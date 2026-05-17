Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 17 maggio 2026: Sinner in finale, tutta la serie A, Motogp

Tantissimi eventi sportivi dal ciclismo al tennis, da non perdere oggi in diretta tv

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi il palinsesto sportivo nazionale e internazionale si presenta ricco di appuntamenti imperdibili. Tra gli sport protagonisti spiccano il calcio con numerose partite di Serie A che caratterizzano soprattutto la giornata pomeridiana e serale, e il motociclismo con il GP Catalunya, che regala emozioni in diverse categorie come Moto3, Moto2, MotoGP e Superbike. Anche il ciclismo è al centro dell’attenzione con la 9a tappa del Giro d’Italia, visibile in chiaro e in pay tv. Non mancano gli incontri di tennis con le finali dell’ATP 1000 di Roma e della WTA 1000, mentre il basket e il rugby femminile offrono discipline alternative altrettanto interessanti, insieme alla pallavolo maschile in vista della fase finale della CEV Champions League. Insomma, un ventaglio di sport variegato e intenso, che incontrerà i gusti di ogni appassionato, con trasmissioni in chiaro e in differente qualità tra Sky, Dazn, Rai 2 e altri canali dedicati.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

08:00 World Athletics Continental Tour Gold, Tokyo (Sky Sport Arena)

Basket

20:00 Serie A: Venezia-Tortona (Sky Sport Basket)

Calcio

12:00 Serie A: Como-Parma (Sky, Dazn)

Serie A: Como-Parma (Sky, Dazn) 12:00 Serie A: Juventus-Fiorentina (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)

Serie A: Juventus-Fiorentina (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio) 12:00 Serie A: Genoa-Milan (Dazn)

Serie A: Genoa-Milan (Dazn) 12:00 Serie A: Pisa-Napoli (Dazn)

Serie A: Pisa-Napoli (Dazn) 12:00 Serie A: Roma-Lazio (Dazn)

Serie A: Roma-Lazio (Dazn) 15:00 Serie A: Inter-Verona (Dazn)

Serie A: Inter-Verona (Dazn) 18:00 Serie A: Atalanta-Bologna (Dazn)

Serie A: Atalanta-Bologna (Dazn) 18:30 Premier League: Newcastle-West Ham (Sky Sport Calcio)

Premier League: Newcastle-West Ham (Sky Sport Calcio) 20:45 Serie A: Sassuolo-Lecce (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)

Serie A: Sassuolo-Lecce (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio) 20:45 Serie A: Cagliari-Torino (Dazn)

Serie A: Cagliari-Torino (Dazn) 20:45 Serie A: Udinese-Cremonese (Dazn)

Ciclismo

12:30 Giro d’Italia – 9a tappa: Cervia-Corno alle Scale (Eurosport, Rai 2)

Giro d’Italia – 9a tappa: Cervia-Corno alle Scale (Eurosport, Rai 2) 14:00 Giro d’Italia – 9a tappa: Cervia-Corno alle Scale (Rai 2)

Motociclismo

11:00 Moto3 GP Catalunya, Circuito di Catalogna (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

Moto3 GP Catalunya, Circuito di Catalogna (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1) 11:10 Superbike GP Repubblica Ceca, Autodrom Most (Sky Sport Arena)

Superbike GP Repubblica Ceca, Autodrom Most (Sky Sport Arena) 12:15 Moto2 GP Catalunya, Circuito di Catalogna (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

Moto2 GP Catalunya, Circuito di Catalogna (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1) 14:00 MotoGP GP Catalunya, Circuito di Catalogna (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

MotoGP GP Catalunya, Circuito di Catalogna (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1) 15:30 Superbike GP Repubblica Ceca, Autodrom Most (Sky Sport 1, Sky Sport Arena, Cielo gratuito)

Pallamano Maschile

18:00 Qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Svizzera (Sky Sport Mix)

Pallavolo Maschile

17:00 CEV Champions League, Finale 3^/4^ posto (Sky Sport Arena)

CEV Champions League, Finale 3^/4^ posto (Sky Sport Arena) 20:30 CEV Champions League, Finale (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)

Rugby

21:05 Top 14: Stade Rochelais-Tolosa (Sky Sport Max)

Rugby Femminile

13:15 Sei Nazioni: Galles-Italia (Sky Sport Max)

Sei Nazioni: Galles-Italia (Sky Sport Max) 15:30 Sei Nazioni: Irlanda-Scozia (Sky Sport Mix)

Sei Nazioni: Irlanda-Scozia (Sky Sport Mix) 17:45 Sei Nazioni: Francia-Inghilterra (Sky Sport Max)

Tennis

12:00 WTA 1000 Roma, Finale Doppio (Sky Sport Tennis)

WTA 1000 Roma, Finale Doppio (Sky Sport Tennis) 14:00 ATP 1000 Roma, Finale Doppio (Sky Sport Tennis)

ATP 1000 Roma, Finale Doppio (Sky Sport Tennis) 17:00 ATP 1000 Roma, Finale Singolare (Sky Sport 1, Sky Sport Tennis, TV8 gratuito)

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