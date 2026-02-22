Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 22 febbraio 2026: serie A, Italia-Francia di rugby e Olimpiadi invernali

Oggi la giornata sportiva in tv è ricca e variegata, con un palinsesto ricco di appuntamenti da non perdere. Tra gli sport più seguiti spiccano senza dubbio il calcio, il basket e la pallavolo maschile, ma non mancano anche eventi di rugby, motociclismo, ciclismo, tennis, atletica leggera e prestigiose competizioni delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Per gli appassionati di calcio sarà possibile seguire partite di Serie A, Serie B, Serie C, Bundesliga, Premier League, Ligue 1 e Liga Profesional, con match importanti quali Milan-Parma, Atalanta-Napoli e Roma-Cremonese.
In pallavolo maschile, c’è grande attesa per gli incontri di SuperLega come Cisterna-Civitanova e Monza-Milano, mentre il basket propone la finale di Coppa Italia e diversi match NBA in prima serata. Senza dimenticare l’adrenalina offerta dal motociclismo con il GP di Australia a Phillip Island e dagli sport invernali trasmessi in diretta su Rai e Eurosport.
Un palinsesto davvero ricco, con eventi in diretta sia su canali pay che in chiaro, per soddisfare i gusti di tutti gli appassionati di sport.
Atletica Leggera
- 17:00 World Athletics Indoor Tour Gold: Torun (Sky Sport Max)
Basket
- 00:30 NBA: L.A. Lakers-Boston Celtics (Sky Sport 1)
- 00:30 NBA: L.A. Lakers-Boston (Sky Sport Basket)
- 10:30 Coppa Italia: Finale (Rai Sport)
- 17:00 Coppa Italia: Finale (Sky Sport Basket)
- 19:30 NBA: Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers (Sky Sport Mix)
- 19:30 NBA: Oklahoma City-Cleveland (Sky Sport Basket)
Calcio
- 11:00 Primavera 1: Atalanta-Genoa (Sportitalia)
- 13:00 Primavera 1: Roma-Cesena (Sportitalia)
- 12:30 Serie A: Genoa-Torino (Dazn)
- 15:00 Serie A: Atalanta-Napoli (Dazn)
- 18:00 Serie A: Milan-Parma (Sky, Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio)
- 20:45 Serie A: Roma-Cremonese (Dazn)
- 22:30 Liga Profesional: Velez Sarsfield-River Plate (Sportitalia)
- 15:00 Serie B: Juve Stabia-Modena (Dazn)
- 17:15 Serie B: Reggiana-Avellino (Dazn)
- 12:30 Serie C: Atalanta U23-Cosenza (Sky Sport Calcio)
- 14:30 Serie C: Salernitana-Monopoli (Sky Sport Calcio)
- 12:30 Serie C: Campobasso-Juventus Next Gen (Sky Sport 1)
- 14:30 Serie C: Team Altamura-Benevento (Sky Sport Max)
- 20:30 Serie C: Lecco-Albinoleffe (Sky Sport Max)
- 15:30 Bundesliga: SC Friburgo-Borussia Moenchengladbach (Sky Sport Mix)
- 19:30 Bundesliga: Heidenheim-VfB Stoccarda (Sky Sport Arena)
- 15:30 Calcio Femminile Serie A: Inter-Roma (Rai Sport)
- 15:00 Premier League: Nottingham Forest-Liverpool (Sky Sport 1)
- 18:00 Ligue 1: Strasburgo-Lione (Sky Sport Calcio)
Ciclismo
- 13:30 UAE Tour: 7a tappa (Rai Sport)
Motociclismo
- 06:00 Superbike: GP Australia, Phillip Island Grand Prix Circuit (Sky Sport 1)
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
- 09:00 (Eurosport)
- 10:00 (Rai 2)
- 13:00 (Rai Sport)
- 13:30 (Rai 2)
Pallavolo Maschile
- 17:00 SuperLega: Cisterna-Civitanova (Dazn)
- 18:00 SuperLega: Piacenza-Trentino (Rai Sport)
- 19:00 SuperLega: Monza-Milano (Dazn)
Rugby
- 16:00 Sei Nazioni: Francia-Italia (TV8)
- 16:10 Sei Nazioni: Francia-Italia (Sky Sport Arena)
Tennis
- 21:30 ATP 500 Rio de Janeiro: Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
- 22:00 ATP 250 Delray Beach: Finale (Sky Sport Arena)
