Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 24 agosto 2025: Juventus-Parma, Vuelta e Motogp

La giornata di oggi propone una vasta offerta di appuntamenti dedicati agli appassionati di calcio, ciclismo, motociclismo, pallavolo femminile e tennis. Dalle corse su strada, con le tappe di La Vuelta e del Renewi Tour, fino alle emozioni delle piste motociclistiche con i Gran Premi del GP Ungheria nelle categorie Moto3, Moto2 e MotoGP. Grande attenzione per il calcio, dove si susseguono numerosi incontri delle serie A, B e C italiane e il campionato spagnolo di LaLiga. Inoltre, spazio anche ai prestigiosi match di tennis degli US Open con tante partite in contemporanea su diverse piattaforme.

Da non perdere l’appuntamento con la pallavolo femminile che vede impegnata la nazionale italiana contro Cuba nei Mondiali in Thailandia, trasmesso in chiaro su Rai 2. La programmazione si articola tra canali gratuiti e a pagamento, garantendo così un’offerta diversificata adatta a ogni tipo di tifoso ed appassionato.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

15:00 Premier League: Everton-Brighton (Sky Sport Calcio, pay)

15:00 Premier League: Crystal Palace-Nottingham Forest (Sky Sport Arena, pay)

17:00 LaLiga, Osasuna-Valencia (Dazn, pay)

18:30 Serie A, Como-Lazio (Sky, pay)

18:30 Serie A, Como-Lazio (Dazn, pay)

18:30 Serie A, Cagliari-Fiorentina (Dazn, pay)

19:00 Serie B, Spezia-Carrarese (Dazn, pay)

19:00 Serie B, Venezia-Bari (Dazn, pay)

19:30 LaLiga, Villarreal-Girona (Dazn, pay)

19:30 LaLiga, Real Sociedad-Espanyol (Dazn, pay)

20:45 Serie A, Atalanta-Pisa (Dazn, pay)

20:45 Serie A, Juventus-Parma (Dazn, pay)

21:00 Serie B, Catanzaro-Sudtirol (Dazn, pay)

21:00 Serie B, Frosinone-Avellino (Dazn, pay)

21:30 LaLiga, Real Oviedo-Real Madrid (Dazn, pay)

21:00 Serie C, Catania-Foggia (Sky Sport Calcio, pay)

Ciclismo

13:25 La Vuelta, 2a tappa (Eurosport, gratis)

15:00 Renewi Tour, 5a tappa (Eurosport 2, gratis)

Motociclismo

11:00 Moto3, GP Ungheria (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, pay)

12:15 Moto2, GP Ungheria (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, pay)

14:00 MotoGP, GP Ungheria (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, pay)

Pallavolo Femminile

12:00 Mondiali Thailandia 2025, Italia-Cuba (Rai 2, gratis)

Tennis

01:00 US Open, 1a giornata (Sky Sport Tennis, pay)

17:00 US Open, 1a giornata (Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 1, pay)

