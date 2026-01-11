Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 11 gennaio: serie A, B, C, Super G donne e slalom maschile

Tutta la diretta sportiva di oggi: calcio, tennis, pallavolo, sci alpino e molto altro in chiaro e pay TV

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti dedicati agli appassionati di calcio, tennis, pallavolo e altri sport. Oggi, domenica 11 gennaio 2026, si accenderanno i riflettori su numerosi eventi in diretta, tra competizioni nazionali e internazionali, con appuntamenti sia in chiaro che in pay TV. Il calcio offre una vasta gamma di partite dai campionati di Serie A, Serie B, Serie C, Bundesliga, Primavera 1, oltre a importanti match di calcio femminile. Il tennis propone finali di tornei ATP e WTA da Brisbane, con ampie finestre su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Non manca lo spettacolo del sci alpino con varie gare della Coppa del Mondo trasmesse da Rai Sport, Rai 2 ed Eurosport. Gli amanti della pallavolo potranno seguire gare della Serie A1 femminile e della SuperLega maschile su Dazn e Rai Sport. Poi spazio anche al basket tra Serie A e NBA su Sky Sport Basket e alle emozioni dell’hockey su ghiaccio con la Coppa Italia e la Final Four Serie A in diretta su Rai Sport e Sky Sport Arena. Non mancano infine eventi di pallamano, a completare una giornata certamente da non perdere per gli amanti dello sport.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

16:00 Serie A: Universo Treviso-Varese (Sky Sport Basket, pay)

Serie A: Universo Treviso-Varese (Sky Sport Basket, pay) 21:00 NBA: Orlando-New Orleans (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

11:00 Primavera 1: Fiorentina-Juventus (Sportitalia)

Primavera 1: Fiorentina-Juventus (Sportitalia) 13:00 Primavera 1: Inter-Sassuolo (Sportitalia)

Primavera 1: Inter-Sassuolo (Sportitalia) 12:30 Serie C: Livorno-Juventus Next Gen (Sky Sport 1, pay)

Serie C: Livorno-Juventus Next Gen (Sky Sport 1, pay) 17:30 Serie C: Casertana-Benevento (Sky Sport 1, pay)

Serie C: Casertana-Benevento (Sky Sport 1, pay) 20:30 Serie C: Pineto-Guidonia Montecelio (Sky Sport 1, pay)

Serie C: Pineto-Guidonia Montecelio (Sky Sport 1, pay) 15:00 Serie B: Mantova-Palermo (Dazn, pay)

Serie B: Mantova-Palermo (Dazn, pay) 17:15 Serie B: Padova-Modena (Dazn, pay)

Serie B: Padova-Modena (Dazn, pay) 12:30 Serie A: Lecce-Parma (Dazn, pay)

Serie A: Lecce-Parma (Dazn, pay) 15:00 Serie A: Fiorentina-Milan (Dazn, pay)

Serie A: Fiorentina-Milan (Dazn, pay) 18:00 Serie A: Verona-Lazio (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, pay, e Rai Sport)

Serie A: Verona-Lazio (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, pay, e Rai Sport) 20:45 Serie A: Inter-Napoli (Dazn, pay)

Serie A: Inter-Napoli (Dazn, pay) 15:00 Calcio Femminile, Supercoppa Italiana: Juventus-Roma (Rai 2, Sky Sport 1, pay mix)

Calcio Femminile, Supercoppa Italiana: Juventus-Roma (Rai 2, Sky Sport 1, pay mix) 14:30 Serie C: Catania-Cavese (Sky Sport Calcio, pay)

Serie C: Catania-Cavese (Sky Sport Calcio, pay) 14:30 Serie C: Monopoli-Siracusa (Sky Sport Max, pay)

Serie C: Monopoli-Siracusa (Sky Sport Max, pay) 12:30 Serie C: Casarano-Atalanta U23 (Sky Sport Calcio, pay)

Serie C: Casarano-Atalanta U23 (Sky Sport Calcio, pay) 17:30 Bundesliga: Bayern Monaco-Wolfsburg (Sky Sport Max, pay)

Bundesliga: Bayern Monaco-Wolfsburg (Sky Sport Max, pay) 15:30 Bundesliga: Borussia Moenchengladbach-FC Augsburg (Sky Sport Mix, pay)

Hockey su Ghiaccio

15:30 Coppa Italia Finale (Sky Sport Arena, pay)

Coppa Italia Finale (Sky Sport Arena, pay) 20:00 Final Four Serie A Finale (Rai Sport e Sky Sport Arena, pay per Arena)

Pallamano Maschile

18:00 Amichevole: Isole Faroe-Italia (Sky Sport Mix, pay)

Pallavolo Femminile

16:00 Serie A1: Chieri-Conegliano (Dazn, pay)

Serie A1: Chieri-Conegliano (Dazn, pay) 17:00 Serie A1: Busto Arsizio-Scandicci (Dazn, pay)

Pallavolo Maschile

17:00 SuperLega: Trento-Verona (Dazn, pay)

SuperLega: Trento-Verona (Dazn, pay) 18:00 SuperLega: Piacenza-Monza (Dazn, pay)

SuperLega: Piacenza-Monza (Dazn, pay) 18:00 SuperLega: Perugia-Modena (Rai Sport)

Sci Alpino

10:30 Coppa del Mondo: Adelboden, Slalom M (1a manche) (Eurosport, Rai 2, non pay)

Coppa del Mondo: Adelboden, Slalom M (1a manche) (Eurosport, Rai 2, non pay) 11:45 Coppa del Mondo: Altenmarkt, Super G F (Eurosport, non pay)

Coppa del Mondo: Altenmarkt, Super G F (Eurosport, non pay) 12:00 Coppa del Mondo: Zauchensee, Super G F (Rai 2, non pay)

Coppa del Mondo: Zauchensee, Super G F (Rai 2, non pay) 13:00 Coppa del Mondo: Zauchensee, Super G F (Rai Sport, non pay)

Coppa del Mondo: Zauchensee, Super G F (Rai Sport, non pay) 13:30 Coppa del Mondo: Adelboden, Slalom M (2a manche) (Eurosport, Rai Sport, non pay)

Tennis

07:00 WTA 500 Brisbane, Finale (Sky Sport Tennis, pay)

WTA 500 Brisbane, Finale (Sky Sport Tennis, pay) 08:30 ATP & WTA, Finale (Sky Sport 1, pay)

ATP & WTA, Finale (Sky Sport 1, pay) 09:30 ATP 250 Brisbane, Finale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 250 Brisbane, Finale (Sky Sport Tennis, pay) 23:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp