Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 15 febbraio: serie A e B, Olimpiadi invernali, finale Atp Rotterdam

Una ricca giornata di eventi sportivi con calcio, volley, tennis, basket, rugby e Olimpiadi Invernali

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi la programmazione sportiva in TV è ricchissima e offre appuntamenti per tutti gli appassionati. La giornata è dominata dal calcio con numerosi match di Serie A, Serie B, Serie C, Bundesliga e altri campionati nazionali e internazionali, oltre alle sfide del campionato Primavera e la FA Women’s Super League. Di rilievo anche le partite di pallavolo, maschile e femminile, con tanti incontri della Serie A1 e della SuperLega trasmessi da Dazn. Immancabile la copertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, visibili sulle reti Rai con una lunga maratona dedicata alle gare e agli eventi olimpici. Per gli amanti del tennis ci sono le finali di interesse internazionale in tre tornei ATP, tutte in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max. Non mancano infine gli appuntamenti con il basket, con le sfide della Serie A italiana e l’attesissimo NBA All Star Game, e il rugby, che propone partite di altissimo livello nei tornei Sei Nazioni e Top 14, entrambi disponibili su Sky Sport Arena.

Tra gli eventi di oggi, spiccano anche molte partite in chiaro, ad esempio nel calcio primavera, e una vasta offerta multipiattaforma che permette di seguire lo sport preferito sia su emittenti pay che gratuite, assicurando così opzioni adatte ad ogni spettatore.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

20:00 Serie A: Vanoli Cremona-Olimpia Milano (Sky Sport 1)

Serie A: Vanoli Cremona-Olimpia Milano (Sky Sport 1) 20:00 Serie A: Vanoli Cremona-Olimpia Milano (Sky Sport Basket)

Serie A: Vanoli Cremona-Olimpia Milano (Sky Sport Basket) 23:00 NBA All Star Weekend: All Star Game (Sky Sport Basket)

NBA All Star Weekend: All Star Game (Sky Sport Basket) 23:00 NBA All-Star Game 2026: All Star Game (Sky Sport 1)

Calcio

09:05 Primavera 1: Inter-Roma (Sportitalia)

Primavera 1: Inter-Roma (Sportitalia) 12:30 Serie A: Udinese-Sassuolo (Dazn)

Serie A: Udinese-Sassuolo (Dazn) 12:30 Serie C: Triestina-Novara (Sky Sport Calcio)

Serie C: Triestina-Novara (Sky Sport Calcio) 12:30 Serie C: LR Vicenza-Alcione Milano (Sky Sport 1)

Serie C: LR Vicenza-Alcione Milano (Sky Sport 1) 13:00 Primavera 1: Juventus-Monza (Sportitalia)

Primavera 1: Juventus-Monza (Sportitalia) 13:00 FA Women’s Super League: Aston Villa-Tottenham (Sky Sport Mix)

FA Women’s Super League: Aston Villa-Tottenham (Sky Sport Mix) 13:30 Bundesliga: Holstein Kiel-Schalke 04 (Sky Sport Max)

Bundesliga: Holstein Kiel-Schalke 04 (Sky Sport Max) 14:30 Serie C: Bra-Ascoli (Sky Sport Calcio)

Serie C: Bra-Ascoli (Sky Sport Calcio) 14:30 Serie C: Ravenna-Juventus Next Gen (Sky Sport 1)

Serie C: Ravenna-Juventus Next Gen (Sky Sport 1) 15:00 Serie B: Bari-Sudtirol (Dazn)

Serie B: Bari-Sudtirol (Dazn) 15:00 Serie B: Monza-Juve Stabia (Dazn)

Serie B: Monza-Juve Stabia (Dazn) 15:00 Serie B: Spezia-Frosinone (Dazn)

Serie B: Spezia-Frosinone (Dazn) 15:00 Serie A: Cremonese-Genoa (Dazn)

Serie A: Cremonese-Genoa (Dazn) 15:00 Serie A: Parma-Verona (Dazn)

