Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 23 novembre: finale Davis Italia-Spagna, serie A, serie B e slalom donne

Ampia offerta sportiva oggi in TV con calcio, tennis, volley e molto altro

Oggi la programmazione sportiva TV è particolarmente ricca e variegata, con un’offerta ampia che accontenta gli appassionati di diversi sport. Dal calcio ai più tecnici eventi di sci alpino, passando per il tennis, la pallavolo e il rugby, la giornata è arricchita da numerosi eventi in diretta, disponibili su emittenti free e pay. Di rilievo la presenza di importanti sfide nel calcio di Serie A, Serie B e campionati esteri, con match molto attesi come Inter-Milan in Serie A e Arsenal-Tottenham in Premier League, oltre ai derby e match di seconda fascia del panorama calcistico italiano. Il tennis propone la finale dell’ATP Bergamo Challenger e la decisiva sfida di Coppa Davis tra Italia e Spagna. Per gli amanti del sci alpino, tutti gli appuntamenti con le manches dello slalom femminile di Gurgl. La pallavolo – sia femminile che maschile – presenta alcuni incontri clou delle Serie A1 e SuperLega. Infine, il rugby con le sfide delle Autumn Nations Series e il Top 14 francese completano un palinsesto televisivo davvero intenso e adatto a tutti i gusti.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

16:00 Serie A: Trieste-Olimpia Milano (Sky Sport Basket)

Calcio

00:00 Liga Profesional: Boca Juniors-Talleres (Sportitalia)

10:00 Calcio a 5 Femminile, Coppa del Mondo Filippine 2025: Italia-Panama (Rai Sport)

11:00 Primavera 1: Inter-Torino (Sportitalia)

12:30 Serie C: Cavese-Atalanta U23 (Sky Sport Calcio)

12:30 Serie A: Verona-Parma (Dazn)

12:30 Serie C: Trento-Inter U23 (Sky Sport 1)

13:00 Primavera 1: Genoa-Sassuolo (Sportitalia)

14:30 Serie C: Union Brescia-L.R. Vicenza (Sky Sport Calcio)

14:30 Serie C: Ascoli-Arezzo (Sky Sport Arena)

15:00 Serie B, 13ª giornata: Mantova-Spezia (Dazn)

15:00 Serie B, 13ª giornata: Modena-Sudtirol (Dazn)

15:00 Serie A, 12ª giornata: Cremonese-Roma (Dazn)

15:00 Coppa Davis 2025 – Finale: Italia-Spagna (Rai 1)

15:00 Premier League: Leeds-Aston Villa (Sky Sport 1)

15:30 Serie A Femminile: Milan-Sassuolo (Rai Sport)

17:00 Serie B, 13ª giornata: Monza-Cesena (Dazn)

17:30 Serie C: Salernitana-Potenza (Sky Sport Arena)

17:30 Bundesliga: St. Pauli-Union (Sky Sport Mix)

17:30 Premier League: Arsenal-Tottenham (Sky Sport 1)

18:00 Serie A, 12ª giornata: Lazio-Lecce (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)

18:00 Serie A, non specificata giornata: Lazio-Lecce (Sky Sport Calcio)

19:00 Pallavolo Maschile, SuperLega: Grottazzolina-Piacenza (Dazn)

20:30 Serie C: Sambenedettese-Pineto (Sky Sport Max)

20:30 Serie C: Lecco-Cittadella (Sky Sport 1)

20:45 Ligue 1: Lille-Paris Fc (Sky Sport Calcio)

20:45 Serie A, 12ª giornata: Inter-Milan (Dazn)

Pallavolo Femminile

16:00 Serie A1: San Giovanni-Milano (Dazn)

17:00 Serie A1: Bergamo-Cuneo (Dazn)

Pallavolo Maschile

16:00 SuperLega: Cuneo-Modena (Dazn)

18:00 SuperLega: Trento-Perugia (Rai Sport)

19:00 SuperLega: Grottazzolina-Piacenza (Dazn)

Rugby

14:40 Autumn Nations Series: Scozia-Tonga (Sky Sport Max)

17:10 Autumn Nations Series: Inghilterra-Argentina (Sky Sport Max)

21:05 Top 14: Stade Francais-Tolone (Sky Sport Arena)

Sci Alpino

10:30 Coppa del Mondo: Gurgl. Slalom F (1a manche) (Eurosport, Rai 2)

13:30 Coppa del Mondo: Gurgl. Slalom F (2a manche) (Eurosport, Rai Sport)

Tennis

16:00 ATP Bergamo Challenger: Finale (Sky Sport Tennis)

15:00 Coppa Davis 2025 – Finale: Italia-Spagna (Rai 1)

