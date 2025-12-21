Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 21 dicembre 2025: serie A, B e C poi Gigante maschile e SuperG donne

Virgilio Sport
Oggi la programmazione televisiva dedicata allo sport offre un palinsesto molto ricco e variegato per tutti gli appassionati. Tra le discipline protagoniste troviamo lo sci alpino con le gare di Coppa del Mondo in Alta Badia e Val d’Isere, trasmesse sia su Rai 2 che Eurosport, con le emozionanti manche di Slalom Gigante maschile e Super G femminile. Per gli amanti del calcio sono in programma partite di diversi campionati e categorie: dalla Serie A con match importanti come Sassuolo-Torino e Fiorentina-Udinese, alle competizioni di Serie B, Serie C, Bundesliga, Premier League e la Coppa d’Africa, distribuite su canali come Sky, Dazn e Sportitalia. Interessante anche il palinsesto del basket con la Serie A italiana e match NBA con New York contro Miami, trasmessi su Sky Sport Basket e Sky Sport 1. La pallavolo maschile di SuperLega proporrà tre incontri, con partite visibili tra Dazn e Rai Sport. Infine, la giornata sportiva si completa con la finale singolare di tennis alle Next Gen ATP Finals e una partita di rugby nel torneo United Rugby Championship, entrambi in onda su canali Sky dedicati. Insomma, una domenica da non perdere per tutti gli appassionati di sport.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

  • 00:00 NBA: New York-Miami (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
  • 16:00 Serie A: Reyer Venezia-Napoli Basket (Sky Sport Basket)

Calcio

  • 11:00 Primavera 1: Roma-Verona (Sportitalia)
  • 13:00 Primavera 1: Fiorentina-Cagliari (Sportitalia)
  • 13:30 Bundesliga 2: Eintracht Braunschweig-Schalke (Sky Sport Mix)
  • 12:20 Serie C: Bra-Juventus Next Gen (Sky Sport 1)
  • 12:30 Serie C: Ascoli-Campobasso (Sky Sport Calcio)
  • 12:30 Serie A: Cagliari-Pisa (Dazn)
  • 14:25 Serie C: Catania-Atalanta U23 (Sky Sport 1)
  • 14:30 Serie C: LR Vicenza-Triestina (Sky Sport Arena)
  • 15:00 Serie A: Sassuolo-Torino (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)
  • 15:00 Serie B: Virtus Entella-Sudtirol (Dazn)
  • 15:00 Primavera 1: Napoli-Milan (Sportitalia)
  • 15:30 Bundesliga: Mainz-St. Pauli (Sky Sport Max)
  • 17:00 Pallavolo Maschile SuperLega: Cuneo-Civitanova (Dazn) [n.b. pallavolo, ma comparsa per orario]
  • 17:15 Serie B: Mantova-Empoli (Dazn)
  • 17:25 Premier League: Aston Villa-Manchester United (Sky Sport 1)
  • 17:30 Serie C: Perugia-Forlì (Sky Sport Mix)
  • 17:30 Bundesliga: Heidenheim-FC Bayern Monaco (Sky Sport Arena)
  • 17:30 Serie C: Lecco-Pergolettese (Sky Sport Max)
  • 18:00 Serie A: Fiorentina-Udinese (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)
  • 19:00 Pallavolo Maschile SuperLega: Modena-Cisterna (Dazn) [n.b. pallavolo]
  • 20:00 Coppa d’Africa: Marocco-Comore (Sportitalia)
  • 20:25 Serie C: Siracusa-Trapani (Sky Sport 1)
  • 20:30 Serie C: Casarano-Team Altamura (Sky Sport Max)
  • 20:45 Serie A: Genoa-Atalanta (Dazn)

Pallavolo Maschile

  • 17:00 SuperLega: Cuneo-Civitanova (Dazn)
  • 18:00 SuperLega: Padova-Trento (Rai Sport)
  • 19:00 SuperLega: Modena-Cisterna (Dazn)

Rugby

  • 21:05 United Rugby Championship: Union Bordeaux Begles-Tolone (Sky Sport Arena)

Sci Alpino

  • 10:00 Coppa del Mondo: Alta Badia. Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport, Rai 2)
  • 11:00 Coppa del Mondo: Val d’Isere. Super G F (Eurosport, Rai 2)
  • 13:30 Coppa del Mondo: Alta Badia. Slalom Gigante M (2a manche) (Eurosport, Rai 2)

Tennis

  • 18:00 Next Gen ATP Finals: Singles Finale (Sky Sport Tennis)

