Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 18 gennaio: serie A, Australian Open, Super G donne, Slalom uomini

Tutta la programmazione sportiva di oggi in diretta TV: calcio, tennis, pallavolo, sci alpino e molto altro

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata di oggi offre un ricco palinsesto dedicato agli appassionati di calcio, tennis, pallavolo, sci alpino e numerosi altri sport. Si parte già dalle prime ore del mattino con gli appuntamenti in chiaro dell’Australian Open di tennis trasmessi da Eurosport e Eurosport 2, ideali per chi vuole immergersi nelle emozioni del grande slam australiano. Nel corso della giornata la programmazione si arricchisce con gli incontri di calcio, che spaziano dai campionati italiani Serie A, B e C fino alla Premier League inglese e la Coppa d’Africa, visibili sulle piattaforme Dazn, Sky e Sportitalia. Non mancano gli eventi di pallavolo maschile con SuperLega su Dazn e Rai Sport, e gli appassionati di sci alpino potranno seguire live alcune tappe della Coppa del Mondo sui canali Rai Sport ed Eurosport. In serata da segnalare anche la diretta del calcio a 5 femminile e della pallamano maschile, evidenziando l’offerta televisiva corposamente distribuita tra canali in chiaro e pay TV. Insomma, una giornata intensa per tutti i tifosi e gli amanti dello sport dal vivo sul piccolo schermo.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

20:30 Serie A: Cantù-Brescia (Sky Sport Basket)

Serie A: Cantù-Brescia (Sky Sport Basket) 20:30 Serie A1 Femminile: Venezia-Derthona (Rai Sport)

Calcio

01:30 Coppa d’Africa: Senegal-Marocco (Sportitalia)

Coppa d’Africa: Senegal-Marocco (Sportitalia) 09:00 Primavera 1: Lecce-Bologna (Sportitalia)

Primavera 1: Lecce-Bologna (Sportitalia) 12:30 Serie A: Parma-Genoa (Dazn)

Serie A: Parma-Genoa (Dazn) 12:30 Serie C: Atalanta U23-Salernitana (Sky Sport 1)

Serie C: Atalanta U23-Salernitana (Sky Sport 1) 12:30 Serie C: Forlì-Sambenedettese (Sky Sport Calcio)

Serie C: Forlì-Sambenedettese (Sky Sport Calcio) 13:00 Primavera 1: Cagliari-Roma (Sportitalia)

Primavera 1: Cagliari-Roma (Sportitalia) 14:30 Serie C: Arzignano V.-L.R. Vicenza (Sky Sport 1)

Serie C: Arzignano V.-L.R. Vicenza (Sky Sport 1) 14:30 Serie C: Pro Vercelli-Union Brescia (Sky Sport Arena)

Serie C: Pro Vercelli-Union Brescia (Sky Sport Arena) 15:00 Serie A: Bologna-Fiorentina (Dazn)

Serie A: Bologna-Fiorentina (Dazn) 15:00 Serie B: Pescara-Modena (Dazn)

Serie B: Pescara-Modena (Dazn) 15:00 Premier League: Wolverhampton-Newcastle (Sky Sport Calcio)

Premier League: Wolverhampton-Newcastle (Sky Sport Calcio) 15:30 Bundesliga: Stoccarda-Union (Sky Sport Max)

Bundesliga: Stoccarda-Union (Sky Sport Max) 17:15 Serie B: Palermo-Spezia (Dazn)

Serie B: Palermo-Spezia (Dazn) 17:30 Bundesliga 2: Bochum-Darmstadt (Sky Sport Mix)

Bundesliga 2: Bochum-Darmstadt (Sky Sport Mix) 17:30 Serie C: Bra-Ravenna (Sky Sport Max)

Serie C: Bra-Ravenna (Sky Sport Max) 17:30 Serie C: Inter U23-Virtus Verona (Sky Sport 1)

Serie C: Inter U23-Virtus Verona (Sky Sport 1) 17:30 Bundesliga: FC Augsburg-SC Friburgo (Sky Sport Mix)

Bundesliga: FC Augsburg-SC Friburgo (Sky Sport Mix) 18:00 Serie A: Torino-Roma (Sky, Sky Sport Calcio, Dazn)

Serie A: Torino-Roma (Sky, Sky Sport Calcio, Dazn) 20:00 Coppa d’Africa: Senegal-Marocco (Sportitalia)

Coppa d’Africa: Senegal-Marocco (Sportitalia) 20:30 Serie C: Foggia-Giugliano (Sky Sport Max)

Serie C: Foggia-Giugliano (Sky Sport Max) 20:30 Serie C: Monopoli-Catania (Sky Sport 1)

Serie C: Monopoli-Catania (Sky Sport 1) 20:45 Ligue 1: Olympique Lione-Brest (Sky Sport Calcio)

Ligue 1: Olympique Lione-Brest (Sky Sport Calcio) 20:45 Serie A: Milan-Lecce (Dazn)

Serie A: Milan-Lecce (Dazn) 20:45 Calcio a 5 Femminile Serie A Futsal: Women Roma-Lazio (Sky Sport Mix)

Calcio Femminile

15:30 Serie A: Inter-Juventus (Rai Sport)

Pallamano maschile

20:30 Europei 2026: Italia-Ungheria (Sky Sport Arena)

Pallavolo Maschile

17:00 SuperLega: Trento-Milano (Dazn)

SuperLega: Trento-Milano (Dazn) 18:00 SuperLega: Civitanova-Perugia (Rai Sport)

SuperLega: Civitanova-Perugia (Rai Sport) 19:00 SuperLega: Monza-Modena (Dazn)

Sci Alpino

10:00 Coppa del Mondo: Wengen. Slalom M (1a manche) (Eurosport 2, Rai 2)

Coppa del Mondo: Wengen. Slalom M (1a manche) (Eurosport 2, Rai 2) 11:15 Coppa del Mondo: Tarvisio. Super G F (Eurosport 2, Rai 2)

Coppa del Mondo: Tarvisio. Super G F (Eurosport 2, Rai 2) 13:00 Coppa del Mondo: Wengen. Slalom M (2a manche) (Eurosport 2, Rai Sport)

Tennis

01:30 Australian Open (Eurosport)

Australian Open (Eurosport) 04:30 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2)

Australian Open (Eurosport, Eurosport 2) 06:30 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2)

Australian Open (Eurosport, Eurosport 2) 08:30 Australian Open (Eurosport)

Australian Open (Eurosport) 09:00 Australian Open (Eurosport 2)

Australian Open (Eurosport 2) 11:00 Australian Open (Eurosport)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp