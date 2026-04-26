Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 26 aprile 2026: serie A e B, Sinner a Madrid, Motogp e ciclismo

Tutti gli sport in diretta TV oggi: calcio, basket, ciclismo, motociclismo, tennis e altro

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricchissima di appuntamenti sportivi oggi sulle principali emittenti italiane, pronta a soddisfare tutti i palati degli appassionati. Tra le discipline protagoniste spiccano calcio, basket, ciclismo e numerosissimi eventi anche per motociclismo, tennis e rugby. Sarà una domenica imperdibile, con match di Serie A, Serie C e Bundesliga, impegni importanti per la Primavera, le fasi finali di corse ciclistiche di copertura internazionale e suggestivi appuntamenti motoristici con il Gran Premio di Spagna al circuito di Jerez.

Da non perdere le sfide di basket tra Toronto e Cleveland o Portland contro San Antonio, oltre alla Serie A1 femminile e campionati di Serie A2. Tra i canali spiccano Rai Sport e Sportitalia per le trasmissioni a libero accesso, mentre il vasto palinsesto Sky propone contenuti di gran livello sia con Sky Sport che con Sky Sport MotoGP e Sky Sport Arena. Per gli amanti del tennis, presa d’attenzione per il torneo ATP & WTA 1000 di Madrid, seguito con grande interesse dagli appassionati del grande tennis, con Sinner in campo.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

09:45 Maratona di Londra (Rai Sport)

Basket

01:00 NBA: Philadelphia-Boston (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Philadelphia-Boston (Sky Sport Basket, pay) 03:30 NBA: Houston-L.A. Lakers (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Houston-L.A. Lakers (Sky Sport Basket, pay) 16:00 Serie A: Venezia-Olimpia Milano (Sky Sport Basket, pay)

Serie A: Venezia-Olimpia Milano (Sky Sport Basket, pay) 18:00 Serie A2: Rimini-Scafati (Rai Sport)

Serie A2: Rimini-Scafati (Rai Sport) 19:00 NBA: Toronto-Cleveland (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Toronto-Cleveland (Sky Sport Basket, pay) 21:30 NBA: Portland-San Antonio (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Portland-San Antonio (Sky Sport Basket, pay) 20:15 Basket Femminile Serie A1: Schio-Venezia (Rai Sport)

Calcio

11:00 Primavera 1: Lecce-Verona (Sportitalia)

Primavera 1: Lecce-Verona (Sportitalia) 12:30 Serie A: Fiorentina-Sassuolo (Dazn, pay)

Serie A: Fiorentina-Sassuolo (Dazn, pay) 13:00 Primavera 1: Milan-Cagliari (Sportitalia)

Primavera 1: Milan-Cagliari (Sportitalia) 13:30 Bundesliga 2: Paderborn-Schalke (Sky Sport Mix, pay)

Bundesliga 2: Paderborn-Schalke (Sky Sport Mix, pay) 14:30 Serie C: Arezzo-Torres (Rai Sport)

Serie C: Arezzo-Torres (Rai Sport) 14:30 Serie C: Arezzo-Torres (Sky Sport Calcio, pay)

Serie C: Arezzo-Torres (Sky Sport Calcio, pay) 15:00 Primavera 1: Frosinone-Lazio (Sportitalia)

Primavera 1: Frosinone-Lazio (Sportitalia) 15:00 Serie A: Genoa-Como (Dazn, pay)

Serie A: Genoa-Como (Dazn, pay) 15:30 Bundesliga: Stoccarda-Werder Brema (Sky Sport Mix, pay)

Bundesliga: Stoccarda-Werder Brema (Sky Sport Mix, pay) 18:00 Serie A: Torino-Inter (Sky, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Dazn – pay) [più versioni]

Serie A: Torino-Inter (Sky, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Dazn – pay) [più versioni] 18:00 Serie C: Trapani-Siracusa (Sky Sport Mix, pay)

Serie C: Trapani-Siracusa (Sky Sport Mix, pay) 18:00 Serie C: Atalanta U23-Catania (Sky Sport Max, pay)

Serie C: Atalanta U23-Catania (Sky Sport Max, pay) 20:45 Serie A: Milan-Juventus (Dazn, pay)

Serie A: Milan-Juventus (Dazn, pay) 20:45 Ligue 1: Olympique Marsiglia-Nizza (Sky Sport Calcio, pay)

Ciclismo

11:30 Giro di Turchia – 1a tappa (Eurosport 2)

Giro di Turchia – 1a tappa (Eurosport 2) 13:00 Liegi-Bastogne-Liegi (Rai Sport, Eurosport 2)

Liegi-Bastogne-Liegi (Rai Sport, Eurosport 2) 13:30 Liegi-Bastogne-Liegi (Eurosport 2)

Liegi-Bastogne-Liegi (Eurosport 2) 14:45 Liegi-Bastogne-Liegi (Rai 2)

Liegi-Bastogne-Liegi (Rai 2) 16:40 Liegi-Bastogne-Liegi Femminile (Eurosport 2)

Motociclismo

11:00 GP Spagna Moto3 (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8 [versione non pay])

GP Spagna Moto3 (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8 [versione non pay]) 12:15 GP Spagna Moto2 (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8 [versione non pay])

GP Spagna Moto2 (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8 [versione non pay]) 14:00 GP Spagna MotoGP (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8 [versione non pay])

GP Spagna MotoGP (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8 [versione non pay]) 14:00 GP Spagna MotoGP (Sky Sport 1, pay)

Rugby

21:05 Top 14: Tolosa-Clermont (Sky Sport Arena, pay)

Tennis

11:00 ATP & WTA 1000 Madrid 6a giornata (Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis, pay)

ATP & WTA 1000 Madrid 6a giornata (Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis, pay) 20:30 ATP & WTA 1000 Madrid 6a giornata (Sky Sport 1, pay)

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