direttamente nel salotto di casa.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASKET
- 20:45 Serie A2: Rimini-Verona (Rai Sport, free)
CALCIO
- 21:00 Mondiali 2026: Canada-Bosnia (Dazn, pay)
- 21:00 Mondiali 2026: Canada-Bosnia (Rai 1, free)
- 03:00 Mondiali 2026: Usa-Paraguay (Dazn, pay)
CALCIO A 5 MASCHILE
- 20:30 Serie A Futsal: Napoli-Sporting Sala Consilina (Sky Sport 1, pay)
- 20:30 Serie A Futsal: Napoli-Sala Consilina (Sky Sport Calcio, pay)
CICLISMO
- 15:20 Tour Auvergne-Rhône-Alpe, 6a tappa (Eurosport, free)
TENNIS
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.