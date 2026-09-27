Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 27 settembre 2026: Nations League, mondiali ciclismo, Sbk e Laver Cup

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi in diretta TV oggi: calcio, tennis, ciclismo, basket e molto altro.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio, calcio femminile, ciclismo, motociclismo, pallavolo femminile e tennis. Le principali emittenti offrono una vasta scelta di eventi in diretta per soddisfare ogni tifoso e spettatore. Il tennis domina diversi palinsesti con eventi di rilievo come la Laver Cup e il WTA 250 Korea Open, trasmessi sia in chiaro che a pagamento su canali come Eurosport e Sky Sport Tennis. Nel calcio, accanto alle amichevoli e alle partite di Serie C, spiccano gli incontri della UEFA Nations League con Norvegia-Portogallo in evidenza e sfide femminili di prestigio in FA Women’s Super League come Chelsea-Arsenal. Il ciclismo è protagonista con la CRO Race e soprattutto i Mondiali su strada da Montreal, con varie frazioni in diretta tra Rai 2, Rai Sport ed Eurosport. La passione per il motociclismo si concentra sul GP Italia di Superbike, seguito su Sky Sport e TV8, mentre il basket di Serie A porta in tv match come Olimpia Milano-Trieste e Maxima Roma-Napoli Basketball. Infine, spiccano la finale della pallavolo femminile della Courmayeur Cup e diverse altre competizioni minori, tutte ad arricchire un palinsesto sportivo intenso e variegato.