Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 22 febbraio 2026: serie A, Italia-Francia di rugby e Olimpiadi invernali

Tutta la programmazione sportiva di oggi in diretta tv: calcio, pallavolo, basket e molti altri sport in evidenza.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi la giornata sportiva in tv è ricca e variegata, con un palinsesto ricco di appuntamenti da non perdere. Tra gli sport più seguiti spiccano senza dubbio il calcio, il basket e la pallavolo maschile, ma non mancano anche eventi di rugby, motociclismo, ciclismo, tennis, atletica leggera e prestigiose competizioni delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Per gli appassionati di calcio sarà possibile seguire partite di Serie A, Serie B, Serie C, Bundesliga, Premier League, Ligue 1 e Liga Profesional, con match importanti quali Milan-Parma, Atalanta-Napoli e Roma-Cremonese.

In pallavolo maschile, c’è grande attesa per gli incontri di SuperLega come Cisterna-Civitanova e Monza-Milano, mentre il basket propone la finale di Coppa Italia e diversi match NBA in prima serata. Senza dimenticare l’adrenalina offerta dal motociclismo con il GP di Australia a Phillip Island e dagli sport invernali trasmessi in diretta su Rai e Eurosport.

Un palinsesto davvero ricco, con eventi in diretta sia su canali pay che in chiaro, per soddisfare i gusti di tutti gli appassionati di sport.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

17:00 World Athletics Indoor Tour Gold: Torun (Sky Sport Max)

Basket

00:30 NBA: L.A. Lakers-Boston Celtics (Sky Sport 1)

NBA: L.A. Lakers-Boston Celtics (Sky Sport 1) 00:30 NBA: L.A. Lakers-Boston (Sky Sport Basket)

NBA: L.A. Lakers-Boston (Sky Sport Basket) 10:30 Coppa Italia: Finale (Rai Sport)

Coppa Italia: Finale (Rai Sport) 17:00 Coppa Italia: Finale (Sky Sport Basket)

Coppa Italia: Finale (Sky Sport Basket) 19:30 NBA: Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers (Sky Sport Mix)

NBA: Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers (Sky Sport Mix) 19:30 NBA: Oklahoma City-Cleveland (Sky Sport Basket)

Calcio

11:00 Primavera 1: Atalanta-Genoa (Sportitalia)

Primavera 1: Atalanta-Genoa (Sportitalia) 13:00 Primavera 1: Roma-Cesena (Sportitalia)

Primavera 1: Roma-Cesena (Sportitalia) 12:30 Serie A: Genoa-Torino (Dazn)

Serie A: Genoa-Torino (Dazn) 15:00 Serie A: Atalanta-Napoli (Dazn)

Serie A: Atalanta-Napoli (Dazn) 18:00 Serie A: Milan-Parma (Sky, Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio)

Serie A: Milan-Parma (Sky, Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio) 20:45 Serie A: Roma-Cremonese (Dazn)

Serie A: Roma-Cremonese (Dazn) 22:30 Liga Profesional: Velez Sarsfield-River Plate (Sportitalia)

Liga Profesional: Velez Sarsfield-River Plate (Sportitalia) 15:00 Serie B: Juve Stabia-Modena (Dazn)

Serie B: Juve Stabia-Modena (Dazn) 17:15 Serie B: Reggiana-Avellino (Dazn)

Serie B: Reggiana-Avellino (Dazn) 12:30 Serie C: Atalanta U23-Cosenza (Sky Sport Calcio)

Serie C: Atalanta U23-Cosenza (Sky Sport Calcio) 14:30 Serie C: Salernitana-Monopoli (Sky Sport Calcio)

Serie C: Salernitana-Monopoli (Sky Sport Calcio) 12:30 Serie C: Campobasso-Juventus Next Gen (Sky Sport 1)

Serie C: Campobasso-Juventus Next Gen (Sky Sport 1) 14:30 Serie C: Team Altamura-Benevento (Sky Sport Max)

Serie C: Team Altamura-Benevento (Sky Sport Max) 20:30 Serie C: Lecco-Albinoleffe (Sky Sport Max)

Serie C: Lecco-Albinoleffe (Sky Sport Max) 15:30 Bundesliga: SC Friburgo-Borussia Moenchengladbach (Sky Sport Mix)

Bundesliga: SC Friburgo-Borussia Moenchengladbach (Sky Sport Mix) 19:30 Bundesliga: Heidenheim-VfB Stoccarda (Sky Sport Arena)

Bundesliga: Heidenheim-VfB Stoccarda (Sky Sport Arena) 15:30 Calcio Femminile Serie A: Inter-Roma (Rai Sport)

Calcio Femminile Serie A: Inter-Roma (Rai Sport) 15:00 Premier League: Nottingham Forest-Liverpool (Sky Sport 1)

Premier League: Nottingham Forest-Liverpool (Sky Sport 1) 18:00 Ligue 1: Strasburgo-Lione (Sky Sport Calcio)

Ciclismo

13:30 UAE Tour: 7a tappa (Rai Sport)

Motociclismo

06:00 Superbike: GP Australia, Phillip Island Grand Prix Circuit (Sky Sport 1)

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

09:00 (Eurosport)

(Eurosport) 10:00 (Rai 2)

(Rai 2) 13:00 (Rai Sport)

(Rai Sport) 13:30 (Rai 2)

Pallavolo Maschile

17:00 SuperLega: Cisterna-Civitanova (Dazn)

SuperLega: Cisterna-Civitanova (Dazn) 18:00 SuperLega: Piacenza-Trentino (Rai Sport)

SuperLega: Piacenza-Trentino (Rai Sport) 19:00 SuperLega: Monza-Milano (Dazn)

Rugby

16:00 Sei Nazioni: Francia-Italia (TV8)

Sei Nazioni: Francia-Italia (TV8) 16:10 Sei Nazioni: Francia-Italia (Sky Sport Arena)

Tennis

21:30 ATP 500 Rio de Janeiro: Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

ATP 500 Rio de Janeiro: Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1) 22:00 ATP 250 Delray Beach: Finale (Sky Sport Arena)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp