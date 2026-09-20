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Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 20 settembre 2026: serie A, Motogp, Europei volley e Mondiali ciclismo

Scopri la ricca offerta sportiva di oggi con calcio, ciclismo, motociclismo, basket, tennis e tanto altro.

3 min di lettura

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Giornata ricca di emozioni per gli appassionati di calcio, ciclismo, motociclismo, basket e tennis, con un palinsesto denso di eventi trasmessi in diretta sulle principali emittenti italiane. Dalle sfide di Serie A, Serie B e Premier League alle competizioni internazionali dei Mondiali di ciclismo su strada a Montreal, passando per i grandi appuntamenti del MotoGP al Red Bull Ring e le finali di Supercoppa di basket, ogni tifoso potrà seguire le proprie passioni in tv. Da non perdere anche la finale del torneo WTA 250 a San Paolo e la partita di pallavolo maschile degli Europei 2026. Le trasmissioni prevedono sia appuntamenti in chiaro che su pay-tv, garantendo così un’offerta ampia e variegata per tutti gli sportivi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Basket

  • 17:00 Supercoppa, Finale (Sky Sport Basket, pay)
  • 17:00 Supercoppa, Finale (Cielo, free)

Calcio

  • 00:00 Liga Profesional: River Plate-Huracan (Sportitalia, free)
  • 11:00 Primavera 1: Milan-Roma (Sportitalia, free)
  • 12:30 Serie A: Fiorentina-Napoli (Dazn, pay)
  • 12:30 Serie C: Atalanta U23-Ravenna (Sky Sport Calcio, pay)
  • 12:30 Serie C: Juventus Next Gen-AlbinoLeffe (Sky Sport Arena, pay)
  • 13:30 Bundesliga 2: Energie Cottbus-St Pauli (Sky Sport Mix, pay)
  • 14:55 Serie A: Juventus-Atalanta (Sky Sport 1, pay)
  • 14:55 Serie A: Juventus-Atalanta (Sky, pay)
  • 14:55 Serie A: Juventus-Atalanta (Dazn, pay)
  • 15:00 Serie C: Inter U23-Foggia (Rai 2, free)
  • 15:00 Serie B: Arezzo-Sudtirol (Dazn, pay)
  • 15:00 Serie B: Hellas Verona-Vicenza (Dazn, pay)
  • 15:00 Serie A: Frosinone-Como (Dazn, pay)
  • 15:00 Serie A: Parma-Genoa (Dazn, pay)
  • 15:00 Premier League: Manchester City-Sunderland (Sky Sport Calcio, pay)
  • 17:15 Serie B: Mantova-Pisa (Dazn, pay)
  • 17:30 Bundesliga: Schalke 04-SV 07 Elversberg (Sky Sport Mix, pay)
  • 17:30 Premier League: Fulham-Manchester United (Sky Sport Max, pay)
  • 19:30 Bundesliga: SC Paderborn-TSG 1899 Hoffenheim (Sky Sport Mix, pay)
  • 19:30 Serie B: Modena-Empoli (Dazn, pay)
  • 20:30 Serie C: Grosseto-Perugia (Sky Sport Calcio, pay)
  • 20:45 Serie A: Milan-Lecce (Dazn, pay)

Ciclismo

  • 14:55 Mondiali su strada Montreal 2026, Cronometro Élite Donne (Eurosport, free)
  • 14:55 Mondiali su strada Montreal 2026, Cronometro Élite Donne (Rai Sport, free)
  • 18:40 Mondiali su strada Montreal 2026, Cronometro Élite Uomini (Eurosport, free)
  • 18:40 Mondiali su strada Montreal 2026, Cronometro Élite Uomini (Rai Sport, free)

Motociclismo

  • 11:00 Moto3 GP Austria, Red Bull Ring, round 15 (Sky Sport MotoGP, pay)
  • 11:00 Moto3 GP Austria, Red Bull Ring, round 15 (Sky Sport 1, pay)
  • 12:15 Moto2 GP Austria, Red Bull Ring, round 15 (Sky Sport MotoGP, pay)
  • 12:15 Moto2 GP Austria, Red Bull Ring, round 15 (Sky Sport 1, pay)
  • 14:00 MotoGP GP Austria, Red Bull Ring, round 15 (Sky Sport MotoGP, pay)
  • 14:00 MotoGP GP Austria, Red Bull Ring, round 15 (Sky Sport 1, pay)

Pallavolo maschile

  • 21:05 Europei 2026: Italia-Danimarca (Rai 2, free)

Tennis

  • 05:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
  • 20:30 WTA 250 San Paolo, Finale (Sky Sport Tennis, pay)
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