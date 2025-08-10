Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 10 agosto 2025: Borussia-Juventus ed Atp Cincinnati

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta con calcio, tennis e atletica leggera in palinsesto oggi

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata di oggi si presenta ricca di appuntamenti imperdibili dedicati agli appassionati di calcio, tennis e atletica leggera, distribuiti tra diverse emittenti italiane, sia pay che free. Per gli amanti del calcio, le amichevoli estive offrono partite interessanti tra squadre di primo piano come Chelsea-Milan, Borussia Dortmund-Juventus e Napoli-Sorrento, visibili principalmente su DAZN e Sky Sport con la piacevole sorpresa di Borussia Dortmund-Juventus trasmessa anche in chiaro sul canale Nove. Gli appassionati di tennis invece potranno seguire la 4a giornata del torneo ATP & WTA Cincinnati, con diverse opzioni di visione sulle reti Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1 e Sky Sport Max, per un pomeriggio di grande tennis agonistico. Infine non mancano gli eventi di atletica leggera con gli Europei U20 ospitati a Tampere, visibili in chiaro su Rai Sport, che arricchiscono ulteriormente il palinsesto sportivo della giornata offrendo contenuti di alto valore per gli appassionati delle discipline di corsa, salto e lancio.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

15:45 Europei U20 Tampere 2025 – 4a giornata (Rai Sport, diretta gratuita)

Calcio

10:00 Amichevole: Napoli-Sorrento (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, pay)

Amichevole: Napoli-Sorrento (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, pay) 16:00 Amichevole: Chelsea-Milan (DAZN, pay)

Amichevole: Chelsea-Milan (DAZN, pay) 17:30 Amichevole: Borussia Dortmund-Juventus (DAZN, pay)

Amichevole: Borussia Dortmund-Juventus (DAZN, pay) 17:30 Amichevole: Borussia Dortmund-Juventus (Nove, diretta gratuita)

Tennis

17:00 ATP & WTA Cincinnati – 4a giornata (Sky Sport Mix, pay)

ATP & WTA Cincinnati – 4a giornata (Sky Sport Mix, pay) 17:00 ATP & WTA Cincinnati – 4a giornata (Sky Sport Tennis, pay)

ATP & WTA Cincinnati – 4a giornata (Sky Sport Tennis, pay) 17:00 ATP & WTA Cincinnati – 4a giornata (Sky Sport 1, pay)

ATP & WTA Cincinnati – 4a giornata (Sky Sport 1, pay) 17:00 ATP & WTA Cincinnati – 4a giornata (Sky Sport Max, pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp