Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 10 maggio 2026: serie A, Barca-Real, Giro d'Italia, Motogp e Atp Roma

Calcio, tennis, basket, motociclismo, ciclismo e rugby: una giornata ricca di eventi in diretta TV

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di emozioni sportive quella di oggi, domenica 10 maggio 2026, con un palinsesto televisivo che accontenta tutti gli appassionati. Il calcio scandisce le ore con tanti incontri in diretta, tra campionati italiani e stranieri, dalla Serie A al campionato Primavera, dalla Premier League alla Bundesliga, passando per LaLiga e la Serie C. Non mancano anche le grandi sfide del basket con i match della Serie A e la spettacolare NBA in notturna. I cultori delle due ruote avranno pane per i loro denti grazie alle gare di motociclismo a Le Mans, con Moto3, Moto2 e MotoGP tutte da seguire sui canali Sky dedicati. Il ciclismo propone invece le emozioni del Giro d’Italia e del Giro dell’Azerbaijan, trasmessi anche in chiaro. Per completare il quadro sportivo non mancano le partite di tennis con le sfide del torneo ATP & WTA 1000 di Roma e il rugby con partite intense sia in Serie A Elite che in Top 14. Il tutto in un’ampia offerta di canali free e pay per vivere ogni sfida nel modo più completo possibile.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:30 NBA: Minnesota-San Antonio (Sky Sport Basket)

NBA: Minnesota-San Antonio (Sky Sport Basket) 17:00 Serie A: Trento-Olimpia Milano (Sky Sport Basket)

Serie A: Trento-Olimpia Milano (Sky Sport Basket) 21:30 NBA: Philadelphia-NY Knicks (Sky Sport Basket)

Calcio

00:00 Liga Profesional: River Plate-San Lorenzo (Sportitalia)

Liga Profesional: River Plate-San Lorenzo (Sportitalia) 11:00 Primavera 1: Napoli-Lecce (Sportitalia)

Primavera 1: Napoli-Lecce (Sportitalia) 13:00 Primavera 1: Fiorentina-Cremonese (Sportitalia)

Primavera 1: Fiorentina-Cremonese (Sportitalia) 15:00 Primavera 1: Bologna-Cagliari (Sportitalia)

Primavera 1: Bologna-Cagliari (Sportitalia) 15:00 Premier League: Burnley-Aston Villa (Sky Sport Mix)

Premier League: Burnley-Aston Villa (Sky Sport Mix) 15:00 Premier League: Nottingham Forest-Newcastle (Sky Sport Calcio)

Premier League: Nottingham Forest-Newcastle (Sky Sport Calcio) 12:30 Serie A: Verona-Como (Dazn)

Serie A: Verona-Como (Dazn) 15:00 Serie A: Cremonese-Pisa (Dazn)

Serie A: Cremonese-Pisa (Dazn) 15:00 Serie A: Fiorentina-Genoa (Dazn)

Serie A: Fiorentina-Genoa (Dazn) 18:00 Serie A: Parma-Roma (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)

Serie A: Parma-Roma (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio) 17:30 Bundesliga: Colonia-Heidenheim (Sky Sport Mix)

Bundesliga: Colonia-Heidenheim (Sky Sport Mix) 20:45 Serie C: Cittadella-Ravenna (Rai Sport)

Serie C: Cittadella-Ravenna (Rai Sport) 20:45 Serie C: Casertana-Salernitana (Sky Sport Calcio)

Serie C: Casertana-Salernitana (Sky Sport Calcio) 20:45 Serie A: Milan-Atalanta (Dazn)

Serie A: Milan-Atalanta (Dazn) 21:00 LaLiga: Barcellona-Real Madrid (Rete 4)

LaLiga: Barcellona-Real Madrid (Rete 4) 15:00 Calcio Femminile Serie A: Juventus-Inter (Rai Sport)

Ciclismo

10:00 Giro dell’Azerbaijan 1a tappa (Eurosport)

Giro dell’Azerbaijan 1a tappa (Eurosport) 12:00 Giro d’Italia – 3a tappa: Plovdiv-Sofia (Eurosport)

Giro d’Italia – 3a tappa: Plovdiv-Sofia (Eurosport) 12:20 Giro d’Italia – 3a tappa Prima Diretta (Rai Sport)

Giro d’Italia – 3a tappa Prima Diretta (Rai Sport) 14:00 Giro d’Italia – 3a tappa: Plovdiv-Sofia (Rai 2)

Motociclismo

11:00 Moto3 GP Francia, Le Mans (Sky Sport MotoGP)

Moto3 GP Francia, Le Mans (Sky Sport MotoGP) 12:15 Moto2 GP Francia, Le Mans (Sky Sport MotoGP)

Moto2 GP Francia, Le Mans (Sky Sport MotoGP) 14:00 MotoGP GP Francia, Le Mans (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

Rugby

17:30 Serie A Elite: Padova-Rovigo (Rai Sport)

Serie A Elite: Padova-Rovigo (Rai Sport) 21:05 Top 14: Racing-La Rochelle (Sky Sport Max)

Tennis

11:00 ATP & WTA 1000 Roma 6a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, Sky Sport Arena)

ATP & WTA 1000 Roma 6a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, Sky Sport Arena) 15:30 ATP & WTA 1000 Roma 6a giornata (Sky Sport 1)

ATP & WTA 1000 Roma 6a giornata (Sky Sport 1) 19:00 ATP & WTA 1000 Roma 6a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

ATP & WTA 1000 Roma 6a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1) 20:30 ATP 1000 Roma 6a giornata (TV8)

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