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Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 18 ottobre: serie A, Premier, tennis, mondiali ciclismo e Sbk

Domenica in diretta tra calcio, tennis, Superbike, ciclismo e appuntamenti di basket e pallavolo

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Redazione

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Domenica ricca di appuntamenti in diretta per gli appassionati di sport, dalla mattina fino a tarda sera. Il programma si apre con il tennis, tra il torneo ATP & WTA e le finali dei Masters 1000 di Shanghai e del WTA 1000 di Wuhan, e con il ciclismo su pista ai Mondiali di Shanghai. In mattinata spazio anche alla maratona di Amsterdam, mentre il pomeriggio propone la Veneto Classic e la tappa dell’Eneco Tour femminile. Per il calcio, riflettori sulla Serie A con Udinese-Lecce, Fiorentina-Como, Milan-Atalanta e Juventus-Lazio, oltre agli incontri di Serie B e Serie C. Non mancano i campionati esteri: in Premier League spiccano Chelsea-Tottenham Hotspur e Nottingham Forest-Arsenal, mentre in Bundesliga c’è Borussia Moenchengladbach-TSG 1899 Hoffenheim. In programma anche le gare di Primavera 1 e la Serie A femminile. La giornata offre inoltre il GP di Spagna di Superbike, le partite di basket e pallavolo, e un incontro di NFL. Ecco tutti gli eventi trasmessi oggi in diretta, con orari e canali televisivi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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ATLETICA LEGGERA

  • 08.45 Maratona di Amsterdam (Eurosport)

BASKET

  • 12.00 Serie A: Napoli Basket-Olimpia Milano (Sky Sport Basket)
  • 16.00 Serie A: Aquila Trento-Varese (Sky Sport Basket)

BASKET FEMMINILE

  • 20.45 Serie A1: Schio-Campobasso (Rai Sport)

CALCIO

  • 11.00 Primavera 1: Monza-Juventus (Sportitalia)
  • 13.00 Primavera 1: Empoli-Atalanta (Sportitalia)
  • 12.30 Serie A: Udinese-Lecce (DAZN)
  • 12.30 Serie C: Campobasso-Perugia (Sky Sport Calcio)
  • 14.30 Serie C: Ravenna-Spezia (Sky Sport Max)
  • 15.00 Premier League: Brighton-Crystal Palace (Sky Sport Mix)
  • 15.00 Serie A: Fiorentina-Como (DAZN)
  • 15.00 Serie B: Juve Stabia-Sudtirol (DAZN)
  • 15.00 Serie C: Bari-Crotone (Rai 2, Sky Sport 1)
  • 15.00 Premier League: Bournemouth-Sunderland (Sky Sport Arena)
  • 15.00 Premier League: Leeds United-Manchester United (Sky Sport Calcio)
  • 17.15 Serie B: Cesena-Avellino (DAZN)
  • 17.30 Bundesliga: Borussia Moenchengladbach-TSG 1899 Hoffenheim (Sky Sport Mix)
  • 17.30 Serie C: Pescara-Ostia Mare (Sky Sport Arena)
  • 17.30 Premier League: Nottingham Forest-Arsenal (Sky Sport Max)
  • 18.00 Serie A: Milan-Atalanta (Sky, DAZN, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio)
  • 19.30 Serie B: Sampdoria-Arezzo (DAZN)
  • 20.45 Serie A: Juventus-Lazio (DAZN)

CALCIO FEMMINILE

  • 12.30 Serie A: Juventus-Como (Rai Sport)

CICLISMO

  • 15.45 Veneto Classic (Eurosport)
  • 15.50 Veneto Classic (Rai Sport)

CICLISMO FEMMINILE

  • 12.30 Eneco Tour, 5a tappa (Eurosport)

CICLISMO SU PISTA

  • 07.10 Mondiali Shanghai 2026, 5a giornata (Rai Sport)
  • 07.25 Mondiali Shanghai 2026, 5a giornata (Eurosport 2)

FOOTBALL AMERICANO

  • 15.30 NFL: Houston Texans-Jacksonville Jaguars (20)

MOTOCICLISMO

  • 11.10 Superbike, GP Spagna: Circuito di Jerez de la Frontera - Angel Nieto (Sky Sport MotoGP)
  • 15.30 Superbike, GP Spagna: Circuito di Jerez de la Frontera - Angel Nieto (Sky Sport MotoGP, TV8)

PALLAVOLO MASCHILE

  • 18.00 SuperLega: Cuneo-Perugia (Rai Sport)

TENNIS

  • 04.00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
  • 10.30 ATP Masters 1000 Shanghai, finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
  • 12.30 WTA 1000 Wuhan, finale (Sky Sport Max)
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