Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 2 novembre 2025: Sinner in finale a Parigi, serie A e serie B

Scopri tutti gli eventi sportivi di oggi in diretta sulle principali emittenti italiane.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Un’intensa giornata ricca di appuntamenti sportivi ci aspetta oggi sulle reti italiane, con una vasta offerta che spazia da atletica leggera a tennis, passando per calcio, pallavolo, basket e rugby. A catturare l’attenzione degli appassionati di atletica leggera è la celebre Maratona di New York, trasmessa in chiaro su Eurosport e Rai Sport, un classico autunnale che non delude mai. Le tifoserie del calcio potranno seguire un ricco palinsesto che include Serie A, Serie B, Serie C, Bundesliga, Premier League e Ligue 1, con partite in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio, Sportitalia e altre emittenti. La pallavolo propone gare maschili e femminili di altissimo livello, con gli incontri della SuperLega e della Serie A1 femminile trasmessi principalmente su Dazn e Rai Sport. Gli appassionati di basket potranno vedere partite di Serie A e Serie A2, mentre per gli amanti del tennis ci sono finali e match dei tornei WTA e ATP in esclusiva su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1 con Sinner in campo. Infine, la giornata si chiude con un evento di rugby Top 14 in diretta su Sky Sport Arena. Insomma, un programma per ogni palato sportivo, all’insegna della diretta e della passione.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

14:30 Maratona di New York (Eurosport, Rai Sport)

Basket

16:00 Serie A: Acqua S.Bernardo Cantu’-Vanoli Basket Cremona (Sky Sport Basket – pay)

Serie A: Acqua S.Bernardo Cantu’-Vanoli Basket Cremona (Sky Sport Basket – pay) 20:30 Serie A2: Pistoia-Fortitudo Bologna (Rai Sport)

Calcio

00:30 Liga Profesional: River Plate-Gymnasia La Plata (Sportitalia)

Liga Profesional: River Plate-Gymnasia La Plata (Sportitalia) 08:30 Serie A Femminile: Roma-Inter (Rai Sport)

Serie A Femminile: Roma-Inter (Rai Sport) 09:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: Finale (Sky Sport 1 – pay)

ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: Finale (Sky Sport 1 – pay) 11:00 Primavera 1: Lazio-Milan (Sportitalia)

Primavera 1: Lazio-Milan (Sportitalia) 12:30 Serie A: Verona-Inter (Dazn – pay)

Serie A: Verona-Inter (Dazn – pay) 12:30 Serie C: Livorno-Forlì (Sky Sport Arena – pay)

Serie C: Livorno-Forlì (Sky Sport Arena – pay) 12:30 Serie C: Triestina-Union Brescia (Sky Sport Calcio – pay)

Serie C: Triestina-Union Brescia (Sky Sport Calcio – pay) 14:30 Serie C: Gubbio-Ternana (Sky Sport Arena – pay)

Serie C: Gubbio-Ternana (Sky Sport Arena – pay) 15:00 Serie A: Fiorentina-Lecce (Dazn – pay)

Serie A: Fiorentina-Lecce (Dazn – pay) 15:00 Serie A: Torino-Pisa (Dazn – pay)

Serie A: Torino-Pisa (Dazn – pay) 15:00 Serie B: Bari-Cesena (Dazn – pay)

Serie B: Bari-Cesena (Dazn – pay) 15:00 Serie B: Catanzaro-Venezia (Dazn – pay)

Serie B: Catanzaro-Venezia (Dazn – pay) 15:00 Serie B: Modena-Juve Stabia (Dazn – pay)

Serie B: Modena-Juve Stabia (Dazn – pay) 15:00 Premier League: West Ham-Newcastle (Sky Sport Calcio – pay)

Premier League: West Ham-Newcastle (Sky Sport Calcio – pay) 17:15 Serie B: Monza-Spezia (Dazn – pay)

Serie B: Monza-Spezia (Dazn – pay) 17:30 Serie C: Ravenna-Ascoli (Sky Sport Max – pay)

Serie C: Ravenna-Ascoli (Sky Sport Max – pay) 17:30 Bundesliga: Wolfsburg-Hoffenheim (Sky Sport Mix – pay)

Bundesliga: Wolfsburg-Hoffenheim (Sky Sport Mix – pay) 17:30 Premier League: Manchester City-Bournemouth (Sky Sport Arena – pay)

Premier League: Manchester City-Bournemouth (Sky Sport Arena – pay) 18:00 Serie A: Parma-Bologna (Dazn, Sky, Sky Sport Calcio – pay)

Serie A: Parma-Bologna (Dazn, Sky, Sky Sport Calcio – pay) 19:30 Serie B: Sampdoria-Mantova (Dazn – pay)

Serie B: Sampdoria-Mantova (Dazn – pay) 20:30 Serie C: Lecco-Arzignano V. (Sky Sport Max – pay)

Serie C: Lecco-Arzignano V. (Sky Sport Max – pay) 20:30 Serie C: Lumezzane-Renate (Sky Sport Mix – pay)

Serie C: Lumezzane-Renate (Sky Sport Mix – pay) 20:45 Serie A: Milan-Roma (Dazn – pay)

Serie A: Milan-Roma (Dazn – pay) 20:45 Ligue 1: Brest-Lione (Sky Sport Calcio – pay)

Ligue 1: Brest-Lione (Sky Sport Calcio – pay) 21:05 Serie C: Calcio Serie C 12ga Girone B Ravenna/ Ascoli (Sky Sport 1 – pay)

Serie C: Calcio Serie C 12ga Girone B Ravenna/ Ascoli (Sky Sport 1 – pay) 21:05 Serie C: Calcio Serie C 12ga Girone C Benevento/ Sorrento (Sky Sport 1 – pay)

Pallavolo Femminile

15:00 Serie A1: Milano-Pinerolo (Dazn – pay)

Serie A1: Milano-Pinerolo (Dazn – pay) 16:00 Serie A1: Novara-Scandicci (Dazn – pay)

Pallavolo Maschile

18:00 SuperLega: Modena-Perugia (Rai Sport)

SuperLega: Modena-Perugia (Rai Sport) 19:00 SuperLega: Verona-Trento (Dazn – pay)

SuperLega: Verona-Trento (Dazn – pay) 19:30 SuperLega: Milano-Monza (Dazn – pay)

Rugby

21:05 Top 14: Rochelle-Racing 92 (Sky Sport Arena – pay)

Tennis

08:30 WTA 250 Jiangxi: Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max – pay)

WTA 250 Jiangxi: Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max – pay) 09:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: Finale (Sky Sport 1 – pay)

ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: Finale (Sky Sport 1 – pay) 11:00 WTA Finals Riyadh 2025: Round Robin Match 1 Doppio (Sky Sport Tennis – pay)

WTA Finals Riyadh 2025: Round Robin Match 1 Doppio (Sky Sport Tennis – pay) 13:30 WTA Finals Riyadh 2025: Round Robin Match 1 Singolare (Sky Sport Tennis – pay)

WTA Finals Riyadh 2025: Round Robin Match 1 Singolare (Sky Sport Tennis – pay) 13:30 WTA 250 Chennai: Finale (Sky Sport Mix, Sky Sport 1 – pay)

WTA 250 Chennai: Finale (Sky Sport Mix, Sky Sport 1 – pay) 15:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: Finale (Sky Sport 1 – pay)

ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: Finale (Sky Sport 1 – pay) 16:00 WTA Finals Riyadh 2025: Round Robin Match 2 Singolare (Sky Sport Tennis – pay)

WTA Finals Riyadh 2025: Round Robin Match 2 Singolare (Sky Sport Tennis – pay) 18:15 WTA Finals Riyadh 2025: Round Robin Match 2 Doppio (Sky Sport Tennis – pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp