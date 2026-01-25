Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 25 gennaio 2026: serie A, Australian Open, Slalom uomini e donne

La giornata sportiva di oggi offre una cornucopia di appuntamenti da non perdere per gli appassionati di calcio, tennis, pallavolo maschile, sci alpino e tanti altri sport. La copertura televisiva è ampia, con eventi trasmessi sia in chiaro che a pagamento su emittenti come Rai Sport, Sky, DAZN ed Eurosport.
In primo piano oggi il calcio con match di Serie A, Premier League, Serie B e Serie C, che vedono protagoniste squadre storiche come Juventus, Napoli, Arsenal e Milan. La Serie A propone sfide importanti come Juventus-Napoli trasmesse su Sky e DAZN, mentre la Premier League porterà in scena scontri di grande livello, tra cui Arsenal-Manchester United e Newcastle-Aston Villa. Per gli amanti dell’alpinismo sportivo, la Coppa del Mondo di sci alpino presenta prove in slalom maschile e femminile, visibili su Rai 2, Eurosport e Eurosport 2.
Non mancano gli appassionati di tennis, con diversi appuntamenti dell’Australian Open trasmessi sulle reti Eurosport e Eurosport 2. A completare il programma, il rugby internazionale, la pallanuoto maschile con gli Europei di Belgrado, e la pallavolo, con match di SuperLega maschile in diretta da DAZN e Rai Sport. Una giornata fitta di eventi per ogni gusto e passione sportiva.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
- Calcio
- Calcio a 5 Femminile
- Pallanuoto Maschile
- Pallavolo Femminile
- Pallavolo Maschile
- Rugby
- Sci Alpino
- Sci di Fondo
- Tennis
Calcio
- 11:00 Primavera 1: Juventus-Napoli (Sportitalia)
- 13:00 Primavera 1: Cremonese-Lecce (Sportitalia)
- 12:30 Serie A: Sassuolo-Cremonese (DAZN)
- 15:00 Serie A: Atalanta-Parma (DAZN)
- 15:00 Serie A: Genoa-Bologna (DAZN)
- 15:00 Serie A Femminile: Como-Inter (Rai Sport)
- 15:00 Serie B: Sudtirol-Padova (DAZN)
- 15:00 Premier League: Brentford-Nottingham Forest (Sky Sport Mix)
- 15:00 Premier League: Crystal Palace-Chelsea (Sky Sport 1)
- 15:00 Premier League: Newcastle-Aston Villa (Sky Sport Arena)
- 15:00 Premier League: Newcastle-Aston Villa (Sky Sport Max)
- 17:15 Serie B: Catanzaro-Sampdoria (DAZN)
- 17:30 Serie C: Pineto-Campobasso (Sky Sport Mix)
- 17:30 Bundesliga: Friburgo-Colonia (Sky Sport Max)
- 17:30 Premier League: Arsenal-Manchester United (Sky Sport Arena)
- 18:00 Serie A: Juventus-Napoli (Sky)
- 18:00 Serie A: Juventus-Napoli (DAZN)
- 18:00 Serie A: Juventus-Napoli (Sky Sport Calcio)
- 18:00 Premier League: Arsenal-Manchester United (Sky Sport 1)
- 12:30 Serie C: Arezzo-Juventus Next Gen (Sky Sport 1)
- 12:30 Serie C: Team Altamura-Atalanta U23 (Sky Sport Calcio)
- 14:30 Serie C: Catania-Cosenza (Sky Sport Calcio)
- 20:45 Ligue 1: Lille-Strasburgo (Sky Sport Calcio)
- 20:45 Serie A: Roma-Milan (DAZN)
Calcio a 5 Femminile
- 20:45 Serie A Futsal: Cmb Futsal-Women Roma (Sky Sport Max)
Pallanuoto Maschile
- 17:00 Europei Belgrado 2026, Finale 3/4 posto (Rai Sport)
- 20:30 Europei Belgrado 2026, Finale (Rai Sport)
Pallavolo Femminile
- 15:00 Coppa Italia A1 Frecciarossa (Rai 2)
Pallavolo Maschile
- 16:00 SuperLega: Milano-Civitanova (DAZN)
- 18:00 SuperLega: Grottazzolina-Padova (DAZN)
- 18:30 SuperLega: Perugia-Trento (Rai Sport)
Rugby
- 21:05 United Rugby Championship: Clermont-La Rochelle (Sky Sport 1)
- 21:05 United Rugby Championship: Clermont-La Rochelle (Sky Sport Arena)
Sci Alpino
- 09:30 Coppa del Mondo: Spindleruv Mlyn, Slalom F (1a manche) (Rai 2)
- 10:30 Coppa del Mondo: Kitzbuhel, Slalom M (1a manche) (Eurosport 2)
- 10:30 Coppa del Mondo: Kitzbuhel, Slalom M (1a manche) (Rai 2)
- 12:00 Coppa del Mondo: Spindleruv Mlyn, Slalom F (2a manche) (Eurosport 2)
- 12:00 Coppa del Mondo: Spindleruv Mlyn, Slalom F (2a manche) (Rai 2)
- 13:30 Coppa del Mondo: Kitzbuhel, Slalom M (2a manche) (Eurosport 2)
Sci di Fondo
- 07:35 Marcialonga di Fiemme e Fassa (Sky Sport 1)
Tennis
- 01:30 Australian Open (Eurosport)
- 01:30 Australian Open (Eurosport 2)
- 03:30 Australian Open (Eurosport 2)
- 04:30 Australian Open (Eurosport)
- 06:30 Australian Open (Eurosport)
- 08:30 Australian Open (Eurosport)
- 11:00 Australian Open (Eurosport)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.