Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 11 ottobre 2026: serie A, F1, Motogp e tennis

La guida completa per seguire in diretta tutti gli eventi sportivi trasmessi oggi sulle principali emittenti TV italiane.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata dedicata allo sport di domenica 11 ottobre 2026 offre un palinsesto ricco e variegato che abbraccia diverse discipline, per tutti i gusti e appassionati. Dal calcio, protagonista assoluto con numerosi match dei campionati più seguiti, al ciclismo con prestigiose gare come il Parigi-Tours e i Mondiali Gravel Nannup 2026, passando per il motociclismo e le sue tappe del GP Indonesia e del GP Estoril di Superbike. Gli amanti dell’automobilismo potranno seguire il GP Singapore di Formula 1, mentre il basket propone sfide avvincenti nei campionati di Serie A e Serie A2. Non mancano il baseball con le qualificazioni al Premier12 e il tennis, protagonista con gli eventi ATP Masters 1000 Shanghai, WTA 1000 Pechino e WTA 1000 Wuhan. Le emittenti principali, da Sky a Dazn, passando per Rai Sport e Sportitalia, offriranno la copertura di tutte le gare più attese, tra dirette pay e gratuite, per non perdere neanche un momento di sport dal vivo.