Virgilio Sport
GUIDA TV

Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 18 gennaio: serie A, Australian Open, Super G donne, Slalom uomini

Tutta la programmazione sportiva di oggi in diretta TV: calcio, tennis, pallavolo, sci alpino e molto altro

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata di oggi offre un ricco palinsesto dedicato agli appassionati di calcio, tennis, pallavolo, sci alpino e numerosi altri sport. Si parte già dalle prime ore del mattino con gli appuntamenti in chiaro dell’Australian Open di tennis trasmessi da Eurosport e Eurosport 2, ideali per chi vuole immergersi nelle emozioni del grande slam australiano. Nel corso della giornata la programmazione si arricchisce con gli incontri di calcio, che spaziano dai campionati italiani Serie A, B e C fino alla Premier League inglese e la Coppa d’Africa, visibili sulle piattaforme Dazn, Sky e Sportitalia. Non mancano gli eventi di pallavolo maschile con SuperLega su Dazn e Rai Sport, e gli appassionati di sci alpino potranno seguire live alcune tappe della Coppa del Mondo sui canali Rai Sport ed Eurosport. In serata da segnalare anche la diretta del calcio a 5 femminile e della pallamano maschile, evidenziando l’offerta televisiva corposamente distribuita tra canali in chiaro e pay TV. Insomma, una giornata intensa per tutti i tifosi e gli amanti dello sport dal vivo sul piccolo schermo.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

  • 20:30 Serie A: Cantù-Brescia (Sky Sport Basket)
  • 20:30 Serie A1 Femminile: Venezia-Derthona (Rai Sport)

Calcio

  • 01:30 Coppa d’Africa: Senegal-Marocco (Sportitalia)
  • 09:00 Primavera 1: Lecce-Bologna (Sportitalia)
  • 12:30 Serie A: Parma-Genoa (Dazn)
  • 12:30 Serie C: Atalanta U23-Salernitana (Sky Sport 1)
  • 12:30 Serie C: Forlì-Sambenedettese (Sky Sport Calcio)
  • 13:00 Primavera 1: Cagliari-Roma (Sportitalia)
  • 14:30 Serie C: Arzignano V.-L.R. Vicenza (Sky Sport 1)
  • 14:30 Serie C: Pro Vercelli-Union Brescia (Sky Sport Arena)
  • 15:00 Serie A: Bologna-Fiorentina (Dazn)
  • 15:00 Serie B: Pescara-Modena (Dazn)
  • 15:00 Premier League: Wolverhampton-Newcastle (Sky Sport Calcio)
  • 15:30 Bundesliga: Stoccarda-Union (Sky Sport Max)
  • 17:15 Serie B: Palermo-Spezia (Dazn)
  • 17:30 Bundesliga 2: Bochum-Darmstadt (Sky Sport Mix)
  • 17:30 Serie C: Bra-Ravenna (Sky Sport Max)
  • 17:30 Serie C: Inter U23-Virtus Verona (Sky Sport 1)
  • 17:30 Bundesliga: FC Augsburg-SC Friburgo (Sky Sport Mix)
  • 18:00 Serie A: Torino-Roma (Sky, Sky Sport Calcio, Dazn)
  • 20:00 Coppa d’Africa: Senegal-Marocco (Sportitalia)
  • 20:30 Serie C: Foggia-Giugliano (Sky Sport Max)
  • 20:30 Serie C: Monopoli-Catania (Sky Sport 1)
  • 20:45 Ligue 1: Olympique Lione-Brest (Sky Sport Calcio)
  • 20:45 Serie A: Milan-Lecce (Dazn)
  • 20:45 Calcio a 5 Femminile Serie A Futsal: Women Roma-Lazio (Sky Sport Mix)

Calcio Femminile

  • 15:30 Serie A: Inter-Juventus (Rai Sport)

Pallamano maschile

  • 20:30 Europei 2026: Italia-Ungheria (Sky Sport Arena)

Pallavolo Maschile

  • 17:00 SuperLega: Trento-Milano (Dazn)
  • 18:00 SuperLega: Civitanova-Perugia (Rai Sport)
  • 19:00 SuperLega: Monza-Modena (Dazn)

Sci Alpino

  • 10:00 Coppa del Mondo: Wengen. Slalom M (1a manche) (Eurosport 2, Rai 2)
  • 11:15 Coppa del Mondo: Tarvisio. Super G F (Eurosport 2, Rai 2)
  • 13:00 Coppa del Mondo: Wengen. Slalom M (2a manche) (Eurosport 2, Rai Sport)

Tennis

  • 01:30 Australian Open (Eurosport)
  • 04:30 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2)
  • 06:30 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2)
  • 08:30 Australian Open (Eurosport)
  • 09:00 Australian Open (Eurosport 2)
  • 11:00 Australian Open (Eurosport)

Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 18 gennaio: serie A, Australian Open, Super G donne, Slalom uomini

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Parma - Genoa
Bologna - Fiorentina
Torino - Roma
Milan - Lecce
SERIE B:
Pescara - Modena
Palermo - Spezia

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio