Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 1 febbraio: serie A e finale Australian Open Djokovic-Alcaraz

Oggi la programmazione sportiva in TV è ricchissima e offre agli appassionati un palinsesto variegato con molteplici discipline. Tra gli sport protagonisti della giornata troviamo sicuramente calcio, con un fitto calendario di match di campionati nazionali e internazionali come la Serie A, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1 e il campionato Primavera. Non mancano però interessanti appuntamenti con il basket, in particolare con la Serie A italiana e la NBA, che vede sfide tra squadre di primo piano come New York Knicks, Los Angeles Lakers e Denver Nuggets.
Tra gli sport di squadra presenti anche il pallavolo sia femminile che maschile con la Serie A1 e la SuperLega, mentre per chi ama il calcio a 5 femminile c’è la Serie A Futsal. Per gli amanti degli sport meno di squadra l’offerta spazia dall’atletica leggera con gli eventi del World Athletics Indoor Tour Gold a rugby con la United Rugby Championship. Senza dimenticare il tennis con la finale degli Australian Open Djokovic-Alcaraz e i tornei ATP & WTA e la pallamano maschile con la finale degli Europei 2026.
Diversi eventi sono trasmessi sia in chiaro che a pagamento, su canali come Dazn, Sky e Rai Sport, garantendo la possibilità di seguire in diretta le gare preferite su molte piattaforme. Insomma, uno spettro completo di discipline sportive per una domenica all’insegna del grande sport dal vivo.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 22:00 World Athletics Indoor Tour Gold, New York (Sky Sport Arena)
- 22:30 World Athletics Indoor Tour Gold, New York (Sky Sport 1)
Basket
- 01:00 NBA, New York Knicks-Los Angeles Lakers (Sky Sport Basket)
- 03:30 NBA, Denver Nuggets-Oklahoma City Thunders (Sky Sport Basket)
- 16:00 Serie A, Olimpia Milano-Germani Brescia (Cielo)
- 16:00 Serie A, Olimpia Milano-Germani Brescia (Sky Sport Basket)
- 20:30 Serie A1 Femminile, Venezia-Schio (Rai Sport)
Calcio
- 01:30 Liga Profesional, Rosario Central-River Plate (Sportitalia)
- 11:00 Primavera 1, Verona-Milan (Sportitalia, diretta gratuita)
- 12:30 Serie C, Cittadella-Albinoleffe (Sky Sport Arena)
- 12:30 Serie C, Pro Patria-L.R. Vicenza (Sky Sport Calcio)
- 12:30 Serie A Femminile, Milan-Genoa (Rai Sport, diretta gratuita)
- 12:30 Serie A, Torino-Lecce (Dazn)
- 13:00 Primavera 1, Lecce-Roma (Sportitalia, diretta gratuita)
- 13:30 Bundesliga 2, Hertha Berlino-Darmstadt (Sky Sport Max)
- 14:30 Serie C, Atalanta U23-Benevento (Sky Sport Calcio)
- 15:00 Premier League, Manchester United-Fulham (Sky Sport 1)
- 15:00 Serie B, Reggiana-Juve Stabia (Dazn)
- 15:00 Serie A, Como-Atalanta (Dazn)
- 15:00 Ligue 1, Lione-Lille (Sky Sport Mix)
- 15:00 Premier League, Aston Villa-Brentford (Sky Sport Arena)
- 15:30 Bundesliga, Stoccarda-Friburgo (Sky Sport Max)
- 16:00 Serie A, Cremonese-Inter (Dazn)
- 17:15 Serie B, Padova-Monza (Dazn)
- 17:30 Bundesliga, Borussia Dortmund-Heidenheim (Sky Sport Mix)
- 17:30 Serie C, Cosenza-Casertana (Sky Sport Arena)
- 17:30 Premier League, Tottenham-Manchester City (Sky Sport 1)
- 20:30 Serie C, Salernitana-Giugliano (Sky Sport 1)
- 20:45 Serie A, Parma-Juventus (Dazn)
- 20:45 Ligue 1, Strasburgo-PSG (Sky Sport Calcio)
- 20:45 Calcio a 5 Femminile, Okasa Falconara-Cmb Futsal (Sky Sport Mix)
- 22:30 Liga Profesional, Boca Juniors-Newell’s (Sportitalia, diretta gratuita)
Calcio a 5 Femminile
Pallamano Maschile
- 18:00 Europei 2026, Finale (Sky Sport Max)
Pallavolo Femminile
- 16:00 Serie A1, Monviso-San Giovanni in Marignano (Dazn)
- 17:00 Serie A1, Chieri-Scandicci (Dazn)
- 17:50 Serie A1, Vallefoglia-Novara (Rai Sport, diretta gratuita)
Pallavolo Maschile
- 17:00 SuperLega, Padova-Perugia (Dazn)
- 18:00 SuperLega, Verona-Civitanova (Dazn)
Rugby
- 21:05 United Rugby Championship, Section Paloise-Tolone (Sky Sport Max)
Tennis
- 09.00 Finale Australian Open, ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