Serie A: Parma-Verona (Dazn) 15:00 Primavera 1: Verona-Fiorentina (Sportitalia)

Primavera 1: Verona-Fiorentina (Sportitalia) 16:00 Serie A1 Femminile Pallavolo: Conegliano-Perugia (Dazn)

Serie A1 Femminile Pallavolo: Conegliano-Perugia (Dazn) 17:00 SuperLega Maschile Pallavolo: Cisterna-Cuneo (Dazn)

SuperLega Maschile Pallavolo: Cisterna-Cuneo (Dazn) 17:15 Serie B: Empoli-Reggiana (Dazn)

Serie B: Empoli-Reggiana (Dazn) 17:30 Serie C: Pontedera-Gubbio (Sky Sport Mix)

Serie C: Pontedera-Gubbio (Sky Sport Mix) 17:30 Serie C: Perugia-Carpi (Sky Sport 1)

Serie C: Perugia-Carpi (Sky Sport 1) 17:30 Bundesliga: Lipsia-Wolfsburg (Sky Sport Max)

Bundesliga: Lipsia-Wolfsburg (Sky Sport Max) 18:00 Serie A1 Femminile Pallavolo: Novara-Cuneo (Dazn)

Serie A1 Femminile Pallavolo: Novara-Cuneo (Dazn) 18:00 SuperLega Maschile Pallavolo: Perugia-Piacenza (Dazn)

SuperLega Maschile Pallavolo: Perugia-Piacenza (Dazn) 18:00 Serie A: Torino-Bologna (Sky)

Serie A: Torino-Bologna (Sky) 18:00 Serie A: Torino-Bologna (Dazn)

Serie A: Torino-Bologna (Dazn) 18:00 Serie A: Torino-Bologna (Sky Sport Calcio)

Serie A: Torino-Bologna (Sky Sport Calcio) 19:30 Serie B: Avellino-Pescara (Dazn)

Serie B: Avellino-Pescara (Dazn) 20:30 Serie C: Lecco-Virtus Verona (Sky Sport Mix)

Serie C: Lecco-Virtus Verona (Sky Sport Mix) 20:45 Ligue 1: Lione-Nizza (Sky Sport Calcio)

Ligue 1: Lione-Nizza (Sky Sport Calcio) 20:45 Serie A: Napoli-Roma (Dazn)

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

09:05 Diretta generale (Rai 2)

Diretta generale (Rai 2) 09:45 Diretta generale (Rai Sport)

Diretta generale (Rai Sport) 13:00 Diretta generale (Rai Sport)

Diretta generale (Rai Sport) 13:30 Diretta generale (Rai 2)

Diretta generale (Rai 2) 18:05 Diretta generale (Rai 2)

Diretta generale (Rai 2) 21:00 Diretta generale (Rai 2)

Pallavolo Femminile

16:00 Serie A1: Conegliano-Perugia (Dazn)

Serie A1: Conegliano-Perugia (Dazn) 18:00 Serie A1: Novara-Cuneo (Dazn)

Pallavolo Maschile

17:00 SuperLega: Cisterna-Cuneo (Dazn)

SuperLega: Cisterna-Cuneo (Dazn) 18:00 SuperLega: Perugia-Piacenza (Dazn)

Rugby

16:10 Sei Nazioni: Galles-Francia (Sky Sport Arena)

Sei Nazioni: Galles-Francia (Sky Sport Arena) 21:10 Top 14: Stade Francais-Tolosa (Sky Sport Arena)

Tennis

15:30 ATP 500 Rotterdam – Finale (Sky Sport Tennis)

ATP 500 Rotterdam – Finale (Sky Sport Tennis) 20:00 ATP 250 Buenos Aires – Finale (Sky Sport Tennis)

ATP 250 Buenos Aires – Finale (Sky Sport Tennis) 20:00 ATP 500 Dallas – Finale (Sky Sport Max)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp