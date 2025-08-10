Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 10 agosto 2025: Borussia-Juventus ed Atp Cincinnati

La giornata di oggi si presenta ricca di appuntamenti imperdibili dedicati agli appassionati di calcio, tennis e atletica leggera, distribuiti tra diverse emittenti italiane, sia pay che free. Per gli amanti del calcio, le amichevoli estive offrono partite interessanti tra squadre di primo piano come Chelsea-Milan, Borussia Dortmund-Juventus e Napoli-Sorrento, visibili principalmente su DAZN e Sky Sport con la piacevole sorpresa di Borussia Dortmund-Juventus trasmessa anche in chiaro sul canale Nove. Gli appassionati di tennis invece potranno seguire la 4a giornata del torneo ATP & WTA Cincinnati, con diverse opzioni di visione sulle reti Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1 e Sky Sport Max, per un pomeriggio di grande tennis agonistico. Infine non mancano gli eventi di atletica leggera con gli Europei U20 ospitati a Tampere, visibili in chiaro su Rai Sport, che arricchiscono ulteriormente il palinsesto sportivo della giornata offrendo contenuti di alto valore per gli appassionati delle discipline di corsa, salto e lancio.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 15:45 Europei U20 Tampere 2025 – 4a giornata (Rai Sport, diretta gratuita)
Calcio
- 10:00 Amichevole: Napoli-Sorrento (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, pay)
- 16:00 Amichevole: Chelsea-Milan (DAZN, pay)
- 17:30 Amichevole: Borussia Dortmund-Juventus (DAZN, pay)
- 17:30 Amichevole: Borussia Dortmund-Juventus (Nove, diretta gratuita)
Tennis
- 17:00 ATP & WTA Cincinnati – 4a giornata (Sky Sport Mix, pay)
- 17:00 ATP & WTA Cincinnati – 4a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
- 17:00 ATP & WTA Cincinnati – 4a giornata (Sky Sport 1, pay)
- 17:00 ATP & WTA Cincinnati – 4a giornata (Sky Sport Max, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.