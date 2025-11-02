Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 2 novembre 2025: Sinner in finale a Parigi, serie A e serie B

Un’intensa giornata ricca di appuntamenti sportivi ci aspetta oggi sulle reti italiane, con una vasta offerta che spazia da atletica leggera a tennis, passando per calcio, pallavolo, basket e rugby. A catturare l’attenzione degli appassionati di atletica leggera è la celebre Maratona di New York, trasmessa in chiaro su Eurosport e Rai Sport, un classico autunnale che non delude mai. Le tifoserie del calcio potranno seguire un ricco palinsesto che include Serie A, Serie B, Serie C, Bundesliga, Premier League e Ligue 1, con partite in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio, Sportitalia e altre emittenti. La pallavolo propone gare maschili e femminili di altissimo livello, con gli incontri della SuperLega e della Serie A1 femminile trasmessi principalmente su Dazn e Rai Sport. Gli appassionati di basket potranno vedere partite di Serie A e Serie A2, mentre per gli amanti del tennis ci sono finali e match dei tornei WTA e ATP in esclusiva su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1 con Sinner in campo. Infine, la giornata si chiude con un evento di rugby Top 14 in diretta su Sky Sport Arena. Insomma, un programma per ogni palato sportivo, all’insegna della diretta e della passione.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 14:30 Maratona di New York (Eurosport, Rai Sport)
Basket
- 16:00 Serie A: Acqua S.Bernardo Cantu’-Vanoli Basket Cremona (Sky Sport Basket – pay)
- 20:30 Serie A2: Pistoia-Fortitudo Bologna (Rai Sport)
Calcio
- 00:30 Liga Profesional: River Plate-Gymnasia La Plata (Sportitalia)
- 08:30 Serie A Femminile: Roma-Inter (Rai Sport)
- 09:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: Finale (Sky Sport 1 – pay)
- 11:00 Primavera 1: Lazio-Milan (Sportitalia)
- 12:30 Serie A: Verona-Inter (Dazn – pay)
- 12:30 Serie C: Livorno-Forlì (Sky Sport Arena – pay)
- 12:30 Serie C: Triestina-Union Brescia (Sky Sport Calcio – pay)
- 14:30 Serie C: Gubbio-Ternana (Sky Sport Arena – pay)
- 15:00 Serie A: Fiorentina-Lecce (Dazn – pay)
- 15:00 Serie A: Torino-Pisa (Dazn – pay)
- 15:00 Serie B: Bari-Cesena (Dazn – pay)
- 15:00 Serie B: Catanzaro-Venezia (Dazn – pay)
- 15:00 Serie B: Modena-Juve Stabia (Dazn – pay)
- 15:00 Premier League: West Ham-Newcastle (Sky Sport Calcio – pay)
- 17:15 Serie B: Monza-Spezia (Dazn – pay)
- 17:30 Serie C: Ravenna-Ascoli (Sky Sport Max – pay)
- 17:30 Bundesliga: Wolfsburg-Hoffenheim (Sky Sport Mix – pay)
- 17:30 Premier League: Manchester City-Bournemouth (Sky Sport Arena – pay)
- 18:00 Serie A: Parma-Bologna (Dazn, Sky, Sky Sport Calcio – pay)
- 19:30 Serie B: Sampdoria-Mantova (Dazn – pay)
- 20:30 Serie C: Lecco-Arzignano V. (Sky Sport Max – pay)
- 20:30 Serie C: Lumezzane-Renate (Sky Sport Mix – pay)
- 20:45 Serie A: Milan-Roma (Dazn – pay)
- 20:45 Ligue 1: Brest-Lione (Sky Sport Calcio – pay)
- 21:05 Serie C: Calcio Serie C 12ga Girone B Ravenna/ Ascoli (Sky Sport 1 – pay)
- 21:05 Serie C: Calcio Serie C 12ga Girone C Benevento/ Sorrento (Sky Sport 1 – pay)
Pallavolo Femminile
- 15:00 Serie A1: Milano-Pinerolo (Dazn – pay)
- 16:00 Serie A1: Novara-Scandicci (Dazn – pay)
Pallavolo Maschile
- 18:00 SuperLega: Modena-Perugia (Rai Sport)
- 19:00 SuperLega: Verona-Trento (Dazn – pay)
- 19:30 SuperLega: Milano-Monza (Dazn – pay)
Rugby
- 21:05 Top 14: Rochelle-Racing 92 (Sky Sport Arena – pay)
Tennis
- 08:30 WTA 250 Jiangxi: Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max – pay)
- 09:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: Finale (Sky Sport 1 – pay)
- 11:00 WTA Finals Riyadh 2025: Round Robin Match 1 Doppio (Sky Sport Tennis – pay)
- 13:30 WTA Finals Riyadh 2025: Round Robin Match 1 Singolare (Sky Sport Tennis – pay)
- 13:30 WTA 250 Chennai: Finale (Sky Sport Mix, Sky Sport 1 – pay)
- 15:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: Finale (Sky Sport 1 – pay)
- 16:00 WTA Finals Riyadh 2025: Round Robin Match 2 Singolare (Sky Sport Tennis – pay)
- 18:15 WTA Finals Riyadh 2025: Round Robin Match 2 Doppio (Sky Sport Tennis – pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.