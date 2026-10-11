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Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 11 ottobre 2026: serie A, F1, Motogp e tennis

La guida completa per seguire in diretta tutti gli eventi sportivi trasmessi oggi sulle principali emittenti TV italiane.

3 min di lettura

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata dedicata allo sport di domenica 11 ottobre 2026 offre un palinsesto ricco e variegato che abbraccia diverse discipline, per tutti i gusti e appassionati. Dal calcio, protagonista assoluto con numerosi match dei campionati più seguiti, al ciclismo con prestigiose gare come il Parigi-Tours e i Mondiali Gravel Nannup 2026, passando per il motociclismo e le sue tappe del GP Indonesia e del GP Estoril di Superbike. Gli amanti dell’automobilismo potranno seguire il GP Singapore di Formula 1, mentre il basket propone sfide avvincenti nei campionati di Serie A e Serie A2. Non mancano il baseball con le qualificazioni al Premier12 e il tennis, protagonista con gli eventi ATP Masters 1000 Shanghai, WTA 1000 Pechino e WTA 1000 Wuhan. Le emittenti principali, da Sky a Dazn, passando per Rai Sport e Sportitalia, offriranno la copertura di tutte le gare più attese, tra dirette pay e gratuite, per non perdere neanche un momento di sport dal vivo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Automobilismo

  • 14:00 Formula 1: GP Singapore, Marina Bay Street Circuit (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

Baseball

  • 12:30 Qualificazioni Premier12 2027: Italia-Germania (Rai Sport)

Basket

  • 16:00 Serie A: Olimpia Milano-Universo Treviso (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
  • 18:15 Serie A: Maxima Roma-BC Roma (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
  • 20:45 Serie A2: Fortitudo Bologna-Rimini (Rai Sport)

Ciclismo

  • 06:30 Mondiali Gravel Nannup 2026: Prova Élite Uomini (Rai Sport)
  • 15:00 Parigi-Tours (Eurosport)

Calcio

  • 02:30 Liga Profesional: River Plate-Estudiantes (Sportitalia)
  • 06:30 Primavera 1: Fiorentina-Parma (Sportitalia)
  • 12:30 Serie A: Como-Roma (Dazn)
  • 12:30 Serie C: Altamura-Catania (Sky Sport Calcio)
  • 15:00 Serie A: Lazio-Monza (Dazn)
  • 15:00 Serie A: Lecce-Bologna (Dazn)
  • 15:00 Serie A: Juventus-Genoa (Sportitalia)
  • 15:00 Serie B: Catanzaro-Mantova (Dazn)
  • 15:00 Serie C: Casarano-Salernitana (Rai 2)
  • 15:00 Premier League: Hull City-Everton (Sky Sport Calcio)
  • 17:15 Serie B: Padova-Carrarese (Dazn)
  • 17:30 Serie C: Forli-Livorno (Sky Sport Max)
  • 17:30 Premier League: Liverpool-Manchester City (Sky Sport Arena)
  • 18:00 Serie A: Sassuolo-Milan (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)
  • 19:30 Serie B: Modena-Hellas Verona (Dazn)
  • 20:45 Serie A: Cagliari-Juventus (Dazn)

Motociclismo

  • 06:00 Moto3: GP Indonesia, Mandalika International Street Circuit (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)
  • 07:15 Moto2: GP Indonesia, Mandalika International Street Circuit (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)
  • 09:00 MotoGP: GP Indonesia, Mandalika International Street Circuit (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)
  • 12:10 Superbike: GP Estoril, Circuito Estoril (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)
  • 16:30 Superbike: GP Estoril, Circuito Estoril (Sky Sport MotoGP)

Tennis

  • 05:00 WTA 1000 Wuhan: 1a giornata (Sky Sport Arena)
  • 06:00 ATP Masters 1000 Shanghai: 5a giornata (Sky Sport Arena)
  • 06:30 ATP Masters 1000 Shanghai: 5a giornata (Sky Sport Tennis)
  • 12:30 ATP Masters 1000 Shanghai: 5a giornata (Sky Sport Tennis)
  • 13:30 WTA 1000 Pechino: Finale (Sky Sport Max)
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