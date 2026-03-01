Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 1 marzo 2026: serie A, Motogp, SuperG e Supercoppa volley

Ampia offerta sportiva oggi con calcio, sci alpino, motociclismo, pallavolo, tennis e altro ancora in diretta TV

Oggi il palinsesto televisivo italiano propone una vasta gamma di appuntamenti dedicati allo sport. La giornata è ricca di eventi di calcio con partite di Serie A, Serie B, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1, con alcune sfide trasmesse sia su Dazn sia su diverse piattaforme Sky. Per gli appassionati di pallavolo femminile e maschile, la Serie A1 e la Supercoppa Superlega offrono incontri imperdibili. Grande attenzione anche allo sci alpino con le prove di SuperG femminile e maschile della Coppa del Mondo, visibili su Eurosport e Rai 2 in chiaro. Non mancano poi le emozioni del motociclismo con il GP Thailandia di Moto3, Moto2 e MotoGP, trasmessi da Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1.

Tra gli altri sport spiccano il ciclismo con la Kuurne-Bruxelles-Kuurne e Giro di Sardegna, l’atletica leggera con i Campionati Italiani Indoor di Ancona, la pallamano con la finale di Coppa Italia e il tennis con le finali WTA e ATP 250 in varie emittenti Sky Sport Tennis. Il basket propone la partita NBA Dallas-Oklahoma City su Sky Sport Basket, mentre per il rugby segnaliamo il match Top 14 Section Paloise-Union Bordeaux su Sky Sport Arena. Una giornata intensa e variegata per chi ama seguire lo sport in diretta TV.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

16:00 Campionati Italiani Assoluti Indoor Ancona 2026 – 2a giornata (Rai Sport)

Basket

02:00 NBA: Dallas-Oklahoma City (Sky Sport Basket)

Calcio

11:00 Primavera 1: Roma-Milan (Sportitalia)

Primavera 1: Roma-Milan (Sportitalia) 12:30 Serie A: Cremonese-Milan, Dazn

Serie A: Cremonese-Milan, Dazn 12:30 Serie C: Salernitana-Catania (Sky Sport Calcio)

Serie C: Salernitana-Catania (Sky Sport Calcio) 12:30 Serie C: Salernitana-Catania (Sky Sport 1)

Serie C: Salernitana-Catania (Sky Sport 1) 12:30 Serie C: Potenza-Benevento (Sky Sport 1)

Serie C: Potenza-Benevento (Sky Sport 1) 15:00 Serie A: Sassuolo-Atalanta (Dazn)

Serie A: Sassuolo-Atalanta (Dazn) 15:00 Primavera 1: Inter-Atalanta (Sportitalia)

Primavera 1: Inter-Atalanta (Sportitalia) 15:00 Serie B: Catanzaro-Frosinone (Dazn)

Serie B: Catanzaro-Frosinone (Dazn) 15:00 Serie B: Pescara-Palermo (Dazn)

Serie B: Pescara-Palermo (Dazn) 15:00 Premier League: Fulham-Tottenham (Sky Sport Max)

Premier League: Fulham-Tottenham (Sky Sport Max) 15:00 Premier League: Manchester United-Crystal Palace (Sky Sport Calcio)

Premier League: Manchester United-Crystal Palace (Sky Sport Calcio) 15:30 Bundesliga: Stoccarda-Wolfsburg (Sky Sport Mix)

Bundesliga: Stoccarda-Wolfsburg (Sky Sport Mix) 17:15 Serie B: Mantova-Carrarese (Dazn)

Serie B: Mantova-Carrarese (Dazn) 17:30 Bundesliga: Eintracht Francoforte-SC Friburgo (Sky Sport Max)

Bundesliga: Eintracht Francoforte-SC Friburgo (Sky Sport Max) 17:30 Premier League: Arsenal-Chelsea (Sky Sport 1)

Premier League: Arsenal-Chelsea (Sky Sport 1) 18:00 Serie A: Torino-Lazio (Dazn e Sky Sport Calcio e Sky Sport 1)

Serie A: Torino-Lazio (Dazn e Sky Sport Calcio e Sky Sport 1) 18:00 Serie A: Torino-Lazio (Sky)

Serie A: Torino-Lazio (Sky) 20:45 Serie A: Roma-Juventus (Dazn)

Serie A: Roma-Juventus (Dazn) 20:45 Ligue 1: Olympique Marsiglia-Olympique Lione (Sky Sport Calcio e Sky Sport 1)

Ciclismo

13:40 Giro di Sardegna: 5a tappa Nuoro-Olbia (Rai Sport)

Giro di Sardegna: 5a tappa Nuoro-Olbia (Rai Sport) 14:30 Kuurne-Bruxelles-Kuurne (Eurosport 2)

Motociclismo

06:00 Moto3, GP Thailandia (Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1)

Moto3, GP Thailandia (Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1) 07:15 Moto2, GP Thailandia (Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1)

Moto2, GP Thailandia (Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1) 09:00 MotoGP, GP Thailandia (Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1)

Pallamano Maschile

16:00 Coppa Italia 2026, Finale (Sky Sport Arena)

Coppa Italia 2026, Finale (Sky Sport Arena) 18:00 Coppa Italia 2026, Finale (Sky Sport Arena)

Pallavolo Femminile

16:00 Serie A1: Scandicci-Bergamo (Dazn)

Serie A1: Scandicci-Bergamo (Dazn) 17:00 Serie A1: Milano-Vallefoglia (Dazn)

Serie A1: Milano-Vallefoglia (Dazn) 18:00 Serie A1: Novara-Chieri (Rai Sport)

Pallavolo Maschile

15:00 Supercoppa Superlega: Finale (Rai 2)

Rugby

21:05 Top 14: Section Paloise-Union Bordeaux (Sky Sport Arena)

Sci Alpino

10:15 Coppa del Mondo: Soldeu SuperG Femminile (Eurosport e Rai 2)

Coppa del Mondo: Soldeu SuperG Femminile (Eurosport e Rai 2) 11:45 Coppa del Mondo: Garmisch SuperG Maschile (Eurosport e Rai 2)

Tennis

00:00 WTA 500 Merida: Finale (Sky Sport Arena)

WTA 500 Merida: Finale (Sky Sport Arena) 19:00 WTA 250 Austin: Finale (Sky Sport Tennis)

WTA 250 Austin: Finale (Sky Sport Tennis) 23:30 ATP 250 Santiago: Finale (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1)

