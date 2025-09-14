Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 14 settembre 2025: Serie A, Mondiali atletica, Motogp e Vuelta

Scopri la ricca offerta di sport in diretta sulle TV italiane per oggi 14 settembre 2025

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di emozioni per gli appassionati di atletica leggera, basket maschile, calcio, calcio femminile, ciclismo, motociclismo e tennis. Oggi le principali emittenti italiane propongono una vasta scelta di eventi live, dalle finali di importanti competizioni fino a sfide di campionati nazionali e internazionali.

Da segnalare la presenza di grandi appuntamenti come i Mondiali di atletica leggera a Tokyo 2025 con sessioni diurne e serali sulle reti Rai ed Eurosport. Nel calcio, invece, grande attenzione ai campionati di Serie A, Serie B, Serie C, LaLiga, Bundesliga e Premier League, con diverse partite trasmesse sia in chiaro che su piattaforme a pagamento come Sky e Dazn. Il ciclismo offre appuntamenti di spicco con la 21a tappa de La Vuelta e la prova di Grand Prix Montreal su Eurosport.

Infine, il motociclismo con il GP San Marino al Misano World Circuit, seguito su Sky Sport e TV8, e le finali del circuito WTA di tennis a San Paolo e Guadalajara in onda su Sky Sport Tennis completano un quadro sportivo di grande livello e varietà.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

00:25 Mondiali Tokyo 2025, 3a giornata (Sessione diurna) (Rai 2)

Mondiali Tokyo 2025, 3a giornata (Sessione diurna) (Rai 2) 01:00 Mondiali Tokyo 2025, 3a giornata (Sessione diurna) (Eurosport)

Mondiali Tokyo 2025, 3a giornata (Sessione diurna) (Eurosport) 11:30 Mondiali Tokyo 2025, 2a giornata (Sessione serale) (Eurosport)

Mondiali Tokyo 2025, 2a giornata (Sessione serale) (Eurosport) 13:00 Mondiali Tokyo 2025, 2a giornata (Sessione serale) (Rai Sport)

Mondiali Tokyo 2025, 2a giornata (Sessione serale) (Rai Sport) 13:30 Mondiali Tokyo 2025, 2a giornata (Sessione serale) (Rai 2)

Basket maschile

16:00 FIBA EuroBasket 2025, Finale 3^/4^ Posto (Sky Sport Basket) [pay]

FIBA EuroBasket 2025, Finale 3^/4^ Posto (Sky Sport Basket) [pay] 20:00 FIBA EuroBasket 2025, Finale 1^/2^ Posto (Sky Sport Basket) [pay]

FIBA EuroBasket 2025, Finale 1^/2^ Posto (Sky Sport Basket) [pay] 20:00 FIBA EuroBasket 2025, Finale 1^/2^ Posto (Sky Sport 1) [pay]

FIBA EuroBasket 2025, Finale 1^/2^ Posto (Sky Sport 1) [pay] 20:30 FIBA EuroBasket 2025, Finale (Rai Sport)

Calcio

11:00 Primavera 1: Cagliari-Milan (Sportitalia)

Primavera 1: Cagliari-Milan (Sportitalia) 12:30 Serie A: Roma-Torino (Dazn) [pay]

Serie A: Roma-Torino (Dazn) [pay] 14:00 LaLiga: Celta Vigo-Girona (Dazn) [pay]

LaLiga: Celta Vigo-Girona (Dazn) [pay] 15:00 Bundesliga: St. Pauli-Augsburg (Sky Sport Max) [pay]

Bundesliga: St. Pauli-Augsburg (Sky Sport Max) [pay] 15:00 Premier League: Burnley-Liverpool (Sky Sport Calcio) [pay]

Premier League: Burnley-Liverpool (Sky Sport Calcio) [pay] 15:00 Serie A: Atalanta-Lecce (Dazn) [pay]

Serie A: Atalanta-Lecce (Dazn) [pay] 15:00 Serie A: Pisa-Udinese (Dazn) [pay]

Serie A: Pisa-Udinese (Dazn) [pay] 15:00 Serie B: Virtus Entella-Mantova (Dazn) [pay]

Serie B: Virtus Entella-Mantova (Dazn) [pay] 15:00 Serie C: Inter U23-Lecco (Sky Sport Arena) [pay]

Serie C: Inter U23-Lecco (Sky Sport Arena) [pay] 17:00 LaLiga: Real Sociedad-Real Madrid (Dazn) [pay]

LaLiga: Real Sociedad-Real Madrid (Dazn) [pay] 17:00 LaLiga: Atletico Madrid-Villarreal (Dazn) [pay]

LaLiga: Atletico Madrid-Villarreal (Dazn) [pay] 17:00 LaLiga: Barcellona-Valencia (Dazn) [pay]

LaLiga: Barcellona-Valencia (Dazn) [pay] 17:00 LaLiga: Athletic Bilbao-Alaves (Dazn) [pay]

LaLiga: Athletic Bilbao-Alaves (Dazn) [pay] 17:15 Serie B: Sudtirol-Palermo (Dazn) [pay]

Serie B: Sudtirol-Palermo (Dazn) [pay] 17:30 Bundesliga: Borussia Monchengladbach-Werder Brema (Sky Sport Arena) [pay]

Bundesliga: Borussia Monchengladbach-Werder Brema (Sky Sport Arena) [pay] 17:30 Serie C: Vis Pesaro-Livorno (Sky Sport Max) [pay]

Serie C: Vis Pesaro-Livorno (Sky Sport Max) [pay] 18:00 Serie A: Sassuolo-Lazio (Sky) [pay]

Serie A: Sassuolo-Lazio (Sky) [pay] 18:00 Serie A: Sassuolo-Lazio (Dazn) [pay]

Serie A: Sassuolo-Lazio (Dazn) [pay] 18:00 Serie A: Sassuolo-Lazio (Sky Sport Calcio) [pay]

Serie A: Sassuolo-Lazio (Sky Sport Calcio) [pay] 19:30 Serie B: Empoli-Spezia (Dazn) [pay]

Serie B: Empoli-Spezia (Dazn) [pay] 20:30 Serie C: Vis Pesaro-Livorno (Sky Sport Mix) [pay]

Serie C: Vis Pesaro-Livorno (Sky Sport Mix) [pay] 20:30 Serie C: Salernitana-Sorrento (Sky Sport Arena) [pay]

Serie C: Salernitana-Sorrento (Sky Sport Arena) [pay] 20:45 Serie A: Milan-Bologna (Dazn) [pay]

Calcio Femminile

15:00 Serie A Women’s Cup: Roma-Sassuolo (Sky Sport 1) [pay]

Ciclismo

16:30 La Vuelta, 21a tappa (Eurosport)

La Vuelta, 21a tappa (Eurosport) 20:30 Grand Prix Montreal (Eurosport)

Motociclismo

11:00 Moto3, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (TV8)

Moto3, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (TV8) 11:00 Moto3, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (Sky Sport 1) [pay]

Moto3, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (Sky Sport 1) [pay] 11:00 Moto3, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (Sky Sport MotoGP) [pay]

Moto3, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (Sky Sport MotoGP) [pay] 12:15 Moto2, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (TV8)

Moto2, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (TV8) 12:15 Moto2, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (Sky Sport 1) [pay]

Moto2, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (Sky Sport 1) [pay] 12:15 Moto2, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (Sky Sport MotoGP) [pay]

Moto2, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (Sky Sport MotoGP) [pay] 14:00 MotoGP, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (TV8)

MotoGP, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (TV8) 14:00 MotoGP, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (Sky Sport 1) [pay]

MotoGP, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (Sky Sport 1) [pay] 14:00 MotoGP, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (Sky Sport MotoGP) [pay]

Tennis

02:00 WTA 500 Guadalajara, Finale (Sky Sport Tennis) [pay]

WTA 500 Guadalajara, Finale (Sky Sport Tennis) [pay] 02:00 WTA 500 Guadalajara, Finale (Sky Sport 1) [pay]

WTA 500 Guadalajara, Finale (Sky Sport 1) [pay] 20:00 WTA 250 San Paolo, Finale (Sky Sport Tennis) [pay]

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp