Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 28 settembre 2025: Italia-Bulgaria di volley, serie A, Motogp e Supercoppa basket

Una panoramica completa degli eventi sportivi in diretta TV per oggi, dagli sport più popolari alle discipline paralimpiche.

La giornata odierna offre un palinsesto ricco e variegato dedicato agli appassionati di atletica leggera, basket, calcio, calcio a 5, ciclismo, motociclismo, pallavolo e tennis. Numerosi eventi di grande interesse animeranno le TV italiane, con appuntamenti gratuiti e trasmissioni in pay per view. Dalle prove su strada dei Mondiali di ciclismo élite a Kigali, agli show della MotoGP e Superbike, fino alle semifinali e finali dei Mondiali di pallavolo maschile, senza dimenticare le sfide di Serie A e Serie B di calcio, nonché le più importanti gare di tennis nei circuiti ATP e WTA.

Non mancheranno neppure appuntamenti paralimpici di atletica leggera direttamente da Nuova Delhi e l’attenzione verso i giovani talenti del calcio con le partite dei Mondiali U20 e U19. Le emittenti italiane propongono un’offerta ampia e articolata, facendo leva su canali come Rai Sport, Sky, Dazn ed Eurosport, garantendo così un grande spettacolo per ogni tipo di tifoso e spettatore.

In questo scenario sportivo così variegato, oggi sarà una giornata da seguire con attenzione, sia che si tratti di eventi a ingresso libero, sia di gare disponibili attraverso abbonamenti, per vivere appieno l’emozione dello sport in tutte le sue declinazioni.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

ATLETICA LEGGERA

15:00 Mondiali Paralimpici Nuova Delhi 2025 (Rai Sport, diretta gratuita)

BASKET MASCHILE

18:00 Supercoppa – Finale (Sky Sport Basket, pay)

CALCIO

09:30 Primavera 1 – Lecce-Lazio (Sportitalia, diretta gratuita)

CALCIO A 5 MASCHILE

19:30 Europei U19 Moldavia 2025 – Portogallo-Italia (Rai Sport, diretta gratuita)

CICLISMO MASCHILE

09:30 Mondiali su strada Kigali 2025 – Prova in linea (Eurosport, diretta gratuita)

MOTOCICLISMO

07:00 MotoGP – GP Giappone (Sky Sport 1, pay)

PALLAVOLO MASCHILE

08:30 Mondiali Filippine 2025 – Finale 3^/4^ Posto (Rai 2, diretta gratuita)

Mondiali Filippine 2025 – Finale 3^/4^ Posto (Rai 2, diretta gratuita) 12:30 Mondiali Filippine 2025 – Finale (Rai 2, diretta gratuita) Italia-Bulgaria

TENNIS

04:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay)

