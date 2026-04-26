Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 26 aprile 2026: serie A e B, Sinner a Madrid, Motogp e ciclismo

Una giornata ricchissima di appuntamenti sportivi oggi sulle principali emittenti italiane, pronta a soddisfare tutti i palati degli appassionati. Tra le discipline protagoniste spiccano calcio, basket, ciclismo e numerosissimi eventi anche per motociclismo, tennis e rugby. Sarà una domenica imperdibile, con match di Serie A, Serie C e Bundesliga, impegni importanti per la Primavera, le fasi finali di corse ciclistiche di copertura internazionale e suggestivi appuntamenti motoristici con il Gran Premio di Spagna al circuito di Jerez.
Da non perdere le sfide di basket tra Toronto e Cleveland o Portland contro San Antonio, oltre alla Serie A1 femminile e campionati di Serie A2. Tra i canali spiccano Rai Sport e Sportitalia per le trasmissioni a libero accesso, mentre il vasto palinsesto Sky propone contenuti di gran livello sia con Sky Sport che con Sky Sport MotoGP e Sky Sport Arena. Per gli amanti del tennis, presa d’attenzione per il torneo ATP & WTA 1000 di Madrid, seguito con grande interesse dagli appassionati del grande tennis, con Sinner in campo.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 09:45 Maratona di Londra (Rai Sport)
Basket
- 01:00 NBA: Philadelphia-Boston (Sky Sport Basket, pay)
- 03:30 NBA: Houston-L.A. Lakers (Sky Sport Basket, pay)
- 16:00 Serie A: Venezia-Olimpia Milano (Sky Sport Basket, pay)
- 18:00 Serie A2: Rimini-Scafati (Rai Sport)
- 19:00 NBA: Toronto-Cleveland (Sky Sport Basket, pay)
- 21:30 NBA: Portland-San Antonio (Sky Sport Basket, pay)
- 20:15 Basket Femminile Serie A1: Schio-Venezia (Rai Sport)
Calcio
- 11:00 Primavera 1: Lecce-Verona (Sportitalia)
- 12:30 Serie A: Fiorentina-Sassuolo (Dazn, pay)
- 13:00 Primavera 1: Milan-Cagliari (Sportitalia)
- 13:30 Bundesliga 2: Paderborn-Schalke (Sky Sport Mix, pay)
- 14:30 Serie C: Arezzo-Torres (Rai Sport)
- 14:30 Serie C: Arezzo-Torres (Sky Sport Calcio, pay)
- 15:00 Primavera 1: Frosinone-Lazio (Sportitalia)
- 15:00 Serie A: Genoa-Como (Dazn, pay)
- 15:30 Bundesliga: Stoccarda-Werder Brema (Sky Sport Mix, pay)
- 18:00 Serie A: Torino-Inter (Sky, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Dazn – pay) [più versioni]
- 18:00 Serie C: Trapani-Siracusa (Sky Sport Mix, pay)
- 18:00 Serie C: Atalanta U23-Catania (Sky Sport Max, pay)
- 20:45 Serie A: Milan-Juventus (Dazn, pay)
- 20:45 Ligue 1: Olympique Marsiglia-Nizza (Sky Sport Calcio, pay)
Ciclismo
- 11:30 Giro di Turchia – 1a tappa (Eurosport 2)
- 13:00 Liegi-Bastogne-Liegi (Rai Sport, Eurosport 2)
- 13:30 Liegi-Bastogne-Liegi (Eurosport 2)
- 14:45 Liegi-Bastogne-Liegi (Rai 2)
- 16:40 Liegi-Bastogne-Liegi Femminile (Eurosport 2)
Motociclismo
- 11:00 GP Spagna Moto3 (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8 [versione non pay])
- 12:15 GP Spagna Moto2 (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8 [versione non pay])
- 14:00 GP Spagna MotoGP (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8 [versione non pay])
- 14:00 GP Spagna MotoGP (Sky Sport 1, pay)
Rugby
- 21:05 Top 14: Tolosa-Clermont (Sky Sport Arena, pay)
Tennis
- 11:00 ATP & WTA 1000 Madrid 6a giornata (Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis, pay)
- 20:30 ATP & WTA 1000 Madrid 6a giornata (Sky Sport 1, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.