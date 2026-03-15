Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 15 marzo 2026: serie A, F1, sci, Sinner in finale e Tirreno-Adriatico

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio, basket, pallavolo, ciclismo e molti altri sport. Sono numerose le competizioni in corso e in onda su diverse piattaforme televisive, sia gratuite che pay. Il calcio domina la programmazione con match di Serie A, Serie B, Serie C, Bundesliga, Premier League e gare femminili, trasmesse su canali come Dazn, Sky e Sportitalia. Continua anche l’attenzione per il ciclismo con la Tirreno-Adriatico e la Parigi-Nizza trasmesse soprattutto su Eurosport 2 e Rai 2. Il pallavolo maschile propone sfide di SuperLega, mentre i fan del basket possono seguire incontri di Serie A e NBA sulle reti Sky Sport Basket. Altro grande appuntamento sono le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 presenti su Rai 2, insieme agli avvincenti duelli del tennis Indian Wells su Sky Sport Tennis con la finale che vede in campo Sinner. Senza dimenticare il rugby di Sei Nazioni e la Formula 1 con il GP di Cina, che si corre sul circuito di Shanghai con copertura su Sky Sport F1 e Sky Sport 1. Oggi lo sport è protagonista assoluto, con tantissime opzioni per gli spettatori di ogni disciplina.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
- Automobilismo
- Baseball
- Basket
- Basket Femminile
- Calcio
- Ciclismo
- Pallavolo Femminile
- Pallavolo Maschile
- Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
- Sci Alpino
- Tennis
- Rugby
Automobilismo
- 08:00 GP Cina – Circuito di Shanghai (Sky Sport F1, Sky Sport 1)
Baseball
- 01:00 World Baseball Classic, Semifinale 1 (Sky Sport Arena)
Basket
- 01:00 NBA: New York-Golden State (Sky Sport Basket, pay)
- 20:00 Serie A: Virtus Bologna-Olimpia Milano (Sky Sport Basket, Sky Sport 1, pay)
- 19:45 Coppa Italia Serie A2: Finale (Rai Sport)
Basket Femminile
- 20:00 Qualificazioni Mondiali Germania 2026: Italia-Spagna (Sky Sport Mix, pay)
- 22:00 Qualificazioni Mondiali Germania 2026: Italia-Spagna (Rai Sport)
- 22:15 Qualificazioni Mondiali Germania 2026: Italia-Spagna (Sky Sport Basket, pay)
Calcio
- 02:00 Liga Profesional: Union-Boca Juniors (Sportitalia)
- 09:30 Primavera 1: Genoa-Cremonese (Sportitalia)
- 12:30 Serie A: Verona-Genoa (Dazn, pay)
- 12:30 Serie C: Forlì-Juventus Next Gen (Sky Sport Calcio, pay)
- 12:30 Serie C: Crotone-Salernitana (Sky Sport 1, pay)
- 13:00 Primavera 1: Milan-Bologna (Sportitalia)
- 14:00 Calcio Femminile Serie A: Juventus-Milan (Rai Sport)
- 14:30 Serie C: Benevento-Foggia (Sky Sport Calcio, pay)
- 15:00 Serie A: Pisa-Cagliari (Dazn, pay)
- 15:00 Serie A: Sassuolo-Bologna (Dazn, pay)
- 15:00 Premier League: Manchester United-Aston Villa (Sky Sport 1, pay)
- 15:00 Serie B: Virtus Entella-Avellino (Dazn, pay)
- 16:15 Rugby Sei Nazioni: Irlanda-Scozia (Sky Sport Arena, pay)
- 17:15 Serie B: Sudtirol-Pescara (Dazn, pay)
- 17:30 Serie C: Casertana-Monopoli (Sky Sport Max, pay)
- 17:30 Premier League: Liverpool-Tottenham (Sky Sport 1, pay)
- 18:00 Serie A: Como-Roma (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, pay)
- 18:00 Serie A: Como-Roma (Sky Sport Calcio, pay) *presenza duplicata*
- 18:00 Rugby Sei Nazioni: Francia-Inghilterra (Sky Sport Arena, pay)
- 19:30 Bundesliga: Stoccarda-Lipsia (Sky Sport Max, pay)
- 19:00 Liga Profesional: River Plate-Sarmiento (Sportitalia)
- 20:45 Serie A: Lazio-Milan (Dazn, pay)
- 20:45 Ligue 1: Rennes-Lille (Sky Sport Calcio, pay)
- 14:00 Rugby Sei Nazioni: Galles-Italia (Sky Sport Arena, pay)
Ciclismo
- 13:20 Tirreno-Adriatico 7a tappa Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto (Eurosport 2)
- 14:45 Tirreno-Adriatico 7a tappa Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto (Rai 2)
- 15:45 Parigi-Nizza 8a tappa (Eurosport 2)
- 15:50 Ciclismo Femminile – Trofeo Alfredo Binda (Rai 2)
Pallavolo Femminile
- 17:15 Serie A1: Conegliano-Novara (Rai Sport)
Pallavolo Maschile
- 17:00 SuperLega: Monza-Perugia (Dazn, pay)
- 19:00 SuperLega: Milano-Verona (Dazn, pay)
Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
- 08:30 (Rai 2)
- 11:30 (Rai 2)
Sci Alpino
- 09:30 Coppa del Mondo Are, Slalom F (1a manche) (Eurosport, Rai Sport)
- 10:30 Coppa del Mondo Courchevel, Super G M (Rai 2)
- 12:30 Coppa del Mondo Are, Slalom F (2a manche) (Eurosport, Rai Sport)
Tennis
- 19:00 WTA 1000 Indian Wells, Finale Singolare (Sky Sport Tennis, pay)
- 22:00 ATP Masters 1000 Indian Wells, Finale Singolare (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)
Rugby
- 14:00 Sei Nazioni: Galles-Italia (Sky Sport Arena, pay)
- 16:15 Sei Nazioni: Irlanda-Scozia (Sky Sport Arena, pay)
- 18:45 Sei Nazioni: Francia-Inghilterra (Sky Sport Arena, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.