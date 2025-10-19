Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 19 ottobre 2025: Serie A, F1 Gp Usa e SuperBike

La giornata sportiva di oggi propone un palinsesto ricco e variegato con tanti appuntamenti da non perdere nei più diversi ambiti agonistici. Il calcio domina la scena con numerose partite di Serie A, Serie B, Serie C, Bundesliga, Premier League e tornei giovanili che si potranno seguire su emittenti sia gratuite che pay. Accanto al calcio, spiccano le gare di ciclismo con la 5ª tappa del Tour of Holland e la Veneto Classic, tutte trasmesse in chiaro su Eurosport e Rai 2. Infine, spazio a tennis con diverse finali di tornei ATP e WTA che offriranno emozioni sui canali Sky Sport Tennis. Di rilievo anche la presenza del motociclismo con il Superbike in gara al circuito di Jerez, e il Formula 1 con il GP Stati Uniti in diretta su Sky Sport 1 e TV8. Non mancano altre discipline come basket, pallavolo femminile, rugby e pallamano maschile a rendere il quadro della programmazione sportiva di oggi completo e appassionante per ogni tifoso e appassionato.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
- Atletica Leggera
- Automobilismo
- Basket
- Basket Femminile
- Ciclismo
- Calcio
- Calcio Femminile
- Motociclismo
- Pallamano Maschile
- Pallavolo Femminile
- Rugby
- Tennis
Atletica Leggera
- 08:45 Maratona di Amsterdam (Eurosport)
Automobilismo
- 21:00 Formula 1 – GP Stati Uniti, Circuito delle Americhe (Sky Sport 1, Sky Sport F1)
- 22:30 Formula 1 – GP Stati Uniti, Circuito delle Americhe (TV8)
Basket
- 16:00 Serie A: Dolomiti Energia Trento-Bertram Derthona Tortona (Sky Sport Basket)
Basket Femminile
- 20:45 Serie A1: Campobasso-Derthona (Rai Sport)
Ciclismo
- 13:35 Tour of Holland – 5a tappa (Eurosport)
- 16:00 Veneto Classic (Eurosport)
- 15:55 Veneto Classic (Rai 2)
Calcio
- 01:00 Mondiali U20 Cile 2025: Argentina-Marocco (Rai Sport)
- 11:00 Primavera 1: Atalanta-Milan (Sportitalia)
- 12:30 Serie A: Como-Juventus (Dazn)
- 18:00 Serie A: Atalanta-Lazio (Sky, Sky Sport Calcio, Dazn)
- 20:45 Serie A: Milan-Fiorentina (Dazn)
- 15:00 Serie A: Cagliari-Bologna (Dazn)
- 15:00 Serie A: Genoa-Parma (Dazn)
- 20:30 Serie C: Team Altamura-AZ Picerno (Sky Sport Mix)
- 12:30 Serie C: Campobasso-Ternana (Sky Sport Calcio)
- 14:30 Serie C: Benevento-Potenza (Sky Sport Max)
- 14:30 Serie C: Catania-Salernitana (Sky Sport Calcio)
- 17:30 Serie C: Pineto-Perugia (Sky Sport Arena)
- 20:30 Serie C: Lecco-Union Brescia (Sky Sport Arena)
- 16:00 Bundesliga: St Pauli-Hoffenheim (Sky Sport Mix)
- 15:30 Bundesliga: Friburgo-Eintracht F. (Sky Sport Arena)
- 15:00 Serie B: Palermo-Modena (Dazn)
- 17:15 Serie B: Empoli-Venezia (Dazn)
- 19:30 Serie B: Catanzaro-Padova (Dazn)
- 15:00 Premier League: Tottenham-Aston Villa (Sky Sport 1)
- 17:30 Premier League: Liverpool-Manchester United (Sky Sport 1)
Calcio Femminile
- 15:30 Serie A: Lazio-Juventus (Rai Sport)
Motociclismo
- 11:00 Superbike – GP Spagna, Circuito di Jerez de la Frontera (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)
- 14:00 Superbike – GP Spagna, Circuito di Jerez de la Frontera (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)
Pallamano Maschile
- 18:00 Qualificazioni Europei 2026: Italia-Svizzera (Sky Sport Max)
Pallavolo Femminile
- 16:00 Serie A1: Bergamo-Novara (Dazn)
- 17:00 Serie A1: Vallefoglia-San Giovanni (Dazn)
- 18:00 Serie A1: Cbf Balducci Hr Macerata-Bartoccini Mc Restauri Perugia (Rai Sport)
Rugby
- 21:05 Top 14: Tolone-Racing 92 (Sky Sport Max)
Tennis
- 03:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
- 11:00 WTA 500 Ningbo – Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena)
- 12:00 ATP 250 Almaty – Finale (Sky Sport Tennis)
- 15:00 ATP 250 Stoccolma – Finale (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis)
- 16:30 ATP 250 Bruxelles – Finale (Sky Sport Tennis)
