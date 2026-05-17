Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 17 maggio 2026: Sinner in finale, tutta la serie A, Motogp

Oggi il palinsesto sportivo nazionale e internazionale si presenta ricco di appuntamenti imperdibili. Tra gli sport protagonisti spiccano il calcio con numerose partite di Serie A che caratterizzano soprattutto la giornata pomeridiana e serale, e il motociclismo con il GP Catalunya, che regala emozioni in diverse categorie come Moto3, Moto2, MotoGP e Superbike. Anche il ciclismo è al centro dell’attenzione con la 9a tappa del Giro d’Italia, visibile in chiaro e in pay tv. Non mancano gli incontri di tennis con le finali dell’ATP 1000 di Roma e della WTA 1000, mentre il basket e il rugby femminile offrono discipline alternative altrettanto interessanti, insieme alla pallavolo maschile in vista della fase finale della CEV Champions League. Insomma, un ventaglio di sport variegato e intenso, che incontrerà i gusti di ogni appassionato, con trasmissioni in chiaro e in differente qualità tra Sky, Dazn, Rai 2 e altri canali dedicati.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
- Atletica Leggera
- Basket
- Calcio
- Ciclismo
- Motociclismo
- Pallamano Maschile
- Pallavolo Maschile
- Rugby
- Rugby Femminile
- Tennis
Atletica Leggera
- 08:00 World Athletics Continental Tour Gold, Tokyo (Sky Sport Arena)
Basket
- 20:00 Serie A: Venezia-Tortona (Sky Sport Basket)
Calcio
- 12:00 Serie A: Como-Parma (Sky, Dazn)
- 12:00 Serie A: Juventus-Fiorentina (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)
- 12:00 Serie A: Genoa-Milan (Dazn)
- 12:00 Serie A: Pisa-Napoli (Dazn)
- 12:00 Serie A: Roma-Lazio (Dazn)
- 15:00 Serie A: Inter-Verona (Dazn)
- 18:00 Serie A: Atalanta-Bologna (Dazn)
- 18:30 Premier League: Newcastle-West Ham (Sky Sport Calcio)
- 20:45 Serie A: Sassuolo-Lecce (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)
- 20:45 Serie A: Cagliari-Torino (Dazn)
- 20:45 Serie A: Udinese-Cremonese (Dazn)
Ciclismo
- 12:30 Giro d’Italia – 9a tappa: Cervia-Corno alle Scale (Eurosport, Rai 2)
- 14:00 Giro d’Italia – 9a tappa: Cervia-Corno alle Scale (Rai 2)
Motociclismo
- 11:00 Moto3 GP Catalunya, Circuito di Catalogna (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)
- 11:10 Superbike GP Repubblica Ceca, Autodrom Most (Sky Sport Arena)
- 12:15 Moto2 GP Catalunya, Circuito di Catalogna (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)
- 14:00 MotoGP GP Catalunya, Circuito di Catalogna (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)
- 15:30 Superbike GP Repubblica Ceca, Autodrom Most (Sky Sport 1, Sky Sport Arena, Cielo gratuito)
Pallamano Maschile
- 18:00 Qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Svizzera (Sky Sport Mix)
Pallavolo Maschile
- 17:00 CEV Champions League, Finale 3^/4^ posto (Sky Sport Arena)
- 20:30 CEV Champions League, Finale (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)
Rugby
- 21:05 Top 14: Stade Rochelais-Tolosa (Sky Sport Max)
Rugby Femminile
- 13:15 Sei Nazioni: Galles-Italia (Sky Sport Max)
- 15:30 Sei Nazioni: Irlanda-Scozia (Sky Sport Mix)
- 17:45 Sei Nazioni: Francia-Inghilterra (Sky Sport Max)
Tennis
- 12:00 WTA 1000 Roma, Finale Doppio (Sky Sport Tennis)
- 14:00 ATP 1000 Roma, Finale Doppio (Sky Sport Tennis)
- 17:00 ATP 1000 Roma, Finale Singolare (Sky Sport 1, Sky Sport Tennis, TV8 gratuito)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.