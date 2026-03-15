Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 15 marzo 2026: serie A, F1, sci, Sinner in finale e Tirreno-Adriatico

Occhi puntati su calcio, pallavolo, ciclismo e basket con dirette su Sky, DAZN, Rai e altri canali

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio, basket, pallavolo, ciclismo e molti altri sport. Sono numerose le competizioni in corso e in onda su diverse piattaforme televisive, sia gratuite che pay. Il calcio domina la programmazione con match di Serie A, Serie B, Serie C, Bundesliga, Premier League e gare femminili, trasmesse su canali come Dazn, Sky e Sportitalia. Continua anche l’attenzione per il ciclismo con la Tirreno-Adriatico e la Parigi-Nizza trasmesse soprattutto su Eurosport 2 e Rai 2. Il pallavolo maschile propone sfide di SuperLega, mentre i fan del basket possono seguire incontri di Serie A e NBA sulle reti Sky Sport Basket. Altro grande appuntamento sono le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 presenti su Rai 2, insieme agli avvincenti duelli del tennis Indian Wells su Sky Sport Tennis con la finale che vede in campo Sinner. Senza dimenticare il rugby di Sei Nazioni e la Formula 1 con il GP di Cina, che si corre sul circuito di Shanghai con copertura su Sky Sport F1 e Sky Sport 1. Oggi lo sport è protagonista assoluto, con tantissime opzioni per gli spettatori di ogni disciplina.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Automobilismo

08:00 GP Cina – Circuito di Shanghai (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

Baseball

01:00 World Baseball Classic, Semifinale 1 (Sky Sport Arena)

Basket

01:00 NBA: New York-Golden State (Sky Sport Basket, pay)

NBA: New York-Golden State (Sky Sport Basket, pay) 20:00 Serie A: Virtus Bologna-Olimpia Milano (Sky Sport Basket, Sky Sport 1, pay)

Serie A: Virtus Bologna-Olimpia Milano (Sky Sport Basket, Sky Sport 1, pay) 19:45 Coppa Italia Serie A2: Finale (Rai Sport)

Basket Femminile

20:00 Qualificazioni Mondiali Germania 2026: Italia-Spagna (Sky Sport Mix, pay)

Qualificazioni Mondiali Germania 2026: Italia-Spagna (Sky Sport Mix, pay) 22:00 Qualificazioni Mondiali Germania 2026: Italia-Spagna (Rai Sport)

Qualificazioni Mondiali Germania 2026: Italia-Spagna (Rai Sport) 22:15 Qualificazioni Mondiali Germania 2026: Italia-Spagna (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

02:00 Liga Profesional: Union-Boca Juniors (Sportitalia)

Liga Profesional: Union-Boca Juniors (Sportitalia) 09:30 Primavera 1: Genoa-Cremonese (Sportitalia)

Primavera 1: Genoa-Cremonese (Sportitalia) 12:30 Serie A: Verona-Genoa (Dazn, pay)

Serie A: Verona-Genoa (Dazn, pay) 12:30 Serie C: Forlì-Juventus Next Gen (Sky Sport Calcio, pay)

Serie C: Forlì-Juventus Next Gen (Sky Sport Calcio, pay) 12:30 Serie C: Crotone-Salernitana (Sky Sport 1, pay)

Serie C: Crotone-Salernitana (Sky Sport 1, pay) 13:00 Primavera 1: Milan-Bologna (Sportitalia)

Primavera 1: Milan-Bologna (Sportitalia) 14:00 Calcio Femminile Serie A: Juventus-Milan (Rai Sport)

Calcio Femminile Serie A: Juventus-Milan (Rai Sport) 14:30 Serie C: Benevento-Foggia (Sky Sport Calcio, pay)

Serie C: Benevento-Foggia (Sky Sport Calcio, pay) 15:00 Serie A: Pisa-Cagliari (Dazn, pay)

Serie A: Pisa-Cagliari (Dazn, pay) 15:00 Serie A: Sassuolo-Bologna (Dazn, pay)

Serie A: Sassuolo-Bologna (Dazn, pay) 15:00 Premier League: Manchester United-Aston Villa (Sky Sport 1, pay)

