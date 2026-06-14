Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 14 giugno 2026: Germania-Curacao, Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e F1

Scopri la ricca offerta sportiva di oggi con eventi in diretta di calcio, tennis, motociclismo e altri sport

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi propone una programmazione televisiva molto ricca e variegata, grazie a un vasto calendario di competizioni che spaziano dal calcio al tennis, passando per il motociclismo, il basket, il rugby e molti altri. In programma eventi di alto livello, come le sfide valide per i Mondiali di Calcio 2026, che vedono scendere in campo squadre come Australia, Germania, Olanda e Giappone, trasmesse su Dazn e Rai 1.

Il tennis è protagonista con le finali sia del circuito ATP che WTA a S’hertogenbosch, Stoccarda e Queen’s, tutte visibili su Sky Sport Tennis, Max e Arena. Per gli appassionati di motori, il motociclismo con la Superbike sul circuito di Misano e l’automobilismo con il GP Catalogna di Formula 1 regalano spettacolo su Sky Sport e TV8. La pallamano maschile, il rugby e l’atletica leggera completano un palinsesto ricco e variegato, con tante dirette in chiaro e a pagamento su diverse piattaforme. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dello sport di ogni disciplina.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

22:00 World Athletics Continental Tour Gold: Los Angeles (Sky Sport Max)

World Athletics Continental Tour Gold: Los Angeles (Sky Sport Max) 22:00 LA Grand Prix (Sky Sport 1)

Automobilismo

15:00 Formula 1 – GP Catalogna, Circuito di Barcelona-Catalunya (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

Basket

20:45 Serie A2: Rimini-Verona (Rai Sport)

Calcio

01:00 Mondiali 2026: Costa d’Avorio-Ecuador (Dazn)

Mondiali 2026: Costa d’Avorio-Ecuador (Dazn) 06:00 Mondiali 2026: Australia-Turchia (Dazn)

Mondiali 2026: Australia-Turchia (Dazn) 19:00 Mondiali 2026: Germania-Curaçao (Dazn)

Mondiali 2026: Germania-Curaçao (Dazn) 22:00 Mondiali 2026: Olanda-Giappone (Dazn, Rai 1)

Calcio a 5 Femminile

17:45 Serie A Futsal – Finale (Sky Sport Calcio)

Ciclismo

15:25 Tour Auvergne-Rhône-Alpes – 8a tappa (Eurosport 2)

Motociclismo

11:10 Superbike – GP Emilia Romagna, Misano World Circuit Marco Simoncelli (Sky Sport MotoGP)

Superbike – GP Emilia Romagna, Misano World Circuit Marco Simoncelli (Sky Sport MotoGP) 14:00 Superbike – GP Emilia Romagna, Misano World Circuit Marco Simoncelli (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8)

Rugby

18:00 Top 14: Provence Rugby-USA Perpignan (Sky Sport Max)

Top 14: Provence Rugby-USA Perpignan (Sky Sport Max) 21:05 Top 14: Stade Francais Paris-Stade Rochelais (Sky Sport Arena)

Tennis

12:00 WTA 250 S’hertogenbosch – Finale (Sky Sport Tennis)

WTA 250 S’hertogenbosch – Finale (Sky Sport Tennis) 14:00 ATP 250 Stoccarda – Finale (Sky Sport Arena)

ATP 250 Stoccarda – Finale (Sky Sport Arena) 14:30 ATP 250 S’hertogenbosch – Finale (Sky Sport Tennis)

ATP 250 S’hertogenbosch – Finale (Sky Sport Tennis) 14:30 WTA 500 Queen’s – Finale (Sky Sport Max)

Pallamano Maschile

18:00 Champions League – Finale (Sky Sport Arena)

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