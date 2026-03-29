Sport oggi in TV, la programmazione di domenica 29 marzo 2026: Errani-Paolini poi Sinner, che giornata

Una giornata ricchissima di appuntamenti sportivi animerà le TV italiane oggi, domenica 29 marzo 2026. Sarà possibile seguire in diretta eventi di calcio con partite di Serie C, Serie D, Coppa Italia Femminile e amichevoli internazionali, oltre agli incontri più importanti di rugby e rugby femminile di alta categoria. Gli appassionati di motociclismo potranno assistere al GP Portogallo della Superbike e alle gare di Moto3, Moto2 e MotoGP, trasmesse perlopiù su Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1, mentre per il automobilismo spiccano le gare di Formula 1 dal circuito di Suzuka. In evidenza anche il ciclismo, con la 7a tappa della Volta a Catalunya e la manifestazione In Flanders Fields, entrambi su Eurosport 2. Non mancano nemmeno il basket NBA con due partite molto attese, il tennis con le finali del WTA 1000 e ATP Masters 1000 di Miami, e la pallavolo maschile e femminile con match di SuperLega e Serie A1 trasmessi da Rai Sport.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
- Automobilismo
- Basket
- Calcio
- Calcio a 5 Maschile
- Calcio Femminile
- Ciclismo
- Motociclismo
- Pallavolo Femminile
- Pallavolo Maschile
- Rugby
- Rugby Femminile
- Tennis
Automobilismo
- 07:00 Formula 1 – GP Giappone, Suzuka International Racing Course (Sky Sport F1, Sky Sport 1)
Basket
- 01:30 NBA – Oklahoma City-New York (Sky Sport Basket)
- 04:00 NBA – Denver-Golden State (Sky Sport Basket)
Calcio
- 12:30 Serie C – Benevento-Cosenza (Sky Sport Calcio)
- 14:30 Serie C – L.R. Vicenza-Union Brescia (Sky Sport Mix)
- 14:30 Serie C – Vicenza-Union Brescia (Sky Sport Arena)
- 15:00 Serie D – Folgore Caratese-Caldiero Terme (Sportitalia)
- 15:00 Calcio Femminile Coppa Italia – Inter-Roma (Sky Sport Calcio)
- 17:30 Serie C – Campobasso-Guidonia Montecelio (Sky Sport Mix)
- 17:30 Serie C – Cittadella-Lecco (Sky Sport Arena)
- 20:30 Serie C – Gubbio-Ravenna (Sky Sport Calcio)
- 21:00 Amichevole – Francia-Colombia (Sportitalia)
- 12:35 Serie C – Inter U23-Trento (Sky Sport 1)
Calcio a 5 Maschile
- 14:00 Coppa Italia Serie A2 Futsal – Coppa Italia: Finale Serie A2 Elite (Sky Sport Max)
- 19:00 Serie A Futsal – Coppa Italia: Finale Serie A Elite (Sky Sport Max)
Calcio Femminile
- 15:00 Coppa Italia – Inter-Roma (Sky Sport Calcio)
- 18:00 Coppa Italia – Juventus-Fiorentina (Sky Sport Calcio)
Ciclismo
- 12:20 Volta a Catalunya – 7a tappa (Eurosport 2)
- 14:15 In Flanders Fields (Eurosport 2)
Motociclismo
- 12:10 Superbike – GP Portogallo, Autodromo Internacional do Algarve (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, Sky Sport 1, TV8)
- 16:30 Superbike – GP Portogallo, Autodromo Internacional do Algarve (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8)
- 19:00 Moto3 (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)
- 20:15 Moto2 (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)
- 22:00 MotoGP (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)
Pallavolo Femminile
- 20:30 Serie A1 – Milano-Scandicci (Rai Sport)
Pallavolo Maschile
- 18:00 SuperLega Credem Banca – Modena-Piacenza (Rai Sport)
Rugby
- 13:30 Serie A Elite – Reggio Emilia-Rovigo (Rai Sport)
- 21:05 Top 14 – Stade Francais-Clermont (Sky Sport Arena)
Rugby Femminile
- 15:30 Serie A Elite – Villorba-Padova (Rai Sport)
Tennis
- 18:30 WTA 1000 Miami – Finale Doppio (Sky Sport Tennis)
- 21:00 ATP Masters 1000 Miami – Finale Singolare (Sky Sport Tennis)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.