Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 12 ottobre 2025: qualificazioni Mondiali, finali Wuhan e Shanghai, serie C

Tutti gli appuntamenti sportivi in diretta sulle principali emittenti italiane per una domenica ricca di emozioni.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di emozioni sportiva ci attende oggi sulle televisioni italiane, con un ventaglio di appuntamenti che copre diverse discipline, dal calcio al ciclismo, passando per il tennis, il basket e il motociclismo. Non mancano poi le gare di pallavolo femminile e gli scontri di rugby, per un palinsesto davvero variegato che offrirà tanti momenti di spettacolo per gli appassionati.

Per il calcio, occhi puntati ovviamente sulle gare di qualificazione ai Mondiali 2026, con match importanti come Olanda-Finlandia e Danimarca-Grecia, oltre a diverse partite della Serie C e della Liga Profesional. Nel ciclismo, spazio al prestigioso Trofeo Baracchi e alla Parigi-Tours, con entrambi gli eventi presenti in più fasce orarie.

La giornata di tennis propone finali importanti tra ATP e WTA, con eventi dedicati al torneo ATP 1000 di Shanghai e al WTA 1000 di Wuhan, garantendo un’affascinante varietà di sfide sia singolari che di doppio. Per gli appassionati di motociclismo, torna la Superbike dal Circuito di Estoril, trasmessa sulle principali piattaforme sportive.

Tante altre discipline arricchiscono il quadro, come il basket con partite di Serie A e Serie A2, e la pallavolo femminile di Serie A1, mentre il rugby chiude la giornata con un match di Top 14 davvero imperdibile. Una domenica di sport che offre qualcosa per tutti, sia in chiaro che a pagamento, con una programmazione davvero ricca e variegata.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

12:00 Cantù-Reggio Emilia, Serie A (Sky Sport 1, Sky Sport Basket – pay)

Cantù-Reggio Emilia, Serie A (Sky Sport 1, Sky Sport Basket – pay) 12:30 Avellino-Brindisi, Serie A2 (Rai Sport – free)

Calcio

00:15 River Plate-Sarmiento, Liga Profesional (Sportitalia – free)

River Plate-Sarmiento, Liga Profesional (Sportitalia – free) 12:30 Monopoli-Salernitana, Serie C (Sky Sport Calcio – pay)

Monopoli-Salernitana, Serie C (Sky Sport Calcio – pay) 12:30 Vis Pesaro-Torres, Serie C (Sky Sport Mix – pay)

Vis Pesaro-Torres, Serie C (Sky Sport Mix – pay) 14:30 Casarano-Audace Cerignola, Serie C (Sky Sport Arena – pay)

Casarano-Audace Cerignola, Serie C (Sky Sport Arena – pay) 14:30 Cosenza-Atalanta U23, Serie C (Sky Sport Calcio – pay)

Cosenza-Atalanta U23, Serie C (Sky Sport Calcio – pay) 15:00 San Marino-Cipro, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport Mix – pay)

San Marino-Cipro, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport Mix – pay) 17:30 Benevento-Team Altamura, Serie C (Sky Sport Arena – pay)

Benevento-Team Altamura, Serie C (Sky Sport Arena – pay) 18:00 Diretta Gol, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport Calcio – pay)

Diretta Gol, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport Calcio – pay) 18:00 Olanda-Finlandia, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport 1 – pay)

Olanda-Finlandia, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport 1 – pay) 20:30 Pro Patria-Union Brescia, Serie C (Sky Sport Max – pay)

Pro Patria-Union Brescia, Serie C (Sky Sport Max – pay) 20:30 Sambenedettese-Ravenna, Serie C (Sky Sport Mix – pay)

Sambenedettese-Ravenna, Serie C (Sky Sport Mix – pay) 20:45 Danimarca-Grecia, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport 1 – pay)

Danimarca-Grecia, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport 1 – pay) 20:45 Danimarca-Grecia, Qualificazioni Mondiali 2026 (Cielo – free)

Danimarca-Grecia, Qualificazioni Mondiali 2026 (Cielo – free) 20:45 Diretta Gol, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport Calcio – pay)

Ciclismo

14:00 Trofeo Baracchi (Rai 2 – free)

Trofeo Baracchi (Rai 2 – free) 15:30 Parigi-Tours (Rai 2 – free)

Parigi-Tours (Rai 2 – free) 16:00 Trofeo Baracchi, Ciclismo Femminile (Rai Sport – free)

Trofeo Baracchi, Ciclismo Femminile (Rai Sport – free) 16:15 Parigi-Tours (Eurosport 2 – free)

Motociclismo

15:00 GP Estoril, Superbike (Sky Sport MotoGP – pay)

GP Estoril, Superbike (Sky Sport MotoGP – pay) 15:00 GP Estoril, Superbike (Sky Sport 1 – pay)

GP Estoril, Superbike (Sky Sport 1 – pay) 15:00 GP Estoril, Superbike (TV8 – free)

GP Estoril, Superbike (TV8 – free) 16:00 GP Estoril, Superbike (Sky Sport MotoGP – pay)

GP Estoril, Superbike (Sky Sport MotoGP – pay) 16:00 GP Estoril, Superbike (Sky Sport 1 – pay)

Pallavolo Femminile

16:00 Conegliano-Cuneo, Serie A1 (Dazn – pay)

Conegliano-Cuneo, Serie A1 (Dazn – pay) 17:00 Novara-Busto Arsizio, Serie A1 (Dazn – pay)

Novara-Busto Arsizio, Serie A1 (Dazn – pay) 18:00 Chieri-Milano, Serie A1 (Rai Sport – free)

Rugby

21:05 Tolosa-Bordeaux, Top 14 (Sky Sport Arena – pay)

Tennis

04:30 ATP & WTA (Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport 1 – pay)

ATP & WTA (Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport 1 – pay) 08:00 Finale Doppio, ATP 1000 Shanghai (Sky Sport 1, Sky Sport Tennis – pay)

Finale Doppio, ATP 1000 Shanghai (Sky Sport 1, Sky Sport Tennis – pay) 10:30 Finale, ATP 1000 Shanghai (Sky Sport 1, Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis – pay)

Finale, ATP 1000 Shanghai (Sky Sport 1, Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis – pay) 12:30 Finale, WTA 1000 Wuhan (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena – pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp