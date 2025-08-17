Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 17 agosto 2025: Milan-Bari e Motogp d'Austria

Tutti gli eventi sportivi in diretta tv di oggi: calcio, ciclismo, motociclismo, tennis e molto altro

La giornata sportiva di oggi propone un palinsesto ricco e variegato, ideale per gli appassionati di diverse discipline. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano le partite di calcio con la Coppa Italia, la Primavera 1, la Premier League e il campionato spagnolo di LaLiga, senza dimenticare i match della Primera División Argentina. A fare da cornice a questo fitto calendario calcistico troviamo anche il grande ciclismo con le tappe del Giro di Romandia e del Giro della Repubblica Ceca, oltre alla classica Cyclassics Amburgo, tutte visibili su Eurosport 2 in chiaro.

Per gli appassionati di motociclismo, la spettacolare sfida del GP Austria al Red Bull Ring si sviluppa nei vari appuntamenti di Moto3, Moto2 e MotoGP, tutti offerti da Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1 con dirette pay.

Nel mondo del tennis, spazio alle semifinali del WTA 1000 di Cincinnati e alle finali di doppio dell’ATP 1000, con la copertura completa affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Infine, per chi ama le competizioni femminili, la The Women’s Cup regala finali e spareggi in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport Calcio.

Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta tra discipline e canali televisivi per seguire lo sport oggi in tv.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

01:30 Primera División Argentina: Ind. Rivadia-Boca Juniors (Sportitalia, diretta gratuita)

Primera División Argentina: Ind. Rivadia-Boca Juniors (Sportitalia, diretta gratuita) 11:00 Primavera 1: Lecce-Milan (Sportitalia, diretta gratuita)

Primavera 1: Lecce-Milan (Sportitalia, diretta gratuita) 15:00 Premier League: Chelsea-Crystal Palace (Sky Sport Calcio, pay)

Premier League: Chelsea-Crystal Palace (Sky Sport Calcio, pay) 15:00 Premier League: Nottingham Forest-Brentford (Sky Sport Max, pay)

Premier League: Nottingham Forest-Brentford (Sky Sport Max, pay) 17:00 LaLiga: Celta Vigo-Getafe (Dazn, pay)

LaLiga: Celta Vigo-Getafe (Dazn, pay) 17:00 The Women’s Cup: Finale 3^/4^ Posto (Sky Sport Mix e Sky Sport Calcio, pay)

The Women’s Cup: Finale 3^/4^ Posto (Sky Sport Mix e Sky Sport Calcio, pay) 17:30 Premier League: Manchester United-Arsenal (Sky Sport 1, pay)

Premier League: Manchester United-Arsenal (Sky Sport 1, pay) 18:00 Coppa Italia: Monza-Frosinone (Mediaset Infinity, pay; 20, diretta gratuita)

Coppa Italia: Monza-Frosinone (Mediaset Infinity, pay; 20, diretta gratuita) 18:30 Coppa Italia: Parma-Pescara (Mediaset Infinity, pay; Italia 1, diretta gratuita)

Coppa Italia: Parma-Pescara (Mediaset Infinity, pay; Italia 1, diretta gratuita) 19:00 Primavera 1: Fiorentina-Torino (Sportitalia, diretta gratuita)

Primavera 1: Fiorentina-Torino (Sportitalia, diretta gratuita) 19:30 LaLiga: Athletic Bilbao-Siviglia (Dazn, pay)

LaLiga: Athletic Bilbao-Siviglia (Dazn, pay) 20:00 The Women’s Cup: Finale (Sky Sport Calcio, pay)

The Women’s Cup: Finale (Sky Sport Calcio, pay) 20:45 Coppa Italia: Cesena-Pisa (Mediaset Infinity, pay; 20, diretta gratuita)

Coppa Italia: Cesena-Pisa (Mediaset Infinity, pay; 20, diretta gratuita) 21:00 Coppa Italia Serie C: Crotone-Catania (Sky Sport 1, pay)

Coppa Italia Serie C: Crotone-Catania (Sky Sport 1, pay) 21:15 Coppa Italia: Milan-Bari (Mediaset Infinity, pay; Canale 5, diretta gratuita)

Coppa Italia: Milan-Bari (Mediaset Infinity, pay; Canale 5, diretta gratuita) 21:30 LaLiga: Espanyol-Atletico Madrid (Dazn, pay)

LaLiga: Espanyol-Atletico Madrid (Dazn, pay) 23:30 Primera División Argentina: River Plate-Godoy Cruz (Sportitalia, diretta gratuita)

Ciclismo

12:00 Ciclismo Femminile – Giro di Romandia: 3a tappa (Eurosport 2, diretta gratuita)

Ciclismo Femminile – Giro di Romandia: 3a tappa (Eurosport 2, diretta gratuita) 14:10 Giro della Repubblica Ceca: 4a tappa (Eurosport 2, diretta gratuita)

Giro della Repubblica Ceca: 4a tappa (Eurosport 2, diretta gratuita) 15:30 Cyclassics Amburgo (Eurosport 2, diretta gratuita)

Motociclismo

11:00 Moto3 – GP Austria, Red Bull Ring (Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1, pay)

Moto3 – GP Austria, Red Bull Ring (Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1, pay) 12:15 Moto2 – GP Austria, Red Bull Ring (Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1, pay)

Moto2 – GP Austria, Red Bull Ring (Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1, pay) 14:00 MotoGP – GP Austria, Red Bull Ring (Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1, pay)

Tennis

00:00 ATP 1000 Cincinnati: Finale Doppio (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, pay)

ATP 1000 Cincinnati: Finale Doppio (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, pay) 01:30 WTA 1000 Cincinnati: Finale Doppio (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, pay)

WTA 1000 Cincinnati: Finale Doppio (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, pay) 19:00 WTA 1000 Cincinnati: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

WTA 1000 Cincinnati: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay) 19:30 WTA 1000 Cincinnati: 1a Semifinale (Sky Sport 1, pay)

WTA 1000 Cincinnati: 1a Semifinale (Sky Sport 1, pay) 19:30 ATP & WTA (Sky Sport Max, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Max, pay) 21:00 WTA 1000 Cincinnati: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

