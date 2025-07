Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 20 luglio 2025: Italia-Grecia di pallanuoto, Tour e Motogp

Scopri tutti gli eventi sportivi di motociclismo, tennis, pallanuoto, ciclismo e atletica in diretta TV oggi.

Un ricco programma sportivo anima oggi le emittenti televisive italiane con appuntamenti imperdibili che spaziano tra diverse discipline. La giornata è dominata dal motociclismo con il Gran Premio della Repubblica Ceca all’Automotodrome Brno che vede protagoniste le classi Moto3, Moto2 e MotoGP, trasmesse su Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1. Il tennis propone finali e incontri di vari tornei ATP e WTA, tutti seguibili sui canali Sky Sport Tennis. Per gli appassionati di pallanuoto maschile i Mondiali di Singapore 2025 offrono sfide avvincenti tra nazionali come Italia-Grecia, Spagna-Montenegro, USA-Serbia e Croazia-Ungheria, visibili su Rai Sport e Sky Sport Mix, con alcune partite in chiaro e altre a pagamento. Il ciclismo è presente con la 15a tappa del Tour de France, trasmessa da Rai 2 ed Eurosport. Infine, l’atletica leggera completa il quadro sportivo con le finali della 4a giornata degli Europei U23 di Bergen trasmesse da Rai Sport. Una giornata da non perdere per gli amanti degli sport a 360 gradi.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

16:05 Finali 4a giornata Europei U23 Bergen 2025 (Rai Sport)

Ciclismo

13:00 Tour de France, 15a tappa Muret-Carcassonne (Eurosport)

Tour de France, 15a tappa Muret-Carcassonne (Eurosport) 14:00 Tour de France, 15a tappa Muret-Carcassonne (Rai 2)

Motociclismo

11:00 GP Repubblica Ceca Moto3, Automotodrome Brno (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

GP Repubblica Ceca Moto3, Automotodrome Brno (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1) 12:15 GP Repubblica Ceca Moto2, Automotodrome Brno (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

GP Repubblica Ceca Moto2, Automotodrome Brno (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1) 14:00 GP Repubblica Ceca MotoGP, Automotodrome Brno (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

Pallanuoto Maschile

10:00 Italia-Grecia Mondiali Singapore 2025 (Sky Sport Mix – pay)

Italia-Grecia Mondiali Singapore 2025 (Sky Sport Mix – pay) 11:35 Spagna-Montenegro Mondiali Singapore 2025 (Rai Sport – free, Sky Sport Mix – pay)

Spagna-Montenegro Mondiali Singapore 2025 (Rai Sport – free, Sky Sport Mix – pay) 13:10 USA-Serbia Mondiali Singapore 2025 (Sky Sport Mix – pay)

USA-Serbia Mondiali Singapore 2025 (Sky Sport Mix – pay) 14:45 Croazia-Ungheria Mondiali Singapore 2025 (Rai Sport – free, Sky Sport Mix – pay)

Tennis

11:30 Finale ATP 250 Gstaad (Sky Sport Tennis)

Finale ATP 250 Gstaad (Sky Sport Tennis) 14:00 Finale ATP 250 Bastad (Sky Sport Tennis)

Finale ATP 250 Bastad (Sky Sport Tennis) 16:30 Finale WTA 250 Iasi (Sky Sport Tennis)

Finale WTA 250 Iasi (Sky Sport Tennis) 18:30 1a Giornata ATP 250 Umago (Sky Sport Tennis)

