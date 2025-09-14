Virgilio Sport
Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 14 settembre 2025: Serie A, Mondiali atletica, Motogp e Vuelta

Scopri la ricca offerta di sport in diretta sulle TV italiane per oggi 14 settembre 2025

Una giornata ricca di emozioni per gli appassionati di atletica leggera, basket maschile, calcio, calcio femminile, ciclismo, motociclismo e tennis. Oggi le principali emittenti italiane propongono una vasta scelta di eventi live, dalle finali di importanti competizioni fino a sfide di campionati nazionali e internazionali.
Da segnalare la presenza di grandi appuntamenti come i Mondiali di atletica leggera a Tokyo 2025 con sessioni diurne e serali sulle reti Rai ed Eurosport. Nel calcio, invece, grande attenzione ai campionati di Serie A, Serie B, Serie C, LaLiga, Bundesliga e Premier League, con diverse partite trasmesse sia in chiaro che su piattaforme a pagamento come Sky e Dazn. Il ciclismo offre appuntamenti di spicco con la 21a tappa de La Vuelta e la prova di Grand Prix Montreal su Eurosport.
Infine, il motociclismo con il GP San Marino al Misano World Circuit, seguito su Sky Sport e TV8, e le finali del circuito WTA di tennis a San Paolo e Guadalajara in onda su Sky Sport Tennis completano un quadro sportivo di grande livello e varietà.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

  • 00:25 Mondiali Tokyo 2025, 3a giornata (Sessione diurna) (Rai 2)
  • 01:00 Mondiali Tokyo 2025, 3a giornata (Sessione diurna) (Eurosport)
  • 11:30 Mondiali Tokyo 2025, 2a giornata (Sessione serale) (Eurosport)
  • 13:00 Mondiali Tokyo 2025, 2a giornata (Sessione serale) (Rai Sport)
  • 13:30 Mondiali Tokyo 2025, 2a giornata (Sessione serale) (Rai 2)

Basket maschile

  • 16:00 FIBA EuroBasket 2025, Finale 3^/4^ Posto (Sky Sport Basket) [pay]
  • 20:00 FIBA EuroBasket 2025, Finale 1^/2^ Posto (Sky Sport Basket) [pay]
  • 20:00 FIBA EuroBasket 2025, Finale 1^/2^ Posto (Sky Sport 1) [pay]
  • 20:30 FIBA EuroBasket 2025, Finale (Rai Sport)

Calcio

  • 11:00 Primavera 1: Cagliari-Milan (Sportitalia)
  • 12:30 Serie A: Roma-Torino (Dazn) [pay]
  • 14:00 LaLiga: Celta Vigo-Girona (Dazn) [pay]
  • 15:00 Bundesliga: St. Pauli-Augsburg (Sky Sport Max) [pay]
  • 15:00 Premier League: Burnley-Liverpool (Sky Sport Calcio) [pay]
  • 15:00 Serie A: Atalanta-Lecce (Dazn) [pay]
  • 15:00 Serie A: Pisa-Udinese (Dazn) [pay]
  • 15:00 Serie B: Virtus Entella-Mantova (Dazn) [pay]
  • 15:00 Serie C: Inter U23-Lecco (Sky Sport Arena) [pay]
  • 17:00 LaLiga: Real Sociedad-Real Madrid (Dazn) [pay]
  • 17:00 LaLiga: Atletico Madrid-Villarreal (Dazn) [pay]
  • 17:00 LaLiga: Barcellona-Valencia (Dazn) [pay]
  • 17:00 LaLiga: Athletic Bilbao-Alaves (Dazn) [pay]
  • 17:15 Serie B: Sudtirol-Palermo (Dazn) [pay]
  • 17:30 Bundesliga: Borussia Monchengladbach-Werder Brema (Sky Sport Arena) [pay]
  • 17:30 Serie C: Vis Pesaro-Livorno (Sky Sport Max) [pay]
  • 18:00 Serie A: Sassuolo-Lazio (Sky) [pay]
  • 18:00 Serie A: Sassuolo-Lazio (Dazn) [pay]
  • 18:00 Serie A: Sassuolo-Lazio (Sky Sport Calcio) [pay]
  • 19:30 Serie B: Empoli-Spezia (Dazn) [pay]
  • 20:30 Serie C: Vis Pesaro-Livorno (Sky Sport Mix) [pay]
  • 20:30 Serie C: Salernitana-Sorrento (Sky Sport Arena) [pay]
  • 20:45 Serie A: Milan-Bologna (Dazn) [pay]

Calcio Femminile

  • 15:00 Serie A Women’s Cup: Roma-Sassuolo (Sky Sport 1) [pay]

Ciclismo

  • 16:30 La Vuelta, 21a tappa (Eurosport)
  • 20:30 Grand Prix Montreal (Eurosport)

Motociclismo

  • 11:00 Moto3, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (TV8)
  • 11:00 Moto3, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (Sky Sport 1) [pay]
  • 11:00 Moto3, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (Sky Sport MotoGP) [pay]
  • 12:15 Moto2, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (TV8)
  • 12:15 Moto2, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (Sky Sport 1) [pay]
  • 12:15 Moto2, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (Sky Sport MotoGP) [pay]
  • 14:00 MotoGP, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (TV8)
  • 14:00 MotoGP, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (Sky Sport 1) [pay]
  • 14:00 MotoGP, GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 16 (Sky Sport MotoGP) [pay]

Tennis

  • 02:00 WTA 500 Guadalajara, Finale (Sky Sport Tennis) [pay]
  • 02:00 WTA 500 Guadalajara, Finale (Sky Sport 1) [pay]
  • 20:00 WTA 250 San Paolo, Finale (Sky Sport Tennis) [pay]

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

