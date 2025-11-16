Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 16 novembre 2025: finale Atp Finals con Sinner, Motogp, serie C e qual.Mondiali

Il palinsesto sportivo di oggi propone eventi imperdibili di calcio, pallavolo, tennis e molto altro.

La giornata sportiva di oggi offre un ricco palinsesto con tante discipline da seguire comodamente in tv. Tra le protagoniste ci sono sicuramente il calcio, con diverse partite di Serie C, le Qualificazioni Mondiali 2026 e la Liga Profesional argentina, e il pallavolo, sia maschile che femminile, con incontri della SuperLega e della Serie A1. Appassionati di motociclismo potranno seguire il GP Comunitat Valenciana nelle tre categorie Moto3, Moto2 e MotoGP sulle emittenti Sky dedicate. Anche il tennis accende l’attenzione con le finali dell’ATP Finals Torino 2025 in programma in doppio e singolare, con Sinner in campo, trasmesse tra Rai 2 e Sky Sport Tennis. Non mancano emozioni nel rugby con le sfide dell’Autumn Nations Series e nelle discipline invernali con lo Sci Alpino impegnato nella Coppa del Mondo con le manche di slalom a Levi. Infine, per chi preferisce il basket, c’è il match tra Olimpia Milano e Trapani Shark. Una giornata che accontenta davvero tutti gli appassionati di sport, con tante partite ed eventi in diretta sia in chiaro che su pay-tv, da non perdere.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

18.00 Serie A: Olimpia Milano-Trapani Shark (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

00.15 Liga Profesional: Boca Juniors-Tigre (Sportitalia, free)

Liga Profesional: Boca Juniors-Tigre (Sportitalia, free) 10.00 Serie C: Ospitaletto-Union Brescia (Sky Sport Arena, pay)

Serie C: Ospitaletto-Union Brescia (Sky Sport Arena, pay) 12.30 Serie C: Benevento-Monopoli (Sky Sport Calcio, pay)

Serie C: Benevento-Monopoli (Sky Sport Calcio, pay) 12.30 Serie C: Ospitaletto F.-Union Brescia (Sky Sport Max, pay)

Serie C: Ospitaletto F.-Union Brescia (Sky Sport Max, pay) 14.30 Serie C: Team Altamura-Salernitana (Sky Sport Arena, pay)

Serie C: Team Altamura-Salernitana (Sky Sport Arena, pay) 14.30 Serie C: Team Altamura-Salernitana (Sky Sport Max, pay)

Serie C: Team Altamura-Salernitana (Sky Sport Max, pay) 15.00 Qualificazioni Mondiali 2026: Portogallo-Armenia (Sky Sport Calcio, pay)

Qualificazioni Mondiali 2026: Portogallo-Armenia (Sky Sport Calcio, pay) 17.30 Serie C: L.R. Vicenza-Renate (Sky Sport Arena, pay)

Serie C: L.R. Vicenza-Renate (Sky Sport Arena, pay) 17.30 Serie C: L.R. Vicenza-Renate (Sky Sport Max, pay)

Serie C: L.R. Vicenza-Renate (Sky Sport Max, pay) 20.45 Qualificazioni Mondiali 2026: Italia-Norvegia (Rai 1, free)

Qualificazioni Mondiali 2026: Italia-Norvegia (Rai 1, free) 20.45 Qualificazioni Mondiali 2026: Israele-Moldavia (Sky Sport Calcio, pay)

Qualificazioni Mondiali 2026: Israele-Moldavia (Sky Sport Calcio, pay) 21.00 Liga Profesional: Velez Sarsfield-River Plate (Sportitalia, free)

Calcio a 5 Maschile

20.45 Serie A Futsal: CSME Treviso-Sandro Abate (Sky Sport Arena, pay)

Motociclismo

11.00 Moto3: GP Comunitat Valenciana (Sky Sport MotoGP, pay)

Moto3: GP Comunitat Valenciana (Sky Sport MotoGP, pay) 11.00 Moto3: GP Comunitat Valenciana (Sky Sport 1, pay)

Moto3: GP Comunitat Valenciana (Sky Sport 1, pay) 12.15 Moto2: GP Comunitat Valenciana (Sky Sport MotoGP, pay)

Moto2: GP Comunitat Valenciana (Sky Sport MotoGP, pay) 12.15 Moto2: GP Comunitat Valenciana (Sky Sport 1, pay)

Moto2: GP Comunitat Valenciana (Sky Sport 1, pay) 14.00 MotoGP: GP Comunitat Valenciana (Sky Sport MotoGP, pay)

MotoGP: GP Comunitat Valenciana (Sky Sport MotoGP, pay) 14.00 MotoGP: GP Comunitat Valenciana (Sky Sport 1, pay)

Pallavolo Femminile

16.00 Serie A1: Conegliano-Scandicci (Dazn, pay)

Serie A1: Conegliano-Scandicci (Dazn, pay) 17.00 Serie A1: Pinerolo-Bergamo (Dazn, pay)

Serie A1: Pinerolo-Bergamo (Dazn, pay) 18.00 Serie A1: Vallefoglia-Macerata (Rai Sport, free)

Pallavolo Maschile

16.00 SuperLega: Perugia-Verona (Dazn, pay)

SuperLega: Perugia-Verona (Dazn, pay) 18.00 SuperLega: Piacenza-Civitanova (Dazn, pay)

SuperLega: Piacenza-Civitanova (Dazn, pay) 19.00 SuperLega: Cisterna-Modena (Dazn, pay)

Rugby

04.00 Autumn Nations Series: Inghilterra-Sudafrica (Sky Sport Mix, pay)

Autumn Nations Series: Inghilterra-Sudafrica (Sky Sport Mix, pay) 16.10 Autumn Nations Series: Scozia-Argentina (Sky Sport Max, pay)

Sci Alpino

10.00 Coppa del Mondo: Levi. Slalom M (1a manche) (Rai 2, free)

Coppa del Mondo: Levi. Slalom M (1a manche) (Rai 2, free) 10.00 Coppa del Mondo: Levi. Slalom M (1a manche) (Eurosport, free)

Coppa del Mondo: Levi. Slalom M (1a manche) (Eurosport, free) 13.00 Coppa del Mondo: Levi. Slalom M (2a manche) (Rai Sport, free)

Coppa del Mondo: Levi. Slalom M (2a manche) (Rai Sport, free) 13.00 Coppa del Mondo: Levi. Slalom M (2a manche) (Eurosport, free)

Tennis

15.00 ATP Finals Torino 2025: Doppio (Finale) (Sky Sport Tennis, pay)

ATP Finals Torino 2025: Doppio (Finale) (Sky Sport Tennis, pay) 18.00 ATP Finals Torino 2025: Finale Singolo (Rai 2, free)

ATP Finals Torino 2025: Finale Singolo (Rai 2, free) 18.00 ATP Finals Torino 2025: Singolo (Finale) (Sky Sport Tennis, pay)

ATP Finals Torino 2025: Singolo (Finale) (Sky Sport Tennis, pay) 18.00 ATP Finals Torino 2025: Singolo (Finale) (Sky Sport 1, pay)

