Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 28 dicembre 2025: serie A, coppa d'Africa e slalom donne

Il meglio dello sport dal calcio allo sci alpino passando per basket e rugby in diretta TV

La giornata sportiva odierna propone un ricco palinsesto dedicato agli appassionati di basket, calcio, calcio a 5 maschile, rugby e sci alpino, con eventi di grande interesse trasmessi in diretta su diverse emittenti televisive. Tra gli appuntamenti spiccano le sfide della Serie A di calcio, con partite molto attese come Milan-Verona e Atalanta-Inter, oltre a numerosi match di Coppa d’Africa trasmessi in chiaro su Sportitalia. Gli amanti del sci alpino potranno seguire lo slalom femminile di Semmering in diretta su Eurosport, mentre gli appassionati di basket avranno modo di assistere a sfide di Serie A e Serie A2 sulle piattaforme Sky e Rai Sport. Non mancano inoltre gli incontri di rugby con il match Tolosa-Stade Rochelais del United Rugby Championship su Sky Sport Arena. In generale, la varietà degli sport in programma garantirà a tutti gli spettatori momenti di grande spettacolo, sia su canali pay che in chiaro, con una copertura capillare e completa delle competizioni più appassionanti di questa domenica sportiva.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

16:00 Brescia-Reyer Venezia, Serie A (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

Brescia-Reyer Venezia, Serie A (Sky Sport Basket, Sky Sport 1) 19:00 Serie A2 (Rai Sport)

Calcio

12:30 Milan-Verona, Serie A (Dazn, pay)

Milan-Verona, Serie A (Dazn, pay) 13:30 Gabon-Mozambico, Coppa d’Africa (Sportitalia, free)

Gabon-Mozambico, Coppa d’Africa (Sportitalia, free) 15:00 Cremonese-Napoli, Serie A (Dazn, pay)

Cremonese-Napoli, Serie A (Dazn, pay) 16:00 Guinea Equatoriale-Sudan, Coppa d’Africa (Sportitalia, free)

Guinea Equatoriale-Sudan, Coppa d’Africa (Sportitalia, free) 17:30 Crystal Palace-Tottenham, Premier League (Sky Sport Max, pay)

Crystal Palace-Tottenham, Premier League (Sky Sport Max, pay) 18:00 Bologna-Sassuolo, Serie A (Sky, Sky Sport Calcio, Dazn; pay)

Bologna-Sassuolo, Serie A (Sky, Sky Sport Calcio, Dazn; pay) 18:30 Algeria-Burkina Faso, Coppa d’Africa (Sportitalia, free)

Algeria-Burkina Faso, Coppa d’Africa (Sportitalia, free) 20:45 Atalanta-Inter, Serie A (Dazn, pay)

Atalanta-Inter, Serie A (Dazn, pay) 21:00 Costa d’Avorio-Camerun, Coppa d’Africa (Sportitalia, free)

Calcio a 5 Maschile

20:45 Cosenza-Capurso, Serie A Futsal (Sky Sport Calcio, pay)

Rugby

21:05 Tolosa-Stade Rochelais, United Rugby Championship (Sky Sport Arena, pay)

Sci Alpino

14:15 Semmering. Slalom F (1a manche), Coppa del Mondo (Eurosport, free)

Semmering. Slalom F (1a manche), Coppa del Mondo (Eurosport, free) 17:45 Semmering. Slalom F (2a manche), Coppa del Mondo (Eurosport, free)

