Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 19 ottobre 2025: Serie A, F1 Gp Usa e SuperBike

Tutto lo sport del giorno con calcio, ciclismo, tennis, motociclismo e altro in diretta TV

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi propone un palinsesto ricco e variegato con tanti appuntamenti da non perdere nei più diversi ambiti agonistici. Il calcio domina la scena con numerose partite di Serie A, Serie B, Serie C, Bundesliga, Premier League e tornei giovanili che si potranno seguire su emittenti sia gratuite che pay. Accanto al calcio, spiccano le gare di ciclismo con la 5ª tappa del Tour of Holland e la Veneto Classic, tutte trasmesse in chiaro su Eurosport e Rai 2. Infine, spazio a tennis con diverse finali di tornei ATP e WTA che offriranno emozioni sui canali Sky Sport Tennis. Di rilievo anche la presenza del motociclismo con il Superbike in gara al circuito di Jerez, e il Formula 1 con il GP Stati Uniti in diretta su Sky Sport 1 e TV8. Non mancano altre discipline come basket, pallavolo femminile, rugby e pallamano maschile a rendere il quadro della programmazione sportiva di oggi completo e appassionante per ogni tifoso e appassionato.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

08:45 Maratona di Amsterdam (Eurosport)

Automobilismo

21:00 Formula 1 – GP Stati Uniti, Circuito delle Americhe (Sky Sport 1, Sky Sport F1)

Formula 1 – GP Stati Uniti, Circuito delle Americhe (Sky Sport 1, Sky Sport F1) 22:30 Formula 1 – GP Stati Uniti, Circuito delle Americhe (TV8)

Basket

16:00 Serie A: Dolomiti Energia Trento-Bertram Derthona Tortona (Sky Sport Basket)

Basket Femminile

20:45 Serie A1: Campobasso-Derthona (Rai Sport)

Ciclismo

13:35 Tour of Holland – 5a tappa (Eurosport)

Tour of Holland – 5a tappa (Eurosport) 16:00 Veneto Classic (Eurosport)

Veneto Classic (Eurosport) 15:55 Veneto Classic (Rai 2)

Calcio

01:00 Mondiali U20 Cile 2025: Argentina-Marocco (Rai Sport)

Mondiali U20 Cile 2025: Argentina-Marocco (Rai Sport) 11:00 Primavera 1: Atalanta-Milan (Sportitalia)

Primavera 1: Atalanta-Milan (Sportitalia) 12:30 Serie A: Como-Juventus (Dazn)

Serie A: Como-Juventus (Dazn) 18:00 Serie A: Atalanta-Lazio (Sky, Sky Sport Calcio, Dazn)

Serie A: Atalanta-Lazio (Sky, Sky Sport Calcio, Dazn) 20:45 Serie A: Milan-Fiorentina (Dazn)

Serie A: Milan-Fiorentina (Dazn) 15:00 Serie A: Cagliari-Bologna (Dazn)

Serie A: Cagliari-Bologna (Dazn) 15:00 Serie A: Genoa-Parma (Dazn)

Serie A: Genoa-Parma (Dazn) 20:30 Serie C: Team Altamura-AZ Picerno (Sky Sport Mix)

Serie C: Team Altamura-AZ Picerno (Sky Sport Mix) 12:30 Serie C: Campobasso-Ternana (Sky Sport Calcio)

Serie C: Campobasso-Ternana (Sky Sport Calcio) 14:30 Serie C: Benevento-Potenza (Sky Sport Max)

Serie C: Benevento-Potenza (Sky Sport Max) 14:30 Serie C: Catania-Salernitana (Sky Sport Calcio)

Serie C: Catania-Salernitana (Sky Sport Calcio) 17:30 Serie C: Pineto-Perugia (Sky Sport Arena)

Serie C: Pineto-Perugia (Sky Sport Arena) 20:30 Serie C: Lecco-Union Brescia (Sky Sport Arena)

Serie C: Lecco-Union Brescia (Sky Sport Arena) 16:00 Bundesliga: St Pauli-Hoffenheim (Sky Sport Mix)

Bundesliga: St Pauli-Hoffenheim (Sky Sport Mix) 15:30 Bundesliga: Friburgo-Eintracht F. (Sky Sport Arena)

Bundesliga: Friburgo-Eintracht F. (Sky Sport Arena) 15:00 Serie B: Palermo-Modena (Dazn)

Serie B: Palermo-Modena (Dazn) 17:15 Serie B: Empoli-Venezia (Dazn)

Serie B: Empoli-Venezia (Dazn) 19:30 Serie B: Catanzaro-Padova (Dazn)

Serie B: Catanzaro-Padova (Dazn) 15:00 Premier League: Tottenham-Aston Villa (Sky Sport 1)

Premier League: Tottenham-Aston Villa (Sky Sport 1) 17:30 Premier League: Liverpool-Manchester United (Sky Sport 1)

Calcio Femminile

15:30 Serie A: Lazio-Juventus (Rai Sport)

Motociclismo

11:00 Superbike – GP Spagna, Circuito di Jerez de la Frontera (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

Superbike – GP Spagna, Circuito di Jerez de la Frontera (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1) 14:00 Superbike – GP Spagna, Circuito di Jerez de la Frontera (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

Pallamano Maschile

18:00 Qualificazioni Europei 2026: Italia-Svizzera (Sky Sport Max)

Pallavolo Femminile

16:00 Serie A1: Bergamo-Novara (Dazn)

Serie A1: Bergamo-Novara (Dazn) 17:00 Serie A1: Vallefoglia-San Giovanni (Dazn)

Serie A1: Vallefoglia-San Giovanni (Dazn) 18:00 Serie A1: Cbf Balducci Hr Macerata-Bartoccini Mc Restauri Perugia (Rai Sport)

Rugby

21:05 Top 14: Tolone-Racing 92 (Sky Sport Max)

Tennis

03:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1) 11:00 WTA 500 Ningbo – Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena)

WTA 500 Ningbo – Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena) 12:00 ATP 250 Almaty – Finale (Sky Sport Tennis)

ATP 250 Almaty – Finale (Sky Sport Tennis) 15:00 ATP 250 Stoccolma – Finale (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis)

ATP 250 Stoccolma – Finale (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis) 16:30 ATP 250 Bruxelles – Finale (Sky Sport Tennis)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp