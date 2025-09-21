Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 21 settembre 2025: Serie A, Gp Baku, Mondiali atletica e Argentina-Italia

Tutti gli appuntamenti sportivi di oggi in diretta TV sulle principali emittenti italiane

Oggi il palinsesto sportivo propone una vasta gamma di eventi che abbracciano discipline diverse, offrendo agli appassionati numerose opportunità di seguire le loro specialità preferite. Tra le proposte spiccano gare di calcio di diversi campionati, dalle serie maggiori come Serie A e Premier League, passando per la Bundesliga fino alle serie minori come la Serie B e la Serie C. Non mancano emozioni anche per gli amanti del ciclismo, con le prove a cronometro dei mondiali su strada di Kigali, che si susseguono sulle reti Rai e Eurosport. Per i fan dell’atletica leggera, i Mondiali di Tokyo 2025 sono sempre protagonisti con diverse sessioni in diretta. Grande attenzione poi per il tennis, con il doppio appuntamento dell’ATP & WTA e la finale del WTA 500 in Corea, tutti su canali Sky dedicati. Sono inoltre presenti eventi di pallavolo maschile e l’attesa gara di automobilismo con il Gran Premio di Azerbaijan in Formula 1, trasmesso sulle piattaforme Sky. Grazie a questa ricca offerta, ogni appassionato potrà trovare un evento imperdibile da seguire in diretta TV, su canali free o pay, per una giornata sportiva tutta da vivere.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

10:25 Mondiali Tokyo 2025 – 9a giornata (Sessione serale) (Eurosport, pay: no)

Mondiali Tokyo 2025 – 9a giornata (Sessione serale) (Eurosport, pay: no) 12:30 Mondiali Tokyo 2025 – 9a giornata (Sessione serale) (Rai 2, pay: no)

Mondiali Tokyo 2025 – 9a giornata (Sessione serale) (Rai 2, pay: no) 12:55 Mondiali Tokyo 2025 – 9a giornata (Sessione serale) (Rai Sport, pay: no)

Mondiali Tokyo 2025 – 9a giornata (Sessione serale) (Rai Sport, pay: no) 13:30 Mondiali Tokyo 2025 – 9a giornata (Sessione serale) (Rai 2, pay: no)

Automobilismo

13:00 Formula 1 – GP Azerbaijan, Baku City Circuit (Sky Sport F1, pay: sì)

Formula 1 – GP Azerbaijan, Baku City Circuit (Sky Sport F1, pay: sì) 13:00 Formula 1 (Sky Sport 1, pay: sì)

Calcio

00:00 Liga Profesional – Rosario Central-Talleres (Sportitalia, pay: no)

Liga Profesional – Rosario Central-Talleres (Sportitalia, pay: no) 02:30 Liga Profesional – Boca Juniors-Central Cordoba (Sportitalia, pay: no)

Liga Profesional – Boca Juniors-Central Cordoba (Sportitalia, pay: no) 09:30 Pallavolo Maschile – Argentina-Italia (Rai 2, pay: no)

Pallavolo Maschile – Argentina-Italia (Rai 2, pay: no) 11:00 Primavera 1 – Atalanta-Inter (Sportitalia, pay: no)

Primavera 1 – Atalanta-Inter (Sportitalia, pay: no) 12:30 Serie A – Lazio-Roma (Dazn, pay: sì)

Serie A – Lazio-Roma (Dazn, pay: sì) 12:30 Serie C – Pergolettese-Inter U23 (Sky Sport Calcio, pay: sì)

Serie C – Pergolettese-Inter U23 (Sky Sport Calcio, pay: sì) 15:00 Serie A – Cremonese-Parma (Dazn, pay: sì)

Serie A – Cremonese-Parma (Dazn, pay: sì) 15:00 Serie C – L.R. Vicenza-Pro Patria (Sky Sport Calcio, pay: sì)

Serie C – L.R. Vicenza-Pro Patria (Sky Sport Calcio, pay: sì) 15:00 Serie B – Carrarese-Avellino (Dazn, pay: sì)

Serie B – Carrarese-Avellino (Dazn, pay: sì) 15:00 Serie A – Torino-Atalanta (Dazn, pay: sì)

Serie A – Torino-Atalanta (Dazn, pay: sì) 15:30 Bundesliga – Eintracht-Union (Sky Sport Max, pay: sì)

Bundesliga – Eintracht-Union (Sky Sport Max, pay: sì) 17:00 Serie C – Benevento-Atalanta U23 (Rai Sport, pay: no)

Serie C – Benevento-Atalanta U23 (Rai Sport, pay: no) 17:00 Serie C – Benevento-Atalanta U23 (Sky Sport Mix, pay: sì)

Serie C – Benevento-Atalanta U23 (Sky Sport Mix, pay: sì) 17:15 Serie B – Pescara-Empoli (Dazn, pay: sì)

Serie B – Pescara-Empoli (Dazn, pay: sì) 17:30 Bundesliga – Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach (Sky Sport Arena, pay: sì)

Bundesliga – Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach (Sky Sport Arena, pay: sì) 17:30 Serie C – Giugliano-Salernitana (Sky Sport Max, pay: sì)

Serie C – Giugliano-Salernitana (Sky Sport Max, pay: sì) 17:30 Premier League – Arsenal-Manchester City (Sky Sport 1, pay: sì)

Premier League – Arsenal-Manchester City (Sky Sport 1, pay: sì) 18:00 Serie A – Fiorentina-Como (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio; pay: sì)

Serie A – Fiorentina-Como (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio; pay: sì) 19:30 Serie B – Padova-Virtus Entella (Dazn, pay: sì)

Serie B – Padova-Virtus Entella (Dazn, pay: sì) 19:30 Bundesliga – Borussia Dortmund-Wolfsburg (Sky Sport Arena, pay: sì)

Bundesliga – Borussia Dortmund-Wolfsburg (Sky Sport Arena, pay: sì) 20:30 Serie C – Union Brescia-Giana Erminio (Sky Sport Mix, Sky Sport Calcio; pay: sì)

Serie C – Union Brescia-Giana Erminio (Sky Sport Mix, Sky Sport Calcio; pay: sì) 20:45 Serie A – Inter-Sassuolo (Dazn, pay: sì)

Ciclismo Femminile

10:00 Mondiali su strada Kigali 2025 – Prova a Cronometro (Élite) (Eurosport 2, Rai Sport; pay: no)

Ciclismo Maschile

14:30 Mondiali su strada Kigali 2025 – Prova a Cronometro (Élite) (Eurosport, pay: no)

Mondiali su strada Kigali 2025 – Prova a Cronometro (Élite) (Eurosport, pay: no) 13:30 Mondiali su strada Kigali 2025 – Prova a Cronometro (Élite) (Rai Sport, pay: no)

Mondiali su strada Kigali 2025 – Prova a Cronometro (Élite) (Rai Sport, pay: no) 14:35 Mondiali su strada Kigali 2025 – Prova a Cronometro (Élite) (Rai 2, pay: no)

Pallavolo Maschile

09:30 Mondiali Filippine 2025 – Argentina-Italia (Rai 2, pay: no)

Tennis

06:30 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay: sì)

ATP & WTA (Sky Sport 1, pay: sì) 07:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max; pay: sì)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max; pay: sì) 09:30 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay: sì)

ATP & WTA (Sky Sport 1, pay: sì) 10:00 WTA 500 Korea – Finale (Sky Sport Arena, pay: sì)

