Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 18 ottobre: serie A, Premier, tennis, mondiali ciclismo e Sbk

Domenica in diretta tra calcio, tennis, Superbike, ciclismo e appuntamenti di basket e pallavolo

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Domenica ricca di appuntamenti in diretta per gli appassionati di sport, dalla mattina fino a tarda sera. Il programma si apre con il tennis, tra il torneo ATP & WTA e le finali dei Masters 1000 di Shanghai e del WTA 1000 di Wuhan, e con il ciclismo su pista ai Mondiali di Shanghai. In mattinata spazio anche alla maratona di Amsterdam, mentre il pomeriggio propone la Veneto Classic e la tappa dell’Eneco Tour femminile. Per il calcio, riflettori sulla Serie A con Udinese-Lecce, Fiorentina-Como, Milan-Atalanta e Juventus-Lazio, oltre agli incontri di Serie B e Serie C. Non mancano i campionati esteri: in Premier League spiccano Chelsea-Tottenham Hotspur e Nottingham Forest-Arsenal, mentre in Bundesliga c’è Borussia Moenchengladbach-TSG 1899 Hoffenheim. In programma anche le gare di Primavera 1 e la Serie A femminile. La giornata offre inoltre il GP di Spagna di Superbike, le partite di basket e pallavolo, e un incontro di NFL. Ecco tutti gli eventi trasmessi oggi in diretta, con orari e canali televisivi.