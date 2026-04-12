Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 12 aprile 2026: Serie A, Sinner in finale a Montecarlo e la Parigi-Roubaix

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV oggi, dal calcio al tennis passando per ciclismo e pallavolo.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi ci attende oggi sulle principali emittenti italiane, con eventi di spicco che coinvolgono discipline molto seguite dal grande pubblico. Dalla spettacolarità del calcio, con partite di Serie A, Serie B, Serie C, Bundesliga, Premier League, Liga Profesional e Ligue 1, fino alle emozioni del tennis con le finali dei tornei ATP Masters 1000 Monte-Carlo, ATP 125 Monza e WTA 500 Linz, ogni appassionato potrà trovare un evento di suo interesse.

Non mancano inoltre gli appuntamenti con il ciclismo, soprattutto con la classica Parigi-Roubaix che vede in programma prove maschili e femminili trasmesse da diversi canali. Inoltre, le sfide di pallavolo maschile della SuperLega, le gare di basket della Serie A e le manifestazioni di atletica leggera come la Maratona di Parigi completano un palinsesto sportivo molto vario e stimolante.

Gli appassionati potranno godersi la diretta di molte competizioni sia in chiaro che su piattaforme a pagamento, valorizzando così una giornata di sport estremamente ricca e versatile.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

07:50 Maratona di Parigi (Eurosport, in chiaro)

Basket

16:00 Serie A: Udine-Trieste (Sky Sport Basket, a pagamento)

Calcio

01:00 Liga Profesional: Racing-River Plate (Sportitalia, in chiaro)

Liga Profesional: Racing-River Plate (Sportitalia, in chiaro) 10:30 Primavera 1: Parma-Juventus (Sportitalia, in chiaro)

Primavera 1: Parma-Juventus (Sportitalia, in chiaro) 12:30 Serie A: Genoa-Sassuolo (Dazn, a pagamento)

Serie A: Genoa-Sassuolo (Dazn, a pagamento) 12:30 Serie C: Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio (Sky Sport Arena, a pagamento)

Serie C: Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio (Sky Sport Arena, a pagamento) 12:30 Serie C: Ternana-Perugia (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Serie C: Ternana-Perugia (Sky Sport Calcio, a pagamento) 13:00 Primavera 1: Fiorentina-Sassuolo (Sportitalia, in chiaro)

Primavera 1: Fiorentina-Sassuolo (Sportitalia, in chiaro) 14:30 Serie C: Trapani-Salernitana (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Serie C: Trapani-Salernitana (Sky Sport Calcio, a pagamento) 15:00 Serie A: Parma-Napoli (Dazn, a pagamento)

Serie A: Parma-Napoli (Dazn, a pagamento) 15:00 Serie A: Padova-Empoli (Dazn, a pagamento)

Serie A: Padova-Empoli (Dazn, a pagamento) 15:00 Serie A: Sunderland-Tottenham (Sky Sport Arena, a pagamento)

Serie A: Sunderland-Tottenham (Sky Sport Arena, a pagamento) 15:30 Bundesliga: Colonia-Werder Brema (Sky Sport Mix, a pagamento)

Bundesliga: Colonia-Werder Brema (Sky Sport Mix, a pagamento) 17:15 Serie B: Spezia-Mantova (Dazn, a pagamento)

Serie B: Spezia-Mantova (Dazn, a pagamento) 18:00 Serie A: Bologna-Lecce (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio e Rai Sport, a pagamento e in chiaro)

Serie A: Bologna-Lecce (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio e Rai Sport, a pagamento e in chiaro) 19:30 Serie B: Reggiana-Carrarese (Dazn, a pagamento)

Serie B: Reggiana-Carrarese (Dazn, a pagamento) 19:30 Bundesliga: Mainz-Friburgo (Sky Sport Mix, a pagamento)

Bundesliga: Mainz-Friburgo (Sky Sport Mix, a pagamento) 20:30 Serie C: Potenza-Sorrento (Sky Sport Max, a pagamento)

Serie C: Potenza-Sorrento (Sky Sport Max, a pagamento) 20:30 Serie C: Inter U23-Arzignano Valchiampo (Sky Sport Arena, a pagamento)

Serie C: Inter U23-Arzignano Valchiampo (Sky Sport Arena, a pagamento) 20:45 Serie A: Como-Inter (Dazn, a pagamento)

Serie A: Como-Inter (Dazn, a pagamento) 20:45 Ligue 1: Lione-Lorient (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Ciclismo

10:30 Parigi-Roubaix (Eurosport, in chiaro)

Parigi-Roubaix (Eurosport, in chiaro) 12:45 Parigi-Roubaix (Rai Sport, in chiaro)

Parigi-Roubaix (Rai Sport, in chiaro) 14:45 Parigi-Roubaix (Rai 2, in chiaro)

Ciclismo Femminile

17:00 Parigi-Roubaix (Eurosport, in chiaro)

Pallavolo Maschile

18:00 SuperLega: Perugia-Piacenza (Dazn a pagamento e Rai Sport in chiaro)

Tennis

11:00 ATP 125 Monza – Finale (Sky Sport Max, a pagamento)

ATP 125 Monza – Finale (Sky Sport Max, a pagamento) 12:00 ATP Masters 1000 Monte-Carlo – Finale Doppio (Sky Sport Tennis, a pagamento)

ATP Masters 1000 Monte-Carlo – Finale Doppio (Sky Sport Tennis, a pagamento) 14:00 WTA 500 Linz – Finale (Sky Sport Max, a pagamento)

WTA 500 Linz – Finale (Sky Sport Max, a pagamento) 15:00 ATP Masters 1000 Monte-Carlo – Finale Singolare (TV8 in chiaro)

ATP Masters 1000 Monte-Carlo – Finale Singolare (TV8 in chiaro) 15:00 ATP Masters 1000 Monte-Carlo – Finale Singolare (Sky Sport 1, a pagamento)

ATP Masters 1000 Monte-Carlo – Finale Singolare (Sky Sport 1, a pagamento) 15:00 ATP Masters 1000 Monte-Carlo – Finale (Sky Sport Tennis, a pagamento)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp