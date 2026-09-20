Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 20 settembre 2026: serie A, Motogp, Europei volley e Mondiali ciclismo

Scopri la ricca offerta sportiva di oggi con calcio, ciclismo, motociclismo, basket, tennis e tanto altro.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Giornata ricca di emozioni per gli appassionati di calcio, ciclismo, motociclismo, basket e tennis, con un palinsesto denso di eventi trasmessi in diretta sulle principali emittenti italiane. Dalle sfide di Serie A, Serie B e Premier League alle competizioni internazionali dei Mondiali di ciclismo su strada a Montreal, passando per i grandi appuntamenti del MotoGP al Red Bull Ring e le finali di Supercoppa di basket, ogni tifoso potrà seguire le proprie passioni in tv. Da non perdere anche la finale del torneo WTA 250 a San Paolo e la partita di pallavolo maschile degli Europei 2026. Le trasmissioni prevedono sia appuntamenti in chiaro che su pay-tv, garantendo così un’offerta ampia e variegata per tutti gli sportivi.