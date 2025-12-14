Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 14 dicembre 2025: serie A, super G donne, slalom M e finale mondiali volley

Oggi ricca proposta sportiva con calcio, basket, pallavolo e molto altro in diretta sulle principali emittenti

La giornata sportiva di oggi offre un palinsesto ricco e variegato che copre numerose discipline. Dal calcio, con partite di Serie A, Serie B, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1, fino al basket e alla pallavolo femminile e maschile, le opzioni per gli appassionati sono numerose e di alto livello. Non mancano le competizioni di sci alpino con la Coppa del Mondo, che propone diverse manche e gare in diretta su Eurosport, Rai Sport e Rai 2, permettendo di seguire fino all’ultima curva le sfide in alta quota.

Oggi gli amanti dell’atletica leggera potranno seguire gli Europei Cross Lagoa 2025, mentre gli appassionati di pallamano femminile hanno l’appuntamento con la finale mondiale in prima serata. Il calcio domina indubbiamente la scena con numerose partite da vivere in streaming o in TV, distribuite su Dazn, Sky e Rai Sport, con sfide interessanti come Milan-Sassuolo, Genoa-Inter e Bayern Monaco-Mainz. Per gli sportivi in cerca di eventi esclusivi e in pay-tv, Sky e Dazn offrono un palinsesto completo sia di calcio che di pallavolo e basket professionistico, garantendo una copertura ampia e specializzata.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

11:25 Europei Cross Lagoa 2025 (Rai Sport)

Basket

20:00 Serie A: Olimpia Milano-Virtus Bologna (Sky Sport Basket)

Serie A: Olimpia Milano-Virtus Bologna (Sky Sport Basket) 20:00 Serie A: Olimpia Milano-Virtus Bologna (Sky Sport 1)

Basket Femminile

20:45 Serie A1: Campobasso-Sesto San Giovanni (Rai Sport)

Calcio

09:30 Primavera 1: Verona-Juventus (Sportitalia)

Primavera 1: Verona-Juventus (Sportitalia) 12:30 Serie A: Milan-Sassuolo (Dazn)

Serie A: Milan-Sassuolo (Dazn) 12:30 Serie C: Atalanta U23-Sorrento (Sky Sport 1)

Serie C: Atalanta U23-Sorrento (Sky Sport 1) 12:30 Serie C: Inter U23-Giana Erminio (Sky Sport Calcio)

Serie C: Inter U23-Giana Erminio (Sky Sport Calcio) 13:30 Bundesliga 2: Schalke-Norimberga (Sky Sport Max)

Bundesliga 2: Schalke-Norimberga (Sky Sport Max) 14:30 Serie C: Potenza-Catania (Sky Sport Calcio)

Serie C: Potenza-Catania (Sky Sport Calcio) 15:00 Premier League: Sunderland-Newcastle (Sky Sport Mix)

Premier League: Sunderland-Newcastle (Sky Sport Mix) 15:00 Premier League: Crystal Palace-Manchester City (Sky Sport 1)

Premier League: Crystal Palace-Manchester City (Sky Sport 1) 15:00 Premier League: Nottingham Forest-Tottenham (Sky Sport Arena)

Premier League: Nottingham Forest-Tottenham (Sky Sport Arena) 15:00 Serie A: Fiorentina-Verona (Dazn)

Serie A: Fiorentina-Verona (Dazn) 15:00 Serie A: Udinese-Napoli (Dazn)

Serie A: Udinese-Napoli (Dazn) 15:00 Serie B: Carrarese-Virtus Entella (Dazn)

Serie B: Carrarese-Virtus Entella (Dazn) 17:15 Serie B: Pescara-Frosinone (Dazn)

Serie B: Pescara-Frosinone (Dazn) 17:30 Bundesliga: Bayern Monaco-Mainz (Sky Sport Arena)

Bundesliga: Bayern Monaco-Mainz (Sky Sport Arena) 17:30 Serie C: Benevento-Giugliano (Sky Sport Max)

Serie C: Benevento-Giugliano (Sky Sport Max) 18:00 Serie A: Genoa-Inter (Dazn)

Serie A: Genoa-Inter (Dazn) 18:00 Serie A: Genoa-Inter (Sky)

Serie A: Genoa-Inter (Sky) 18:00 Serie A: Genoa-Inter (Sky Sport 1)

Serie A: Genoa-Inter (Sky Sport 1) 18:00 Serie A: Genoa-Inter (Sky Sport Calcio)

Serie A: Genoa-Inter (Sky Sport Calcio) 19:30 Bundesliga: Werder Brema-Stoccarda (Sky Sport Mix)

Bundesliga: Werder Brema-Stoccarda (Sky Sport Mix) 20:30 Serie C: Team Altamura-Audace Cerignola (Sky Sport Arena)

Serie C: Team Altamura-Audace Cerignola (Sky Sport Arena) 20:45 Serie A: Bologna-Juventus (Dazn)

Serie A: Bologna-Juventus (Dazn) 20:45 Ligue 1: Marsiglia-Monaco (Sky Sport Calcio)

Pallamano Femminile

17:30 Finale Mondiali (Sky Sport Mix)

Pallavolo Femminile

20:30 Serie A1: Bergamo-Milano (Dazn)

Pallavolo Maschile

18:00 SuperLega: Civitanova-Milano (Dazn)

SuperLega: Civitanova-Milano (Dazn) 18:00 SuperLega: Verona-Modena (Dazn)

SuperLega: Verona-Modena (Dazn) 18:00 SuperLega: Trento-Piacenza (Rai Sport)

Sci Alpino

09:30 Coppa del Mondo: Val d’Isere. Slalom M (1a manche) (Eurosport)

Coppa del Mondo: Val d’Isere. Slalom M (1a manche) (Eurosport) 09:30 Coppa del Mondo: Val d’Isere. Slalom M (1a manche) (Rai 2)

Coppa del Mondo: Val d’Isere. Slalom M (1a manche) (Rai 2) 10:45 Coppa del Mondo: Saint Moritz. Super G F (Eurosport)

Coppa del Mondo: Saint Moritz. Super G F (Eurosport) 10:45 Coppa del Mondo: Saint Moritz. Super G F (Rai 2)

Coppa del Mondo: Saint Moritz. Super G F (Rai 2) 13:00 Coppa del Mondo: Val d’Isere. Slalom M (2a manche) (Eurosport)

Coppa del Mondo: Val d’Isere. Slalom M (2a manche) (Eurosport) 13:00 Coppa del Mondo: Val d’Isere. Slalom M (2a manche) (Rai Sport)

