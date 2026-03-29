Sport oggi in TV, la programmazione di domenica 29 marzo 2026: Errani-Paolini poi Sinner, che giornata

Tutti gli appuntamenti sportivi trasmessi in diretta sulle principali emittenti italiane.

Una giornata ricchissima di appuntamenti sportivi animerà le TV italiane oggi, domenica 29 marzo 2026. Sarà possibile seguire in diretta eventi di calcio con partite di Serie C, Serie D, Coppa Italia Femminile e amichevoli internazionali, oltre agli incontri più importanti di rugby e rugby femminile di alta categoria. Gli appassionati di motociclismo potranno assistere al GP Portogallo della Superbike e alle gare di Moto3, Moto2 e MotoGP, trasmesse perlopiù su Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1, mentre per il automobilismo spiccano le gare di Formula 1 dal circuito di Suzuka. In evidenza anche il ciclismo, con la 7a tappa della Volta a Catalunya e la manifestazione In Flanders Fields, entrambi su Eurosport 2. Non mancano nemmeno il basket NBA con due partite molto attese, il tennis con le finali del WTA 1000 e ATP Masters 1000 di Miami, e la pallavolo maschile e femminile con match di SuperLega e Serie A1 trasmessi da Rai Sport.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Automobilismo

07:00 Formula 1 – GP Giappone, Suzuka International Racing Course (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

Basket

01:30 NBA – Oklahoma City-New York (Sky Sport Basket)

NBA – Oklahoma City-New York (Sky Sport Basket) 04:00 NBA – Denver-Golden State (Sky Sport Basket)

Calcio

12:30 Serie C – Benevento-Cosenza (Sky Sport Calcio)

Serie C – Benevento-Cosenza (Sky Sport Calcio) 14:30 Serie C – L.R. Vicenza-Union Brescia (Sky Sport Mix)

Serie C – L.R. Vicenza-Union Brescia (Sky Sport Mix) 14:30 Serie C – Vicenza-Union Brescia (Sky Sport Arena)

Serie C – Vicenza-Union Brescia (Sky Sport Arena) 15:00 Serie D – Folgore Caratese-Caldiero Terme (Sportitalia)

Serie D – Folgore Caratese-Caldiero Terme (Sportitalia) 15:00 Calcio Femminile Coppa Italia – Inter-Roma (Sky Sport Calcio)

Calcio Femminile Coppa Italia – Inter-Roma (Sky Sport Calcio) 17:30 Serie C – Campobasso-Guidonia Montecelio (Sky Sport Mix)

Serie C – Campobasso-Guidonia Montecelio (Sky Sport Mix) 17:30 Serie C – Cittadella-Lecco (Sky Sport Arena)

Serie C – Cittadella-Lecco (Sky Sport Arena) 20:30 Serie C – Gubbio-Ravenna (Sky Sport Calcio)

Serie C – Gubbio-Ravenna (Sky Sport Calcio) 21:00 Amichevole – Francia-Colombia (Sportitalia)

Amichevole – Francia-Colombia (Sportitalia) 12:35 Serie C – Inter U23-Trento (Sky Sport 1)

Calcio a 5 Maschile

14:00 Coppa Italia Serie A2 Futsal – Coppa Italia: Finale Serie A2 Elite (Sky Sport Max)

Coppa Italia Serie A2 Futsal – Coppa Italia: Finale Serie A2 Elite (Sky Sport Max) 19:00 Serie A Futsal – Coppa Italia: Finale Serie A Elite (Sky Sport Max)

Calcio Femminile

15:00 Coppa Italia – Inter-Roma (Sky Sport Calcio)

Coppa Italia – Inter-Roma (Sky Sport Calcio) 18:00 Coppa Italia – Juventus-Fiorentina (Sky Sport Calcio)

Ciclismo

12:20 Volta a Catalunya – 7a tappa (Eurosport 2)

Volta a Catalunya – 7a tappa (Eurosport 2) 14:15 In Flanders Fields (Eurosport 2)

Motociclismo

12:10 Superbike – GP Portogallo, Autodromo Internacional do Algarve (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, Sky Sport 1, TV8)

Superbike – GP Portogallo, Autodromo Internacional do Algarve (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, Sky Sport 1, TV8) 16:30 Superbike – GP Portogallo, Autodromo Internacional do Algarve (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8)

Superbike – GP Portogallo, Autodromo Internacional do Algarve (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8) 19:00 Moto3 (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

Moto3 (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1) 20:15 Moto2 (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

Moto2 (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1) 22:00 MotoGP (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

Pallavolo Femminile

20:30 Serie A1 – Milano-Scandicci (Rai Sport)

Pallavolo Maschile

18:00 SuperLega Credem Banca – Modena-Piacenza (Rai Sport)

Rugby

13:30 Serie A Elite – Reggio Emilia-Rovigo (Rai Sport)

Serie A Elite – Reggio Emilia-Rovigo (Rai Sport) 21:05 Top 14 – Stade Francais-Clermont (Sky Sport Arena)

Rugby Femminile

15:30 Serie A Elite – Villorba-Padova (Rai Sport)

Tennis

18:30 WTA 1000 Miami – Finale Doppio (Sky Sport Tennis)

WTA 1000 Miami – Finale Doppio (Sky Sport Tennis) 21:00 ATP Masters 1000 Miami – Finale Singolare (Sky Sport Tennis)

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