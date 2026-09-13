Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 13 settembre: serie A, Motogp a Misano, F1 a Madrid, Us Open e volley

Oggi il palinsesto sportivo offre un ricco ventaglio di eventi dedicati agli appassionati di diverse discipline. Dal calcio con i suoi campionati Primavera, Serie A, Serie B, Serie C e Premier League, fino alle emozioni veloci di motociclismo e automobilismo con le prove del GP di Spagna di Formula 1 e il GP di San Marino e della Riviera di Rimini della Moto3, Moto2 e MotoGP. Non mancano le grandi sfide del pallavolo maschile agli Europei 2026 e la potenza atletica dell’atletica leggera con i World Athletics Ultimate Championships a Budapest. Gli amanti del basket femminile seguono con interesse la fase finale dei Mondiali di Germania 2026. E per i tifosi di tennis, ci sono le finali mozzafiato degli US Open e altri appuntamenti ATP e WTA in esclusiva. Numerose le trasmissioni in chiaro e in pay TV per soddisfare tutti i gusti e permettere di godersi lo sport in tutte le sue forme.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.