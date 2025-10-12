Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 12 ottobre 2025: qualificazioni Mondiali, finali Wuhan e Shanghai, serie C

Una giornata ricca di emozioni sportiva ci attende oggi sulle televisioni italiane, con un ventaglio di appuntamenti che copre diverse discipline, dal calcio al ciclismo, passando per il tennis, il basket e il motociclismo. Non mancano poi le gare di pallavolo femminile e gli scontri di rugby, per un palinsesto davvero variegato che offrirà tanti momenti di spettacolo per gli appassionati.
Per il calcio, occhi puntati ovviamente sulle gare di qualificazione ai Mondiali 2026, con match importanti come Olanda-Finlandia e Danimarca-Grecia, oltre a diverse partite della Serie C e della Liga Profesional. Nel ciclismo, spazio al prestigioso Trofeo Baracchi e alla Parigi-Tours, con entrambi gli eventi presenti in più fasce orarie.
La giornata di tennis propone finali importanti tra ATP e WTA, con eventi dedicati al torneo ATP 1000 di Shanghai e al WTA 1000 di Wuhan, garantendo un’affascinante varietà di sfide sia singolari che di doppio. Per gli appassionati di motociclismo, torna la Superbike dal Circuito di Estoril, trasmessa sulle principali piattaforme sportive.
Tante altre discipline arricchiscono il quadro, come il basket con partite di Serie A e Serie A2, e la pallavolo femminile di Serie A1, mentre il rugby chiude la giornata con un match di Top 14 davvero imperdibile. Una domenica di sport che offre qualcosa per tutti, sia in chiaro che a pagamento, con una programmazione davvero ricca e variegata.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 12:00 Cantù-Reggio Emilia, Serie A (Sky Sport 1, Sky Sport Basket – pay)
- 12:30 Avellino-Brindisi, Serie A2 (Rai Sport – free)
Calcio
- 00:15 River Plate-Sarmiento, Liga Profesional (Sportitalia – free)
- 12:30 Monopoli-Salernitana, Serie C (Sky Sport Calcio – pay)
- 12:30 Vis Pesaro-Torres, Serie C (Sky Sport Mix – pay)
- 14:30 Casarano-Audace Cerignola, Serie C (Sky Sport Arena – pay)
- 14:30 Cosenza-Atalanta U23, Serie C (Sky Sport Calcio – pay)
- 15:00 San Marino-Cipro, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport Mix – pay)
- 17:30 Benevento-Team Altamura, Serie C (Sky Sport Arena – pay)
- 18:00 Diretta Gol, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport Calcio – pay)
- 18:00 Olanda-Finlandia, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport 1 – pay)
- 20:30 Pro Patria-Union Brescia, Serie C (Sky Sport Max – pay)
- 20:30 Sambenedettese-Ravenna, Serie C (Sky Sport Mix – pay)
- 20:45 Danimarca-Grecia, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport 1 – pay)
- 20:45 Danimarca-Grecia, Qualificazioni Mondiali 2026 (Cielo – free)
- 20:45 Diretta Gol, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport Calcio – pay)
Ciclismo
- 14:00 Trofeo Baracchi (Rai 2 – free)
- 15:30 Parigi-Tours (Rai 2 – free)
- 16:00 Trofeo Baracchi, Ciclismo Femminile (Rai Sport – free)
- 16:15 Parigi-Tours (Eurosport 2 – free)
Motociclismo
- 15:00 GP Estoril, Superbike (Sky Sport MotoGP – pay)
- 15:00 GP Estoril, Superbike (Sky Sport 1 – pay)
- 15:00 GP Estoril, Superbike (TV8 – free)
- 16:00 GP Estoril, Superbike (Sky Sport MotoGP – pay)
- 16:00 GP Estoril, Superbike (Sky Sport 1 – pay)
Pallavolo Femminile
- 16:00 Conegliano-Cuneo, Serie A1 (Dazn – pay)
- 17:00 Novara-Busto Arsizio, Serie A1 (Dazn – pay)
- 18:00 Chieri-Milano, Serie A1 (Rai Sport – free)
Rugby
- 21:05 Tolosa-Bordeaux, Top 14 (Sky Sport Arena – pay)
Tennis
- 04:30 ATP & WTA (Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport 1 – pay)
- 08:00 Finale Doppio, ATP 1000 Shanghai (Sky Sport 1, Sky Sport Tennis – pay)
- 10:30 Finale, ATP 1000 Shanghai (Sky Sport 1, Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis – pay)
- 12:30 Finale, WTA 1000 Wuhan (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena – pay)
