Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 21 dicembre 2025: serie A, B e C poi Gigante maschile e SuperG donne

Scopri la ricca offerta di eventi sportivi in diretta televisiva di oggi, dal calcio alla pallavolo e oltre

Oggi la programmazione televisiva dedicata allo sport offre un palinsesto molto ricco e variegato per tutti gli appassionati. Tra le discipline protagoniste troviamo lo sci alpino con le gare di Coppa del Mondo in Alta Badia e Val d’Isere, trasmesse sia su Rai 2 che Eurosport, con le emozionanti manche di Slalom Gigante maschile e Super G femminile. Per gli amanti del calcio sono in programma partite di diversi campionati e categorie: dalla Serie A con match importanti come Sassuolo-Torino e Fiorentina-Udinese, alle competizioni di Serie B, Serie C, Bundesliga, Premier League e la Coppa d’Africa, distribuite su canali come Sky, Dazn e Sportitalia. Interessante anche il palinsesto del basket con la Serie A italiana e match NBA con New York contro Miami, trasmessi su Sky Sport Basket e Sky Sport 1. La pallavolo maschile di SuperLega proporrà tre incontri, con partite visibili tra Dazn e Rai Sport. Infine, la giornata sportiva si completa con la finale singolare di tennis alle Next Gen ATP Finals e una partita di rugby nel torneo United Rugby Championship, entrambi in onda su canali Sky dedicati. Insomma, una domenica da non perdere per tutti gli appassionati di sport.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

00:00 NBA: New York-Miami (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

NBA: New York-Miami (Sky Sport Basket, Sky Sport 1) 16:00 Serie A: Reyer Venezia-Napoli Basket (Sky Sport Basket)

Calcio

11:00 Primavera 1: Roma-Verona (Sportitalia)

Primavera 1: Roma-Verona (Sportitalia) 13:00 Primavera 1: Fiorentina-Cagliari (Sportitalia)

Primavera 1: Fiorentina-Cagliari (Sportitalia) 13:30 Bundesliga 2: Eintracht Braunschweig-Schalke (Sky Sport Mix)

Bundesliga 2: Eintracht Braunschweig-Schalke (Sky Sport Mix) 12:20 Serie C: Bra-Juventus Next Gen (Sky Sport 1)

Serie C: Bra-Juventus Next Gen (Sky Sport 1) 12:30 Serie C: Ascoli-Campobasso (Sky Sport Calcio)

Serie C: Ascoli-Campobasso (Sky Sport Calcio) 12:30 Serie A: Cagliari-Pisa (Dazn)

Serie A: Cagliari-Pisa (Dazn) 14:25 Serie C: Catania-Atalanta U23 (Sky Sport 1)

Serie C: Catania-Atalanta U23 (Sky Sport 1) 14:30 Serie C: LR Vicenza-Triestina (Sky Sport Arena)

Serie C: LR Vicenza-Triestina (Sky Sport Arena) 15:00 Serie A: Sassuolo-Torino (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)

Serie A: Sassuolo-Torino (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio) 15:00 Serie B: Virtus Entella-Sudtirol (Dazn)

Serie B: Virtus Entella-Sudtirol (Dazn) 15:00 Primavera 1: Napoli-Milan (Sportitalia)

Primavera 1: Napoli-Milan (Sportitalia) 15:30 Bundesliga: Mainz-St. Pauli (Sky Sport Max)

Bundesliga: Mainz-St. Pauli (Sky Sport Max) 17:00 Pallavolo Maschile SuperLega: Cuneo-Civitanova (Dazn) [n.b. pallavolo, ma comparsa per orario]

Pallavolo Maschile SuperLega: Cuneo-Civitanova (Dazn) [n.b. pallavolo, ma comparsa per orario] 17:15 Serie B: Mantova-Empoli (Dazn)

Serie B: Mantova-Empoli (Dazn) 17:25 Premier League: Aston Villa-Manchester United (Sky Sport 1)

Premier League: Aston Villa-Manchester United (Sky Sport 1) 17:30 Serie C: Perugia-Forlì (Sky Sport Mix)

Serie C: Perugia-Forlì (Sky Sport Mix) 17:30 Bundesliga: Heidenheim-FC Bayern Monaco (Sky Sport Arena)

Bundesliga: Heidenheim-FC Bayern Monaco (Sky Sport Arena) 17:30 Serie C: Lecco-Pergolettese (Sky Sport Max)

Serie C: Lecco-Pergolettese (Sky Sport Max) 18:00 Serie A: Fiorentina-Udinese (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)

Serie A: Fiorentina-Udinese (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio) 19:00 Pallavolo Maschile SuperLega: Modena-Cisterna (Dazn) [n.b. pallavolo]

Pallavolo Maschile SuperLega: Modena-Cisterna (Dazn) [n.b. pallavolo] 20:00 Coppa d’Africa: Marocco-Comore (Sportitalia)

Coppa d’Africa: Marocco-Comore (Sportitalia) 20:25 Serie C: Siracusa-Trapani (Sky Sport 1)

Serie C: Siracusa-Trapani (Sky Sport 1) 20:30 Serie C: Casarano-Team Altamura (Sky Sport Max)

Serie C: Casarano-Team Altamura (Sky Sport Max) 20:45 Serie A: Genoa-Atalanta (Dazn)

Pallavolo Maschile

17:00 SuperLega: Cuneo-Civitanova (Dazn)

SuperLega: Cuneo-Civitanova (Dazn) 18:00 SuperLega: Padova-Trento (Rai Sport)

SuperLega: Padova-Trento (Rai Sport) 19:00 SuperLega: Modena-Cisterna (Dazn)

Rugby

21:05 United Rugby Championship: Union Bordeaux Begles-Tolone (Sky Sport Arena)

Sci Alpino

10:00 Coppa del Mondo: Alta Badia. Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport, Rai 2)

Coppa del Mondo: Alta Badia. Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport, Rai 2) 11:00 Coppa del Mondo: Val d’Isere. Super G F (Eurosport, Rai 2)

Coppa del Mondo: Val d’Isere. Super G F (Eurosport, Rai 2) 13:30 Coppa del Mondo: Alta Badia. Slalom Gigante M (2a manche) (Eurosport, Rai 2)

Tennis

18:00 Next Gen ATP Finals: Singles Finale (Sky Sport Tennis)

