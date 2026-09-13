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Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 13 settembre: serie A, Motogp a Misano, F1 a Madrid, Us Open e volley

Ricca offerta sportiva oggi su tv in chiaro e pay con calcio, motociclismo, pallavolo, tennis e altro

4 min di lettura

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi il palinsesto sportivo offre un ricco ventaglio di eventi dedicati agli appassionati di diverse discipline. Dal calcio con i suoi campionati Primavera, Serie A, Serie B, Serie C e Premier League, fino alle emozioni veloci di motociclismo e automobilismo con le prove del GP di Spagna di Formula 1 e il GP di San Marino e della Riviera di Rimini della Moto3, Moto2 e MotoGP. Non mancano le grandi sfide del pallavolo maschile agli Europei 2026 e la potenza atletica dell’atletica leggera con i World Athletics Ultimate Championships a Budapest. Gli amanti del basket femminile seguono con interesse la fase finale dei Mondiali di Germania 2026. E per i tifosi di tennis, ci sono le finali mozzafiato degli US Open e altri appuntamenti ATP e WTA in esclusiva. Numerose le trasmissioni in chiaro e in pay TV per soddisfare tutti i gusti e permettere di godersi lo sport in tutte le sue forme.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Atletica Leggera

  • 18:00 World Athletics Ultimate Championships Budapest 2026 - 3a giornata (Rai 2, Sky Sport Max)

Automobilismo

  • 15:00 Formula 1, GP Spagna - Circuito di Madrid, 16a tappa (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

Basket femminile

  • 16:30 Mondiali Germania 2026 - Finale 3a/4a posto (Sky Sport Basket, pay)
  • 20:00 Mondiali Germania 2026 - Finale (Rai Sport)
  • 20:00 Mondiali Germania 2026 - Finale 1a/2a posto (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

  • 11:00 Primavera 1: Atalanta-Torino (Sportitalia)
  • 12:00 Serie A Women's Cup: Sassuolo-Roma (Sky Sport Calcio, pay)
  • 12:30 Serie A: Torino-Roma, 4a giornata (Dazn, pay)
  • 13:00 Primavera 1: Fiorentina-Empoli (Sportitalia)
  • 15:00 Primavera 1: Inter-Cagliari (Sportitalia)
  • 15:00 Serie A: Como-Parma, 4a giornata (Dazn, pay)
  • 15:00 Serie A: Lecce-Monza, 4a giornata (Dazn, pay)
  • 15:00 Serie B: Avellino-Palermo, 4a giornata (Dazn, pay)
  • 15:00 Premier League: Coventry-Brighton (Sky Sport Calcio, pay)
  • 15:00 Serie C: Ravenna-Perugia (Rai 2, Sky Sport Arena - una trasmissione in chiaro e una in pay)
  • 15:00 Serie A: Ravenna-Perugia (Sky Sport Arena, pay)
  • 15:00 Serie A: Lecce-Monza (Dazn, pay)
  • 15:00 Serie A: Lecce-Monza (Dazn, pay)
  • 15:00 Serie A: Lecce-Monza (Dazn, pay)
  • 17:15 Serie B: Mantova-Sampdoria, 4a giornata (Dazn, pay)
  • 17:30 Premier League: Manchester United-Manchester City (Sky Sport 1, pay)
  • 18:00 Serie A: Napoli-Bologna, 4a giornata (Sky, Sky Sport Calcio, Dazn, pay)
  • 20:45 Serie A: Sassuolo-Juventus, 4a giornata (Dazn, pay)
  • 21:00 Serie C: Trento-Union Brescia (Sky Sport Calcio, pay)

Ciclismo

  • 16:00 La Vuelta - 21a tappa (Eurosport)

Motociclismo

  • 10:55 Moto3, GP San Marino e della Riviera di Rimini - Misano World Circuit Marco Simoncelli, 14a tappa (TV8, free)
  • 11:00 Moto3, GP San Marino e della Riviera di Rimini - Misano World Circuit Marco Simoncelli, 14a tappa (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, Sky Sport 1, Sky Sport 1, Sky Sport 1 - pay)
  • 12:10 Moto2, GP San Marino e della Riviera di Rimini - Misano World Circuit Marco Simoncelli, 14a tappa (TV8, free)
  • 12:15 Moto2, GP San Marino e della Riviera di Rimini - Misano World Circuit Marco Simoncelli, 14a tappa (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 - pay)
  • 13:55 MotoGP, GP San Marino e della Riviera di Rimini - Misano World Circuit Marco Simoncelli, 14a tappa (TV8, free)
  • 14:00 MotoGP, GP San Marino e della Riviera di Rimini - Misano World Circuit Marco Simoncelli, 14a tappa (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 - pay)

Pallavolo maschile

  • 16:00 Europei 2026: Slovenia-Svezia (Rai Sport)
  • 17:00 Europei 2026: Finlandia-Serbia (Sky Sport Arena, pay)
  • 21:00 Europei 2026: Italia-Slovacchia (Rai 2, Sky Sport Arena, pay)

Tennis

  • 20:00 US Open - Singolare Maschile Finale (Sky Sport Tennis, pay)
  • 20:00 US Open - Finale Maschile (Sky Sport 1, pay)
  • 22:00 ATP & WTA 2026 (Sky Sport Max, pay)
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