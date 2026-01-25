Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 25 gennaio 2026: serie A, Australian Open, Slalom uomini e donne

Tutti gli eventi sportivi in diretta oggi su Rai, Sky, DAZN e altri canali

La giornata sportiva di oggi offre una cornucopia di appuntamenti da non perdere per gli appassionati di calcio, tennis, pallavolo maschile, sci alpino e tanti altri sport. La copertura televisiva è ampia, con eventi trasmessi sia in chiaro che a pagamento su emittenti come Rai Sport, Sky, DAZN ed Eurosport.

In primo piano oggi il calcio con match di Serie A, Premier League, Serie B e Serie C, che vedono protagoniste squadre storiche come Juventus, Napoli, Arsenal e Milan. La Serie A propone sfide importanti come Juventus-Napoli trasmesse su Sky e DAZN, mentre la Premier League porterà in scena scontri di grande livello, tra cui Arsenal-Manchester United e Newcastle-Aston Villa. Per gli amanti dell’alpinismo sportivo, la Coppa del Mondo di sci alpino presenta prove in slalom maschile e femminile, visibili su Rai 2, Eurosport e Eurosport 2.

Non mancano gli appassionati di tennis, con diversi appuntamenti dell’Australian Open trasmessi sulle reti Eurosport e Eurosport 2. A completare il programma, il rugby internazionale, la pallanuoto maschile con gli Europei di Belgrado, e la pallavolo, con match di SuperLega maschile in diretta da DAZN e Rai Sport. Una giornata fitta di eventi per ogni gusto e passione sportiva.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

11:00 Primavera 1: Juventus-Napoli (Sportitalia)

Primavera 1: Juventus-Napoli (Sportitalia) 13:00 Primavera 1: Cremonese-Lecce (Sportitalia)

Primavera 1: Cremonese-Lecce (Sportitalia) 12:30 Serie A: Sassuolo-Cremonese (DAZN)

Serie A: Sassuolo-Cremonese (DAZN) 15:00 Serie A: Atalanta-Parma (DAZN)

Serie A: Atalanta-Parma (DAZN) 15:00 Serie A: Genoa-Bologna (DAZN)

Serie A: Genoa-Bologna (DAZN) 15:00 Serie A Femminile: Como-Inter (Rai Sport)

Serie A Femminile: Como-Inter (Rai Sport) 15:00 Serie B: Sudtirol-Padova (DAZN)

Serie B: Sudtirol-Padova (DAZN) 15:00 Premier League: Brentford-Nottingham Forest (Sky Sport Mix)

Premier League: Brentford-Nottingham Forest (Sky Sport Mix) 15:00 Premier League: Crystal Palace-Chelsea (Sky Sport 1)

Premier League: Crystal Palace-Chelsea (Sky Sport 1) 15:00 Premier League: Newcastle-Aston Villa (Sky Sport Arena)

Premier League: Newcastle-Aston Villa (Sky Sport Arena) 15:00 Premier League: Newcastle-Aston Villa (Sky Sport Max)

Premier League: Newcastle-Aston Villa (Sky Sport Max) 17:15 Serie B: Catanzaro-Sampdoria (DAZN)

Serie B: Catanzaro-Sampdoria (DAZN) 17:30 Serie C: Pineto-Campobasso (Sky Sport Mix)

Serie C: Pineto-Campobasso (Sky Sport Mix) 17:30 Bundesliga: Friburgo-Colonia (Sky Sport Max)

Bundesliga: Friburgo-Colonia (Sky Sport Max) 17:30 Premier League: Arsenal-Manchester United (Sky Sport Arena)

Premier League: Arsenal-Manchester United (Sky Sport Arena) 18:00 Serie A: Juventus-Napoli (Sky)

Serie A: Juventus-Napoli (Sky) 18:00 Serie A: Juventus-Napoli (DAZN)

Serie A: Juventus-Napoli (DAZN) 18:00 Serie A: Juventus-Napoli (Sky Sport Calcio)

