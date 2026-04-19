Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 19 aprile 2026: serie A, Cobolli in finale a Monaco, Liegi-Bastogne-Liegi e Sbk

Tutta la ricca offerta sportiva di oggi, dagli sport individuali ai grandi campionati di calcio e basket

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi si presenta davvero intensa e varia, con una programmazione televisiva che accontenta tutti gli appassionati di calcio, basket, ciclismo, tennis, motociclismo, pallavolo e rugby. Si susseguono in diretta eventi di rilievo internazionale come il WTA 500 di Stoccarda e l’ATP 500 di Monaco di Baviera con Cobolli in finale per il tennis, mentre per il motociclismo la Superbike fa tappa al TT Circuit Assen con gare trasmesse su molteplici canali. Il ciclismo è protagonista con l’Amstel Gold Race, sia maschile che femminile, trasmessa in chiaro su Eurosport e Eurosport 2. Per gli amanti del calcio, oltre alle sfide di Serie A, Serie B, Serie C e Serie D, spiccano il derby pugliese Pisa-Genoa e la prestigiosa sfida della Premier League tra Manchester City e Arsenal, senza dimenticare gli incontri della Liga Profesional in Sud America. In campo femminile, la pallavolo di Serie A1 con il match Conegliano-Milano e la finale di Eurolega di basket femminile su Rai Sport arricchiscono l’offerta. Insomma, una programmazione completa che consente a ogni tifoso di seguire i suoi eventi preferiti, sia in chiaro che a pagamento, su una ricca varietà di emittenti sportive.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

01:30 NBA Playoffs (Sky Sport Basket, pay)

NBA Playoffs (Sky Sport Basket, pay) 04:00 NBA Playoffs (Sky Sport Basket, pay)

NBA Playoffs (Sky Sport Basket, pay) 16:00 Serie A: Tortona-Virtus Bologna (Sky Sport Basket, pay)

Serie A: Tortona-Virtus Bologna (Sky Sport Basket, pay) 16:00 Serie A: Tortona-Virtus Bologna (Cielo, free)

Serie A: Tortona-Virtus Bologna (Cielo, free) 19:00 NBA Playoffs (Sky Sport Basket, pay)

NBA Playoffs (Sky Sport Basket, pay) 21:30 NBA Playoffs (Sky Sport Basket, pay)

NBA Playoffs (Sky Sport Basket, pay) 20:30 Basket Femminile Eurolega Finale (Rai Sport, free)

CALCIO

01:30 Liga Profesional: Rosario Central-Sarmiento (Sportitalia, free)

Liga Profesional: Rosario Central-Sarmiento (Sportitalia, free) 11:00 Primavera 1: Inter-Lecce (Sportitalia, free)

Primavera 1: Inter-Lecce (Sportitalia, free) 13:00 Primavera 1: Lazio-Roma (Sportitalia, free)

Primavera 1: Lazio-Roma (Sportitalia, free) 12:30 Serie A: Cremonese-Torino (Dazn, pay)

Serie A: Cremonese-Torino (Dazn, pay) 15:00 Serie A: Verona-Milan (Dazn, pay)

Serie A: Verona-Milan (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Carrarese-Pescara (Dazn, pay)

Serie B: Carrarese-Pescara (Dazn, pay) 15:00 Serie D: Folgore Caratese-Real Calepina (Sportitalia, free)

Serie D: Folgore Caratese-Real Calepina (Sportitalia, free) 15:00 Premier League: Everton-Liverpool (Sky Sport Arena, pay)

Premier League: Everton-Liverpool (Sky Sport Arena, pay) 17:15 Serie B: Padova-Reggiana (Dazn, pay)

Serie B: Padova-Reggiana (Dazn, pay) 17:30 Premier League: Manchester City-Arsenal (Sky Sport 1, pay)

Premier League: Manchester City-Arsenal (Sky Sport 1, pay) 18:00 Serie A: Pisa-Genoa (Sky, pay)

Serie A: Pisa-Genoa (Sky, pay) 18:00 Serie A: Pisa-Genoa (Sky Sport Calcio, pay)

Serie A: Pisa-Genoa (Sky Sport Calcio, pay) 18:00 Serie A: Pisa-Genoa (Dazn, pay)

Serie A: Pisa-Genoa (Dazn, pay) 19:30 Serie B: Empoli-Virtus Entella (Dazn, pay)

Serie B: Empoli-Virtus Entella (Dazn, pay) 19:30 Bundesliga: Borussia Monchengladbach-Mainz (Sky Sport Max, pay)

Bundesliga: Borussia Monchengladbach-Mainz (Sky Sport Max, pay) 20:30 Serie C: Giugliano-Benevento (Sky Sport Mix, pay)

Serie C: Giugliano-Benevento (Sky Sport Mix, pay) 20:30 Serie C: Catania-Potenza (Sky Sport 1, pay)

Serie C: Catania-Potenza (Sky Sport 1, pay) 20:45 Ligue 1: PSG-Olympique Lione (Sky Sport Calcio, pay)

Ligue 1: PSG-Olympique Lione (Sky Sport Calcio, pay) 20:45 Serie A: Juventus-Bologna (Dazn, pay)

Serie A: Juventus-Bologna (Dazn, pay) 22:00 Liga Profesional: River Plate-Boca Juniors (Sportitalia, free)

CICLISMO

12:45 Amstel Gold Race Femminile (Eurosport, free)

Amstel Gold Race Femminile (Eurosport, free) 12:45 Amstel Gold Race Femminile (Eurosport 2, free)

Amstel Gold Race Femminile (Eurosport 2, free) 15:00 Amstel Gold Race (Eurosport, free)

Amstel Gold Race (Eurosport, free) 15:00 Amstel Gold Race (Eurosport 2, free)

MOTOCICLISMO

11:10 Superbike GP Olanda, TT Circuit Assen (Sky Sport MotoGP, pay)

Superbike GP Olanda, TT Circuit Assen (Sky Sport MotoGP, pay) 11:10 Superbike GP Olanda, TT Circuit Assen (Sky Sport 1, pay)

Superbike GP Olanda, TT Circuit Assen (Sky Sport 1, pay) 11:10 Superbike GP Olanda, TT Circuit Assen (TV8, free)

Superbike GP Olanda, TT Circuit Assen (TV8, free) 15:30 Superbike GP Olanda, TT Circuit Assen (Sky Sport MotoGP, pay)

Superbike GP Olanda, TT Circuit Assen (Sky Sport MotoGP, pay) 15:30 Superbike GP Olanda, TT Circuit Assen (Sky Sport 1, pay)

Superbike GP Olanda, TT Circuit Assen (Sky Sport 1, pay) 15:30 Superbike GP Olanda, TT Circuit Assen (TV8, free)

PALLAVOLO FEMMINILE

18:00 Serie A1: Conegliano-Milano (Rai Sport, free)

TENNIS

13:30 ATP 500 Monaco di Baviera Finale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 500 Monaco di Baviera Finale (Sky Sport Tennis, pay) 15:00 WTA 500 Stoccarda Finale (Sky Sport Mix, pay)

WTA 500 Stoccarda Finale (Sky Sport Mix, pay) 16:00 ATP 500 Barcellona Finale (Sky Sport Tennis, pay)

RUGBY

21:05 Top 14: Racing 92-Stade Francais Paris (Sky Sport Arena, pay)

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