Premier League: Manchester United-Aston Villa (Sky Sport 1, pay) 15:00 Serie B: Virtus Entella-Avellino (Dazn, pay)

Serie B: Virtus Entella-Avellino (Dazn, pay) 16:15 Rugby Sei Nazioni: Irlanda-Scozia (Sky Sport Arena, pay)

Rugby Sei Nazioni: Irlanda-Scozia (Sky Sport Arena, pay) 17:15 Serie B: Sudtirol-Pescara (Dazn, pay)

Serie B: Sudtirol-Pescara (Dazn, pay) 17:30 Serie C: Casertana-Monopoli (Sky Sport Max, pay)

Serie C: Casertana-Monopoli (Sky Sport Max, pay) 17:30 Premier League: Liverpool-Tottenham (Sky Sport 1, pay)

Premier League: Liverpool-Tottenham (Sky Sport 1, pay) 18:00 Serie A: Como-Roma (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, pay)

Serie A: Como-Roma (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, pay) 18:00 Serie A: Como-Roma (Sky Sport Calcio, pay) *presenza duplicata*

Serie A: Como-Roma (Sky Sport Calcio, pay) *presenza duplicata* 18:00 Rugby Sei Nazioni: Francia-Inghilterra (Sky Sport Arena, pay)

Rugby Sei Nazioni: Francia-Inghilterra (Sky Sport Arena, pay) 19:30 Bundesliga: Stoccarda-Lipsia (Sky Sport Max, pay)

Bundesliga: Stoccarda-Lipsia (Sky Sport Max, pay) 19:00 Liga Profesional: River Plate-Sarmiento (Sportitalia)

Liga Profesional: River Plate-Sarmiento (Sportitalia) 20:45 Serie A: Lazio-Milan (Dazn, pay)

Serie A: Lazio-Milan (Dazn, pay) 20:45 Ligue 1: Rennes-Lille (Sky Sport Calcio, pay)

Ligue 1: Rennes-Lille (Sky Sport Calcio, pay) 14:00 Rugby Sei Nazioni: Galles-Italia (Sky Sport Arena, pay)

Ciclismo

13:20 Tirreno-Adriatico 7a tappa Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto (Eurosport 2)

Tirreno-Adriatico 7a tappa Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto (Eurosport 2) 14:45 Tirreno-Adriatico 7a tappa Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto (Rai 2)

Tirreno-Adriatico 7a tappa Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto (Rai 2) 15:45 Parigi-Nizza 8a tappa (Eurosport 2)

Parigi-Nizza 8a tappa (Eurosport 2) 15:50 Ciclismo Femminile – Trofeo Alfredo Binda (Rai 2)

Pallavolo Femminile

17:15 Serie A1: Conegliano-Novara (Rai Sport)

Pallavolo Maschile

17:00 SuperLega: Monza-Perugia (Dazn, pay)

SuperLega: Monza-Perugia (Dazn, pay) 19:00 SuperLega: Milano-Verona (Dazn, pay)

Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

08:30 (Rai 2)

(Rai 2) 11:30 (Rai 2)

Sci Alpino

09:30 Coppa del Mondo Are, Slalom F (1a manche) (Eurosport, Rai Sport)

Coppa del Mondo Are, Slalom F (1a manche) (Eurosport, Rai Sport) 10:30 Coppa del Mondo Courchevel, Super G M (Rai 2)

Coppa del Mondo Courchevel, Super G M (Rai 2) 12:30 Coppa del Mondo Are, Slalom F (2a manche) (Eurosport, Rai Sport)

Tennis

19:00 WTA 1000 Indian Wells, Finale Singolare (Sky Sport Tennis, pay)

WTA 1000 Indian Wells, Finale Singolare (Sky Sport Tennis, pay) 22:00 ATP Masters 1000 Indian Wells, Finale Singolare (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)

Rugby

14:00 Sei Nazioni: Galles-Italia (Sky Sport Arena, pay)

Sei Nazioni: Galles-Italia (Sky Sport Arena, pay) 16:15 Sei Nazioni: Irlanda-Scozia (Sky Sport Arena, pay)

Sei Nazioni: Irlanda-Scozia (Sky Sport Arena, pay) 18:45 Sei Nazioni: Francia-Inghilterra (Sky Sport Arena, pay)

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