Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 1 marzo 2026: serie A, Motogp, SuperG e Supercoppa volley

Oggi il palinsesto televisivo italiano propone una vasta gamma di appuntamenti dedicati allo sport. La giornata è ricca di eventi di calcio con partite di Serie A, Serie B, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1, con alcune sfide trasmesse sia su Dazn sia su diverse piattaforme Sky. Per gli appassionati di pallavolo femminile e maschile, la Serie A1 e la Supercoppa Superlega offrono incontri imperdibili. Grande attenzione anche allo sci alpino con le prove di SuperG femminile e maschile della Coppa del Mondo, visibili su Eurosport e Rai 2 in chiaro. Non mancano poi le emozioni del motociclismo con il GP Thailandia di Moto3, Moto2 e MotoGP, trasmessi da Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1.
Tra gli altri sport spiccano il ciclismo con la Kuurne-Bruxelles-Kuurne e Giro di Sardegna, l’atletica leggera con i Campionati Italiani Indoor di Ancona, la pallamano con la finale di Coppa Italia e il tennis con le finali WTA e ATP 250 in varie emittenti Sky Sport Tennis. Il basket propone la partita NBA Dallas-Oklahoma City su Sky Sport Basket, mentre per il rugby segnaliamo il match Top 14 Section Paloise-Union Bordeaux su Sky Sport Arena. Una giornata intensa e variegata per chi ama seguire lo sport in diretta TV.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
- Atletica Leggera
- Basket
- Calcio
- Ciclismo
- Motociclismo
- Pallamano Maschile
- Pallavolo Femminile
- Pallavolo Maschile
- Rugby
- Sci Alpino
- Tennis
Atletica Leggera
- 16:00 Campionati Italiani Assoluti Indoor Ancona 2026 – 2a giornata (Rai Sport)
Basket
- 02:00 NBA: Dallas-Oklahoma City (Sky Sport Basket)
Calcio
- 11:00 Primavera 1: Roma-Milan (Sportitalia)
- 12:30 Serie A: Cremonese-Milan, Dazn
- 12:30 Serie C: Salernitana-Catania (Sky Sport Calcio)
- 12:30 Serie C: Potenza-Benevento (Sky Sport 1)
- 15:00 Serie A: Sassuolo-Atalanta (Dazn)
- 15:00 Primavera 1: Inter-Atalanta (Sportitalia)
- 15:00 Serie B: Catanzaro-Frosinone (Dazn)
- 15:00 Serie B: Pescara-Palermo (Dazn)
- 15:00 Premier League: Fulham-Tottenham (Sky Sport Max)
- 15:00 Premier League: Manchester United-Crystal Palace (Sky Sport Calcio)
- 15:30 Bundesliga: Stoccarda-Wolfsburg (Sky Sport Mix)
- 17:15 Serie B: Mantova-Carrarese (Dazn)
- 17:30 Bundesliga: Eintracht Francoforte-SC Friburgo (Sky Sport Max)
- 17:30 Premier League: Arsenal-Chelsea (Sky Sport 1)
- 18:00 Serie A: Torino-Lazio (Dazn e Sky Sport Calcio e Sky Sport 1)
- 20:45 Serie A: Roma-Juventus (Dazn)
- 20:45 Ligue 1: Olympique Marsiglia-Olympique Lione (Sky Sport Calcio e Sky Sport 1)
Ciclismo
- 13:40 Giro di Sardegna: 5a tappa Nuoro-Olbia (Rai Sport)
- 14:30 Kuurne-Bruxelles-Kuurne (Eurosport 2)
Motociclismo
- 06:00 Moto3, GP Thailandia (Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1)
- 07:15 Moto2, GP Thailandia (Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1)
- 09:00 MotoGP, GP Thailandia (Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1)
Pallamano Maschile
- 16:00 Coppa Italia 2026, Finale (Sky Sport Arena)
- 18:00 Coppa Italia 2026, Finale (Sky Sport Arena)
Pallavolo Femminile
- 16:00 Serie A1: Scandicci-Bergamo (Dazn)
- 17:00 Serie A1: Milano-Vallefoglia (Dazn)
- 18:00 Serie A1: Novara-Chieri (Rai Sport)
Pallavolo Maschile
- 15:00 Supercoppa Superlega: Finale (Rai 2)
Rugby
- 21:05 Top 14: Section Paloise-Union Bordeaux (Sky Sport Arena)
Sci Alpino
- 10:15 Coppa del Mondo: Soldeu SuperG Femminile (Eurosport e Rai 2)
- 11:45 Coppa del Mondo: Garmisch SuperG Maschile (Eurosport e Rai 2)
Tennis
- 00:00 WTA 500 Merida: Finale (Sky Sport Arena)
- 19:00 WTA 250 Austin: Finale (Sky Sport Tennis)
- 23:30 ATP 250 Santiago: Finale (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.