Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 26 ottobre 2025: Serie A, F1, Gigante maschile e Sinner in finale a Vienna

Una intensa giornata ricca di appuntamenti dedicati agli appassionati di atletica leggera, automobilismo, basket, calcio, motociclismo, pallavolo, sci alpino e tennis. Oggi la programmazione si distingue per l’ampia offerta di eventi in diretta, coperti da diverse emittenti, sia gratuite sia pay-tv. Nel panorama del calcio spiccano match molto attesi come Real Madrid-Barcellona in LaLiga, Fiorentina-Bologna in Serie A, e diverse sfide di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Altri sport come il motociclismo e l’automobilismo offrono appuntamenti clou con il GP di Malesia per MotoGP e Moto2 e il GP del Messico di Formula 1. Le competizioni di pallavolo maschile e femminile arricchiscono il palinsesto con incontri di SuperLega e Serie A1. Importantissime anche le trasmissioni legate allo sci alpino con le manche dello slalom gigante a Soelden trasmesse da Rai Sport ed Eurosport. Gli appassionati di basket avranno diverse opzioni con partite di Serie A e la sfida NBA Cleveland-Milwaukee in onda su Sky Sport Basket. Infine il tennis propone le finali degli ATP 500 di Basilea con Sinner e Vienna e la WTA 250 di Guangzhou, tutte in diretta sui canali Sky. Sarà quindi una giornata fitta di eventi e spettacolo sportivo per tutti i gusti.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
- Atletica Leggera
- Automobilismo
- Basket
- Calcio
- Motociclismo
- Pallavolo Femminile
- Pallavolo Maschile
- Sci Alpino
- Tennis
- Rugby
Atletica Leggera
- 09:35 Venicemarathon (Rai Sport)
- 11:10 Venicemarathon (Rai Sport)
Automobilismo
- 21:00 Formula 1 – GP Messico, Autodromo Hermanos Rodríguez (Sky Sport F1, Sky Sport 1)
Basket
- 16:00 Serie A: Olimpia Milano-Reyer Venezia (Cielo, Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
- 23:00 NBA: Cleveland-Milwaukee (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
Calcio
- 09:00 WTA 250 Guangzhou – Finale (Sky Sport Tennis)
- 10:00 Juventus-Lazio, Primavera 1 (Sportitalia)
- 12:30 Torino-Genoa, Serie A (Dazn)
- 12:30 Trapani-Audace Cerignola, Serie C (Sky Sport Calcio)
- 13:00 Fiorentina-Atalanta, Primavera 1 (Sportitalia)
- 15:00 Verona-Cagliari, Serie A (Dazn)
- 15:00 Sassuolo-Roma, Serie A (Dazn)
- 15:00 Padova-Juve Stabia, Serie B (Dazn)
- 15:00 Arsenal-Crystal Palace, Premier League (Sky Sport Max)
- 15:00 Aston Villa-Manchester City, Premier League (Sky Sport Calcio)
- 15:30 Bayer Leverkusen-Friburgo, Bundesliga (Sky Sport Mix)
- 16:00 Real Madrid-Barcellona, LaLiga (Italia 1)
- 17:15 Bari-Mantova, Serie B (Dazn)
- 17:30 Stoccarda-Mainz, Bundesliga (Sky Sport Mix)
- 17:30 Pianese-Ravenna, Serie C (Sky Sport Arena)
- 18:00 Fiorentina-Bologna, Serie A (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1)
- 20:45 Lazio-Juventus, Serie A (Dazn)
- 20:45 Olympique Lione-RC Strasburgo Alsazia, Ligue 1 (Sky Sport Arena)
- 20:45 Lione-Strasburgo, Ligue 1 (Sky Sport Calcio)
Motociclismo
- 06:15 GP Malesia, Moto2 (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)
- 08:00 GP Malesia, MotoGP (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)
Pallavolo Femminile
- 15:00 San Giovanni-Scandicci, Serie A1 (Rai Sport)
Pallavolo Maschile
- 16:00 Trento-Padova, SuperLega (Dazn)
- 19:00 Modena-Monza, SuperLega (Dazn)
- 21:30 Perugia-Civitanova, SuperLega (Rai Sport)
Sci Alpino
- 10:00 Soelden. Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport, Rai Sport)
- 13:00 Soelden. Slalom Gigante M (2a manche) (Eurosport, Rai Sport)
Tennis
- 04:00 ATP & WTA (Sky Sport Max)
- 09:00 WTA 250 Guangzhou – Finale (Sky Sport Tennis)
- 14:00 ATP 500 Vienna – Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
- 15:30 ATP 500 Basilea – Finale (Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis)
- 16:00 ATP 500 Basilea – Finale (Sky Sport Tennis)
Rugby
- 21:05 Tolosa-Tolone, Top 14 (Sky Sport Max)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.