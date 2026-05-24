Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 24 maggio: serie A, F1 Gp Canada, Giro d'Italia e Roland Garros

Scopri tutti gli eventi sportivi di oggi in diretta sulle principali emittenti italiane

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di automobilismo, basket, calcio, ciclismo, pallavolo femminile e tennis. Dal prestigioso GP Canada di Formula 1 allo spettacolo del Giro d’Italia con la 15a tappa, passando per gli incontri decisivi della Serie A e delle altre categorie calcistiche, senza dimenticare il grande tennis con il Roland Garros e le sfide di post-season nel campionato di pallavolo femminile. La giornata offre anche grandi emozioni a tinte NBA, con San Antonio-Oklahoma City, e importantissimi appuntamenti di calcio femminile e basket nazionale. Le trasmissioni si distribuiscono tra canali free e pay, con una offerta variegata su Sky, DAZN, Rai Sport, Eurosport, Sportitalia, TV8 e altre emittenti che non lasciano alcun sportivo a secco di azione.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Automobilismo

22:00 Formula 1 – GP Canada (Gilles Villeneuve Circuit) (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

Basket

02:15 NBA: San Antonio-Oklahoma City (Sky Sport 1)

NBA: San Antonio-Oklahoma City (Sky Sport 1) 17:00 Serie A: Trento-Virtus Bologna (Cielo)

Calcio

15:00 Serie A: Parma-Sassuolo (Dazn)

Serie A: Parma-Sassuolo (Dazn) 17:00 Diretta Gol Premier League, 38a giornata (Sky Sport 1)

Diretta Gol Premier League, 38a giornata (Sky Sport 1) 17:00 Premier League: Crystal Palace-Arsenal (Sky Sport Calcio)

Premier League: Crystal Palace-Arsenal (Sky Sport Calcio) 18:00 Serie A: Napoli-Udinese (Dazn)

Serie A: Napoli-Udinese (Dazn) 18:30 Primavera 1: Fiorentina-Bologna (Sportitalia)

Primavera 1: Fiorentina-Bologna (Sportitalia) 18:00 Calcio Femminile Coppa Italia: Juventus-Roma (Sky Sport Max, Rai 2)

Calcio Femminile Coppa Italia: Juventus-Roma (Sky Sport Max, Rai 2) 20:00 Serie B: Catanzaro-Monza (Dazn, TV8, Sky Sport 1)

Serie B: Catanzaro-Monza (Dazn, TV8, Sky Sport 1) 20:00 Serie C: Ascoli-Catania (Sky Sport Mix)

Serie C: Ascoli-Catania (Sky Sport Mix) 20:45 Serie A: Cremonese-Como (Dazn)

Serie A: Cremonese-Como (Dazn) 20:45 Serie A: Lecce-Genoa (Sky, Dazn)

Serie A: Lecce-Genoa (Sky, Dazn) 20:45 Serie A: Milan-Cagliari (Dazn)

Serie A: Milan-Cagliari (Dazn) 20:45 Serie A: Torino-Juventus (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)

Serie A: Torino-Juventus (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio) 20:45 Serie A: Verona-Roma (Dazn)

Serie A: Verona-Roma (Dazn) 21:00 Serie C: Salernitana-Union Brescia (Sky Sport Max, Rai Sport)

Ciclismo

13:40 Giro d’Italia – 15a tappa. Prima Diretta (Rai Sport)

Giro d’Italia – 15a tappa. Prima Diretta (Rai Sport) 14:00 Giro d’Italia – 15a tappa: Voghera-Milano (Rai 2)

Giro d’Italia – 15a tappa: Voghera-Milano (Rai 2) 15:00 Giro d’Italia – 15a tappa: Voghera-Milano (Eurosport)

Pallavolo Femminile

16:30 FIPAV Cup Women Elite Genova 2026: Turchia-Serbia (Sky Sport Arena)

FIPAV Cup Women Elite Genova 2026: Turchia-Serbia (Sky Sport Arena) 21:00 FIPAV Cup Women Elite Genova 2026: Italia-Polonia (Sky Sport Arena)

Tennis

10:30 Roland Garros – Primo turno (Eurosport 2)

Roland Garros – Primo turno (Eurosport 2) 12:00 Roland Garros – Primo turno (Eurosport)

Roland Garros – Primo turno (Eurosport) 13:00 Roland Garros – Primo turno (Eurosport 2)

Roland Garros – Primo turno (Eurosport 2) 16:00 Roland Garros – Primo turno (Eurosport 2)

Roland Garros – Primo turno (Eurosport 2) 17:45 Roland Garros – Primo turno (Eurosport)

Roland Garros – Primo turno (Eurosport) 18:00 Roland Garros – Primo turno (Eurosport 2)

Roland Garros – Primo turno (Eurosport 2) 19:00 Roland Garros – Primo turno (Eurosport)

Roland Garros – Primo turno (Eurosport) 20:00 Roland Garros – Primo turno (Eurosport)

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