Serie A: Juventus-Napoli (Sky Sport Calcio) 18:00 Premier League: Arsenal-Manchester United (Sky Sport 1)

Premier League: Arsenal-Manchester United (Sky Sport 1) 12:30 Serie C: Arezzo-Juventus Next Gen (Sky Sport 1)

Serie C: Arezzo-Juventus Next Gen (Sky Sport 1) 12:30 Serie C: Team Altamura-Atalanta U23 (Sky Sport Calcio)

Serie C: Team Altamura-Atalanta U23 (Sky Sport Calcio) 14:30 Serie C: Catania-Cosenza (Sky Sport Calcio)

Serie C: Catania-Cosenza (Sky Sport Calcio) 20:45 Ligue 1: Lille-Strasburgo (Sky Sport Calcio)

Ligue 1: Lille-Strasburgo (Sky Sport Calcio) 20:45 Serie A: Roma-Milan (DAZN)

Calcio a 5 Femminile

20:45 Serie A Futsal: Cmb Futsal-Women Roma (Sky Sport Max)

Pallanuoto Maschile

17:00 Europei Belgrado 2026, Finale 3/4 posto (Rai Sport)

Europei Belgrado 2026, Finale 3/4 posto (Rai Sport) 20:30 Europei Belgrado 2026, Finale (Rai Sport)

Pallavolo Femminile

15:00 Coppa Italia A1 Frecciarossa (Rai 2)

Pallavolo Maschile

16:00 SuperLega: Milano-Civitanova (DAZN)

SuperLega: Milano-Civitanova (DAZN) 18:00 SuperLega: Grottazzolina-Padova (DAZN)

SuperLega: Grottazzolina-Padova (DAZN) 18:30 SuperLega: Perugia-Trento (Rai Sport)

Rugby

21:05 United Rugby Championship: Clermont-La Rochelle (Sky Sport 1)

United Rugby Championship: Clermont-La Rochelle (Sky Sport 1) 21:05 United Rugby Championship: Clermont-La Rochelle (Sky Sport Arena)

Sci Alpino

09:30 Coppa del Mondo: Spindleruv Mlyn, Slalom F (1a manche) (Rai 2)

Coppa del Mondo: Spindleruv Mlyn, Slalom F (1a manche) (Rai 2) 10:30 Coppa del Mondo: Kitzbuhel, Slalom M (1a manche) (Eurosport 2)

Coppa del Mondo: Kitzbuhel, Slalom M (1a manche) (Eurosport 2) 10:30 Coppa del Mondo: Kitzbuhel, Slalom M (1a manche) (Rai 2)

Coppa del Mondo: Kitzbuhel, Slalom M (1a manche) (Rai 2) 12:00 Coppa del Mondo: Spindleruv Mlyn, Slalom F (2a manche) (Eurosport 2)

Coppa del Mondo: Spindleruv Mlyn, Slalom F (2a manche) (Eurosport 2) 12:00 Coppa del Mondo: Spindleruv Mlyn, Slalom F (2a manche) (Rai 2)

Coppa del Mondo: Spindleruv Mlyn, Slalom F (2a manche) (Rai 2) 13:30 Coppa del Mondo: Kitzbuhel, Slalom M (2a manche) (Eurosport 2)

Sci di Fondo

07:35 Marcialonga di Fiemme e Fassa (Sky Sport 1)

Tennis

01:30 Australian Open (Eurosport)

Australian Open (Eurosport) 01:30 Australian Open (Eurosport 2)

Australian Open (Eurosport 2) 03:30 Australian Open (Eurosport 2)

Australian Open (Eurosport 2) 04:30 Australian Open (Eurosport)

Australian Open (Eurosport) 06:30 Australian Open (Eurosport)

Australian Open (Eurosport) 08:30 Australian Open (Eurosport)

Australian Open (Eurosport) 11:00 Australian Open (Eurosport)

