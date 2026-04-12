Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 12 aprile 2026: Serie A, Sinner in finale a Montecarlo e la Parigi-Roubaix

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi ci attende oggi sulle principali emittenti italiane, con eventi di spicco che coinvolgono discipline molto seguite dal grande pubblico. Dalla spettacolarità del calcio, con partite di Serie A, Serie B, Serie C, Bundesliga, Premier League, Liga Profesional e Ligue 1, fino alle emozioni del tennis con le finali dei tornei ATP Masters 1000 Monte-Carlo, ATP 125 Monza e WTA 500 Linz, ogni appassionato potrà trovare un evento di suo interesse.
Non mancano inoltre gli appuntamenti con il ciclismo, soprattutto con la classica Parigi-Roubaix che vede in programma prove maschili e femminili trasmesse da diversi canali. Inoltre, le sfide di pallavolo maschile della SuperLega, le gare di basket della Serie A e le manifestazioni di atletica leggera come la Maratona di Parigi completano un palinsesto sportivo molto vario e stimolante.
Gli appassionati potranno godersi la diretta di molte competizioni sia in chiaro che su piattaforme a pagamento, valorizzando così una giornata di sport estremamente ricca e versatile.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 07:50 Maratona di Parigi (Eurosport, in chiaro)
Basket
- 16:00 Serie A: Udine-Trieste (Sky Sport Basket, a pagamento)
Calcio
- 01:00 Liga Profesional: Racing-River Plate (Sportitalia, in chiaro)
- 10:30 Primavera 1: Parma-Juventus (Sportitalia, in chiaro)
- 12:30 Serie A: Genoa-Sassuolo (Dazn, a pagamento)
- 12:30 Serie C: Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio (Sky Sport Arena, a pagamento)
- 12:30 Serie C: Ternana-Perugia (Sky Sport Calcio, a pagamento)
- 13:00 Primavera 1: Fiorentina-Sassuolo (Sportitalia, in chiaro)
- 14:30 Serie C: Trapani-Salernitana (Sky Sport Calcio, a pagamento)
- 15:00 Serie A: Parma-Napoli (Dazn, a pagamento)
- 15:00 Serie A: Padova-Empoli (Dazn, a pagamento)
- 15:00 Serie A: Sunderland-Tottenham (Sky Sport Arena, a pagamento)
- 15:30 Bundesliga: Colonia-Werder Brema (Sky Sport Mix, a pagamento)
- 17:15 Serie B: Spezia-Mantova (Dazn, a pagamento)
- 18:00 Serie A: Bologna-Lecce (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio e Rai Sport, a pagamento e in chiaro)
- 19:30 Serie B: Reggiana-Carrarese (Dazn, a pagamento)
- 19:30 Bundesliga: Mainz-Friburgo (Sky Sport Mix, a pagamento)
- 20:30 Serie C: Potenza-Sorrento (Sky Sport Max, a pagamento)
- 20:30 Serie C: Inter U23-Arzignano Valchiampo (Sky Sport Arena, a pagamento)
- 20:45 Serie A: Como-Inter (Dazn, a pagamento)
- 20:45 Ligue 1: Lione-Lorient (Sky Sport Calcio, a pagamento)
Ciclismo
- 10:30 Parigi-Roubaix (Eurosport, in chiaro)
- 12:45 Parigi-Roubaix (Rai Sport, in chiaro)
- 14:45 Parigi-Roubaix (Rai 2, in chiaro)
Ciclismo Femminile
- 17:00 Parigi-Roubaix (Eurosport, in chiaro)
Pallavolo Maschile
- 18:00 SuperLega: Perugia-Piacenza (Dazn a pagamento e Rai Sport in chiaro)
Tennis
- 11:00 ATP 125 Monza – Finale (Sky Sport Max, a pagamento)
- 12:00 ATP Masters 1000 Monte-Carlo – Finale Doppio (Sky Sport Tennis, a pagamento)
- 14:00 WTA 500 Linz – Finale (Sky Sport Max, a pagamento)
- 15:00 ATP Masters 1000 Monte-Carlo – Finale Singolare (TV8 in chiaro)
- 15:00 ATP Masters 1000 Monte-Carlo – Finale Singolare (Sky Sport 1, a pagamento)
- 15:00 ATP Masters 1000 Monte-Carlo – Finale (Sky Sport Tennis, a pagamento)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.